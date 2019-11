Sono già trascorsi diversi giorni dall'inizio del mese di Novembre e questo mese sembra essere parecchio imprevedibile per gli astri. L'Oroscopo del weekend di sabato 9 e domenica 10 Novembre prevede dei turbamenti in amore per i Pesci e il Toro. Sarà un fine settimana produttivo e pieno di impegni per Bilancia e Ariete.

Scopriamo, dunque, cosa riserva l'astrologia per il fine settimana 9 e 10 Novembre.

Oroscopo del weekend: da Ariete a Vergine

Ariete: questo weekend sarete sommersi di impegni e novità che vi porteranno a riorganizzare le vostre priorità.

Sicuramente accoglierete le novità on l'entusiasmo che vi contraddistingue.

Toro: la giornata di Domenica vi porterà alcuni turbamenti dal punto di vista amoroso. Infatti, delle discussioni con il partner vi faranno rattristire parecchio.

Gemelli: la vostra negatività raggiungerà il suo culmine nel corso della giornata di Sabato. In vostro soccorso arriverà un amico molto importante che vi farà osservare la vita sotto un' altra prospettiva.

Cancro: la vostra settimana si è svolta in totale tranquillità. E con la stessa calma riuscirete a trascorrere anche questo fine settimana in compagna di una persona speciale.

Leone: il vostro weekend sarà interamente dedicato al lavoro. Purtroppo degli impegni vi hanno impedito di portare a termine dei compiti molto importanti e questi due giorni saranno utili per adempiere ai vostri doveri.

Vergine: una nuova conoscenza vi aprirà nuove possibilità. Tuttavia dovrete stare molto attenti di non approfittare troppo della gentilezza di questa persona.

Astrologia del fine settimana: da Bilancia a Pesci

Bilancia: approfitterete del weekend per approfondire delle attività che vi stanno particolarmente a cuore ma a cui non avete tempo da dedicare.

Scorpione: nella giornata di Sabato ci saranno molti cambiamenti che metteranno a dura prova la vostra pazienza. Fortunatamente la Domenica sarà ottima per svagarsi in compagnia degli amici.

Sagittario: senza cambiare rotta andrete dritti verso la vostra meta, ma bisognerà fare attenzione poichè potrebbero esserci degli ostacoli ad ogni piccolo traguardo raggiunto.

Capricorno: non cambiate mai il vostro punto di vista, tuttavia questo aspetto del vostro carattere potrebbe provocarvi delle forti discussioni con una persona a voi cara.

Acquario: cambieranno le vostre priorità in questo weekend. Arriverà una notizia che tanto stavate aspettando ma non gioite troppo presto, poichè ci saranno ancora moltissimi ostacoli da superare per realizzare i vostri obbiettivi.

Pesci: il lavoro va a gonfie vele e un po' di meritato riposo era ciò che da tempo stavate cercando. Purtroppo ci saranno delle incomprensioni in amore che non vi faranno godere il weekend in tranquillità.