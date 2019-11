Il mese di novembre ha già ingranato perfettamente la sua marcia portando un Oroscopo più allegro e movimentato per la maggior parte dei segni zodiacali. Coloro nati sotto al segno dei Pesci si sentiranno straordinariamente intraprendenti mentre il Leone dovrà affrontare giornate di leggera confusione. Le energie non mancheranno di certo e la Vergine, a causa della moltitudine di lavoro da dovere portare a termine in tempi brevi, si dovrà confrontare con giornate di nervosismo.

Tutto sommato, tralasciando confusione e qualche piccolo picco di stress, la seconda settimana (dall'11 al 17 novembre) di questo mese trascorrerà in maniera ottimale quasi per tutti.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - le giornate in arrivo, dopo il trambusto del periodo appena trascorso, saranno particolarmente fortunate. L'oroscopo prevede incontri proficui di lavoro ed amicizie che non termineranno di certo con rapidità.

In amore si potrà godere della presenza di una persona fidata e leale come non mai. Buoni guadagni in arrivo.

Toro - i nati sotto al segno del Toro si ritroveranno ad affrontare un periodo di rivoluzione. Tra le amicizie, sia quelle vecchie che quelle appena create, è necessario fare una selezione per eliminare le persone false ed opportuniste. C'è aria di cambiamento ed i miglioramenti necessitano di selettività in ogni campo.

Gemelli - sul piano lavorativo non ci si può lamentare minimamente: il rapporto con i colleghi non turba nessuno ed i piani proseguono nella giusta direzione. In amore si potrebbe incappare in qualche cotta "adolescenziale" verso una persona con aspettative ed idee completamente diverse ed incompatibili.

Cancro - settimana fortunata sia in ambito lavorativo che scolastico. Gli astri osservano questo segno donandogli particolare attenzione e maggiore produttività.

Energici anche sul piano sentimentale: l'amore è nell'aria.

Leone - in questo periodo la concentrazione potrebbe non essere tra le cose vicine al Leone. La mente è in continuo viaggio e non fa altro che mettere in confusione le varie giornate. Organizzare un breve viaggio, magari durante il weekend, potrebbe non essere una cattiva idea.

Vergine - come già anticipato, il lavoro e gli obiettivi da raggiungere non permettono al segno della Vergine di fermarsi neanche per un breve istante.

Le scadenze sono troppo vicine l'una con l'altra ed il nervosismo potrebbe farla da padrone. Bisogna stare tranquilli: le energie non mancano e gli obiettivi saranno raggiunti.

Le predizioni dall'11 al 17 novembre, da Bilancia a Pesci

Bilancia - il periodo in arrivo sembra essere proprio quello adatto per mettere a nudo i propri pensieri con annessi sentimenti e preoccupazioni. Aprirsi con il partner è il modo migliore per affrontare la settimana e godere momenti indimenticabili e felici.

Prendere l'iniziativa, qualche volta, non fa mai male.

Scorpione - in ambito lavorativo si prospettano giornate fortunate con qualche comunicazione che si attendeva da tempo. Potrebbe trattarsi di una promozione o di un semplice aumento di stipendio. Sul piano relazionale è meglio non dimenticare di coltivare le proprie amicizie.

Sagittario - un detto dice che "l'ottimismo è il sapore della vita" ed il Sagittario sembra esserne la prova vivente. I nati sotto a questo segno, secondo l'oroscopo dei prossimi giorni, saranno i portatori della bandiera dell'allegria all'interno dei vari gruppi.

Capricorno - le fatiche verranno certamente ricompensate nei giorni a venire. Il lavoro e lo studio porteranno i frutti sperati conquistati con grande fatica, questo è certo. Attenzione alle influenze che viaggiano nell'aria, coprirsi e prevenirle non è mai una cattiva idea.

Acquario - le giornate in arrivo accompagneranno una costante crescita dell'umorismo con la felicità che arriverà a toccare i picchi più alti durante il weekend. C'è aria di un cambiamento positivo ed è proprio il caso di aprirsi ed accoglierlo a braccia aperte.

Pesci - di sicuro, questo mese non fa altro che rendere i Pesci più fragili. L'apparenza, però, potrebbe ingannare chiunque portando alla luce un segno assai intraprendente. Meglio armarsi di pazienza e cimentarsi nella realizzazione dei propri sogni.