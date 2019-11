L'ultimo mese autunnale è arrivato. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dei Pesci? Di seguito le stelle e l'Oroscopo sulla salute, l'amore e il lavoro di tutti i nati Pesci. Presenti anche consigli per poter gestire e affrontare le giornate comprese tra l'1 e il 30 novembre 2019. Nell'ultimo periodo la forma fisica ha vissuto momento di ripresa. I problemi sono diminuiti e questo ha garantito la possibilità di un benessere psicofisico.

In campo amoroso le persone alla ricerca di un nuovo amore hanno avuto la possibilità di fare degli incontri e di innamorarsi. Le stelle sono state positive soprattutto nell'ultima parte del mese scorso. A livello professionale ci sono state delle battaglie da affrontare, ma ne siete usciti vincenti.

Nel mese di novembre la forma fisica andrà invece curata di più, evitate dunque degli strapazzi e fate attenzione al vostro fisico.

Uno dei momenti di maggiore agitazione sarà compreso tra la seconda e la terza settimana del mese. A livello salutare è possibile che viviate dei malesseri, ma saranno passeggeri. Cercate di badare ai vostri sbalzi d'umore e tenete sotto controllo l'aggressività. In campo sentimentale, avete voglia di mettervi in gioco e di amare, sarete chiamati anche a fare delle scelte che potranno essere definitive.

Nel settore professionale soprattutto i giovani potranno aspettarsi dei risultati per potersi mettere in gioco. Vediamo le stelle dettagliate che riguardano l'ambito degli affari e quello amoroso dei nati Pesci.

Oroscopo novembre: lavoro e amore dei Pesci

Con Venere dissonante non sarà semplice gestire le dispute in campo sentimentale. Le coppie che sono in crisi da molto tempo, in questo periodo non riusciranno a superare le tensioni facilmente.

Con l'arrivo dell'ultima settimana è possibile che riusciate a trovare delle soluzioni e a vivere la vostra relazione con più serenità. Come anticipato, i single avranno l'opportunità di incontrare persone interessanti. Nel mese di dicembre l'amore tornerà ad essere protagonista e ci saranno le condizioni per poter impegnarsi realmente in vista del futuro.

In campo professionale, novembre sarà un mese importante.

Riuscirete a superare delle questioni burocratiche che da tempo vi creano dei rallentamenti e troverete delle soluzioni. Migliora anche il settore economico, se ci sono dei debiti, questi potranno essere sanati. Situazioni che in passato hanno creato delle tensioni saranno definitivamente superate. Nel mese di dicembre, vivrete un momento importante in campo lavorativo con Giove che finalmente tornerà ad essere attivo nel segno.