Un nuovo mese autunnale è giunto. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario nel periodo di novembre? Scopriamo, di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute, ma anche accorgimenti per poter affrontare nel miglior modo possibile le giornate in arrivo. Nel mese di ottobre, il segno ha vissuto un momento di recupero. È stato possibile avere più energia rispetto ai mesi precedenti.

In campo sentimentale non è stato semplice, in ogni caso, tenere a bada i nervosismi. Anche a livello familiare ci sono state delle discussioni che vi hanno messo malumore. In campo lavorativo non sono mancate occasioni per potervi mettere in gioco soprattutto nell'ultima parte del mese. Negli ultimi tempi sono anche giunte delle novità ed avete avuto delle buone idee per quel che riguarda i progetti.

Nel mese di novembre cercate di non stressare troppo il fisico, vivrete comunque un momento di recupero a livello salutare. Evitate situazioni che vi creano tensione, in questo modo riuscirete a tenere a bada i nervi. Un periodo in cui prestare particolare attenzione sarà quello compreso nella terza settimana del mese. Se ci sono delle situazioni da affrontare, cercate di non esasperarle. A livello sentimentale Venere inizia un transito positivo e potrete fare delle nuove conoscenze.

Cercate di scegliere bene le persone da frequentare, altrimenti potreste risentirne nei prossimi mesi. In campo professionale torna una buona energia, non mancheranno delle novità. Vediamo nel dettaglio le previsioni che riguardano il settore professionale e quello amoroso dei nati Acquario.

Oroscopo novembre: lavoro e amore per l'Acquario

In amore, come anticipato, con Venere che inizia un buon transito, potrete trovare la persona giusta in questo periodo.

Cercate di evitare discussioni con il partner, soprattutto per le coppie che stanno insieme da tempo. In questo periodo, qualcuno potrebbe aver voglia di trasgredire. Nel mese di dicembre, a livello amoroso, vi sentirete più vincenti, non mancherà una vitalità nuova.

In campo professionale, Giove sarà favorevole, potrete ottenere delle soddisfazioni riguardanti anche il settore economico. Bisognerà solo cercare di gestire al meglio le giornate presenti nell'ultima settimana del mese quando potrebbero nascere delle incomprensioni.

La seconda parte di novembre sarà sicuramente migliore della prima: riuscirete infatti a vedere i primi risultati dei progetti iniziati nei periodi precedenti. A dicembre dovrete essere invece cauti per quel che riguarda il settore economico, ma ci saranno delle giornate interessanti nella prima parte del periodo.