Parte un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 9 novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete vivere momenti utili per chiarire una situazione in amore. Per il Capricorno programmi da fare fin da ora in vista del futuro.

Ariete: in amore sfruttate al meglio questa nuova giornata che porta una maggiore chiarezza nelle relazioni.

Nel lavoro possibili dispute visto che qualcuno è contro di voi, dimostrate per questo quanto valete, anche se potrebbe essere costoso nel corso del tempo.

Toro: per i sentimenti tante le opportunità in questo sabato, avete molta più vitalità nel vostro oroscopo. Nel lavoro non mancano i nuovi impegni a medio e lungo termine, nascono possibili iniziative che porteranno maggiore stabilità.

Gemelli: a livello amoroso Luna favorevole al vostro segno zodiacale, attenzione solo ad alcune polemiche che non mancheranno in queste ore.

Nel lavoro dovete ritrovare un po' di serenità interiore, presto arriverà una buona notizia ed una nuova situazione da sfruttare.

Cancro: in amore fine settimana che parte in maniera stancante, evitate per questo piccole discussioni. A livello lavorativo il consiglio è di adottare un po' di prudenza in quello che farete, date importanza solo ai contatti importanti.

Leone: a livello amoroso fine settimana positivo e se ci sono state complicazioni si possono superare con maggiore facilità in una coppia.

Nel lavoro valutate bene le novità che portano il periodo, ma potreste anche dover cambiare un progetto o accettare un nuovo compito.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale Venere opposta può portare maggiori difficoltà nelle relazioni con gli altri. Nel lavoro novità nei contatti e possibili nuove offerte in arrivo.

Previsioni e oroscopo del 9 novembre 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti oggi vi sentirete molto nervosi ma è soltanto una situazione di passaggio, meglio per questo non affrontare conversazioni difficili.

Nel lavoro, chi sta aspettando una chiamata o una comunicazione presto riceverà una risposta.

Scorpione: in amore l'inizio di questo fine settimana è migliore, cercate solo di evitare i conflitti con una persona nata sotto il segno dell'Ariete. A livello lavorativo non si escludono novità, ma attenzione a questo periodo che può provocare qualche disagio.

Sagittario: a livello sentimentale giornata nel complesso tranquilla ma soprattutto favorevole per i single che sono alla ricerca di una nuova storia.

Nel lavoro arrivano maggiori soddisfazioni, in particolare per chi lavora nello stesso ambiente da tempo.

Capricorno: nei sentimenti situazione migliore per i nati sotto questo segno, in particolare per i nuovi incontri visto che Venere presto sarà anche nel vostro segno zodiacale. Nel lavoro pianificate fin da ora nuove strategie in vista del futuro, visto che arriveranno maggiori risorse da sfruttare.

Acquario: in amore fate valere le vostre idee e le vostre intuizioni, se ultimamente diverse cose vi hanno distratti e intendete recuperare una relazione, questo è il momento adatto. A livello lavorativo non mancheranno le occasioni ed i nuovi accordi.

Pesci: per i sentimenti, se una storia non funziona è inutile prorogarla. Nel lavoro valutate con attenzione tutto quello che accade attorno a voi ed una situazione che vivete da tempo si potrà gestire al meglio in vista del futuro.