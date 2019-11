L'Oroscopo di domani sabato 9 novembre 2019 cercherà di dare una giusta valutazione all'imminente partenza del nuovo weekend. In primo piano pertanto sono le predizioni astrali su amore e lavoro, come da titolo in esclusiva per i soli segni della prima sestina zodiacale. In questo frangente quindi a tenere viva l'attenzione saranno le analisi astrologiche relative ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Tra gli appartenenti ai sei simboli astrali sotto analisi, ad essere additato come segno super-fortunato del giorno saranno Ariete e Leone ambedue valutati a cinque stelle. Altresì, ad avere ottime chance in questo finale di settimana saranno senz'altro anche coloro nativi in Toro e in Cancro: quest'ultimi due risultano, tra i sei simboli analizzati, gli unici a poter contare su una tranquilla giornata da quattro stelle.

Per quanto riguarda il frangente negativo, intanto, secondo quanto messo in luce nelle previsioni zodiacali del 9 novembre, ad avere intoppi o problemi di vario genere potrebbero essere in primis i nati dei Gemelli come anche della Vergine. Andiamo a scoprire qualcosa di più per quanto concerne i singoli segni.

Classifica stelline 9 novembre 2019

Il pensiero delle stelle in merito al prossimo sabato di fine settimana è già stato "decifrato", pronto per essere visionato da voi lettori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vogliosi di mettere le mani sulla nuova classifica stelline quotidiana impostata sul giorno 9 novembre 2019? Certo che si, risposta ovvia. Dunque, visto che in apertura abbiamo già parlato dei due segni più fortunati nel periodo, Ariete e Leone, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici dei Gemelli e della Vergine, andiamo pure direttamente ai dettagli.

Il resoconto astrale espresso dalle stelline di sabato è pronto a seguire:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro,Cancro;

★★★: Gemelli;

★★: Vergine.

Oroscopo sabato 9 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo sabato sarà più che positivo per la maggior parte di voi nativi dell'Ariete. Secondo le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore e gli affetti in generale, diciamo che finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita di coppia con molta più energia ed entusiasmo.

La Luna e le stelle vi sorrideranno e vi invieranno influssi positivi per poter trascorrere finalmente una splendida giornata in serenità e spensieratezza. Diciamo pure che il periodo sarà proprio ideale per tentare di investire una buona fetta del proprio tempo nei sentimenti, poi tutte quante le altre cose arriveranno piano piano. Single, sarà sicuramente un fantastico inizio di weekend, specialmente per le amicizie o magari per eventuali nuove conoscenze a sfondo sentimentale.

La posizione della Luna, attualmente nel vostro segno ed in splendido trigono astrale a Venere in Sagittario, vi renderà irresistibili agli occhi di chiunque desiderate conquistare. Infatti, risultando molto più affascinanti del solito non dovrete fare fatica a "rubare" il cuore alla persona da cui sarete attratti. Nel lavoro intanto, avrete una visione più ampia della situazione generale e capirete con chiarezza in che direzione dover puntare per avere successo. La vostra sfera di interesse sposerà alla perfezione quella dell'azienda per cui lavorate.

Toro - Si presume possa essere abbastanza vivibile questo sabato di fine settimana, con un inizio di weekend buono soprattutto nella parte iniziale e centrale del periodo. In molti casi, diciamolo pure, avrete a che fare con una giornata sì bilanciata, ma assolutamente non esente dai soliti problemi e problemini a cui siete abituati da un pezzo: tranquilli, ok? In amore, con le effemeridi parzialmente a favore sarete calmi e concilianti con il partner, come pure in ambito familiare. Anche se potranno esserci dei lievi contrasti su quelle questioni che già sapete: come risolverli? Solo minimizzando le cose e facendovi apprezzare pienamente per quello che siete dalla persona che vi sta accanto. Single, la giornata sarà piuttosto tranquilla, grazie al favore delle stelle, già pronte a togliere una parte di pressione ad alcuni problemi riguardanti la vostra vita amorosa. Potrebbe essere questo un buon periodo per quei "cuori solitari" disperatamente in cerca di affetto: la giornata giusta per trovare una nuova amicizia oppure trasformare una conoscenza in qualcosa di più... Nel lavoro invece, con il cielo che vi ritroverete a breve avrete di certo la sensazione che il vento soffi nella giusta direzione. Probabilmente questo sabato porterà indizi o piccole novità in grado di far risalire il buon umore a tanti Toro.

Gemelli - In arrivo un giorno abbastanza “sottotono“ dove ad avere vita facile in alcuni casi saranno stress e stati d'ansia. In serata vi sentirete piuttosto agitati e in qualche caso potreste essere anche un po' scontrosi con le persone che avrete "a tiro": dai, sfogate eventuali stress in altro modo, ok? In amore intanto, l’incomprensione regnerà sovrana rendendo spesso difficili i rapporti all'interno della vostra vita di coppia. Fareste meglio a superare le questioni importanti in fretta, ovviamente facendo in modo che non vi siano malintesi che potrebbero turbare ulteriormente l'equilibrio. Se qualcuno di voi recentemente ha sbagliato qualcosa nel rapporto, il consiglio è di farsi perdonare: inventatevi pure qualcosa di carino da fare tassativamente in due. Single, a voi un invito spassionato: non impuntatevi come al solito su posizioni irremovibili, in primis perché sarebbe meglio per voi trovare un compromesso con la persona interessata. Piuttosto che avere ragione ad ogni costo e rischiare di ritrovarvi poi da soli, forse cedere qualcosina su ciò che sapete non sarebbe una cattiva idea, sappiatelo. Nel lavoro infine, qualche piccola occasione ci sarà nel corso della giornata, a patto di non lasciarsi prendere dalla fretta di concludere. Controllate e ricontrollate ogni cosa, verificando tutto il verificabile in modo da evitare problemi.

Astrologia del giorno 9 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - In arrivo un sabato 9 novembre abbastanza in linea con la media positività. In generale, le stelle consentiranno di ampliare la vostra visione su eventuali divergenze in atto oppure di portare chiarezza e/o nuove soluzioni nelle situazioni attualmente un po’ in crisi. Alla luce di quanto appena esplicato, le previsioni di sabato indicano in amore che (quasi sicuramente) potrebbe essere una giornata relativamente tranquilla: la passionalità degli ultimi tempi sfumerà un po’, magari per lasciare il posto al dialogo e agli scambi di opinioni senz'altro utili per rinsaldare lati del vostro rapporto che ne avessero bisogno. Sicuramente un maggiore impegno nelle questioni riguardanti il lato sentimentale potrebbe fare molto bene: cercate di essere più presenti nella vita della persona a cui tenete. Single, la giornata potrebbe accendersi di passione: in che modo? Magari potreste dar seguito a quella voglia di ravvivare quella particolare amicizia a cui tenete molto, magari facendovi avanti con un invito a cena: provateci! Nel lavoro, la giornata inizierà alla grande: la speculare positività di Saturno vi renderà ottimisti e decisi, ma dovete impegnarvi seriamente perché non serviranno più le solite "chiacchiere" ma ci vorranno fatti concreti e impegno costante.

Leone - Giornata bella e molto promettente questa di sabato per tanti di voi dei Leone. Dopo un inizio settimana leggermente a rilento, adesso le stelle avranno un occhio di riguardo in più soprattutto nelle cose sentimentali. Di certo la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti ed acuti del solito. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli. In amore altresì, le stelle parleranno al vostro cuore regalandovi nuove emozioni e magari suggerendo qualcosa da fare per rendere appassionante questo primo giorno di weekend. Se avete un rapporto di coppia stabile, potrebbe aprirsi un buon periodo per vivere serenamente il periodo in compagnia della vostra dolce metà: date avvio a qualcosa di importante. Single, alcuni incontri positivi si potrebbero trasformare in legami a lungo termine: sarà importante crederci, ok? Avrete di certo l’opportunità di dare un grosso slancio alla vostra vita sentimentale e rendere finalmente felice quella persona che solo voi sapete... Nel lavoro, sarà sicuramente un giorno incoraggiante se non altro perché sarete animati e sostenuti da una bella comunicativa e da un discreto carisma. Riuscirete a convincere non poche persone della validità di alcune vostre iniziative, e questo sarà già un ottimo risultato.

Vergine - Sarà un sabato da dimenticare, si o no? Come smentire il messaggio delle stelle! Il periodo infatti si annuncia decisamente da "ko", in particolare riguardo la sezione sentimentale. Qualcuno di voi Vergine avrà già capito che questo non sarà il giorno migliore della vostra vita, giusto? Purtroppo, date le dissonanze astrali in atto, l'oroscopo di domani 9 novembre consiglia in amore di tenere nervi saldi e guardia bassa. Certamente avrete bisogno di più tempo per apportare delle modifiche al rapporto di coppia, e questo giorno non è tra i più indicati per iniziare. Fate una cosa per volta e senza fretta, anche perché potreste sprecare molta energia invano, agitandovi inutilmente e poi rovinare tutto. Single, la vostra insistenza potrà giocare qualche brutto scherzo e alla fine potrebbero esserci contraccolpi negativi in quelle situazioni che più avete a cuore. Tutto potrà accadere in questo momento, anche l’impensabile! Ritrovarsi con il nulla in mano è realmente probabile: fate attenzione! Nel lavoro, per concludere, evitate ogni tipo di eccesso, magari tenendo a freno per un po' l'ambizione. Intanto iniziate con l'alleggerire gli impegni meno importanti e aspettate la prossima settimana per agire.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.