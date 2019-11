L'Oroscopo di mercoledì 20 novembre prevede alcuni cambiamenti molto positivi per il segno dei Gemelli e per il segno del Leone. Mentre per i segni della Bilancia e dei Pesci ci saranno alcuni problemi improvvisi sul lavoro.

Di seguito i particolari delle previsioni astrali di tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 20 novembre: i primi sei segni

Ariete: il segno dell'Ariete avrà una mattinata decisamente attiva e proficua, soprattutto sul lavoro.

Il pomeriggio, invece, sarà monotono e calmo. Serata in famiglia.

Toro: i nativi passeranno l'intera giornata all'insegna dell'allegria. Il pomeriggio sarà dedicato allo shopping sfrenato in compagnia della persona amata. La serata sarà riservata al lavoro.

Gemelli: i nati nel segno dei Gemelli avranno una mattinata interessata da alcuni cambiamenti improvvisi sul posto di lavoro, decisamente positivi e proficui.

Il pomeriggio sarà rivolto alle questioni personali mentre la serata sarà dedicata al riposo.

Cancro: il segno del Cancro inizierà la giornata in maniera abbastanza negativa a causa di un problema in famiglia che riuscirà a risolversi soltanto nel pomeriggio. Serata beata e riposante.

Leone: i nativi passeranno una mattinata piuttosto allegra e stravagante. Il pomeriggio sarà indirizzato al lavoro dove ci saranno dei cambiamenti improvvisi e decisamente positivi.

La serata sarà mondana e trascorsa in compagnia delle persone care.

Vergine: il segno della Vergine passerà l'intera giornata sul posto di lavoro. Il pomeriggio sarà calmo e dedicato alle solite mansioni mentre la serata sarà rivolta ai nuovi progetti.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: i nati nel segno avranno una mattinata assai complicata, per colpa di alcuni problemi improvvisi sul lavoro.

Il pomeriggio sarà dedicato alla famiglia e al relax assoluto. Serata mondana.

Scorpione: lo scorpione passerà l'intera giornata in maniera rilassata. Il pomeriggio sarà parecchio proficuo e dedicato al lavoro, con la conclusione di alcuni progetti importanti. La serata sarà piuttosto serena e solitaria.

Sagittario: i nati nel segno del Sagittario avranno alcuni problemi in famiglia durante la mattinata.

Il pomeriggio sarà decisamente più calmo e rilassato. Serata piacevole e beata.

Capricorno: il Capricorno passerà l'intera giornata all'insegna del divertimento e del relax. Il pomeriggio sarà riservato allo shopping mentre la serata passerà in compagnia di alcuni amici.

Acquario: i nativi avranno una mattinata impegnata dalle questioni lavorative. Il pomeriggio sarà piuttosto piacevole e beato insieme alle persone care.

Serata all'insegna delle coccole e del relax.

Pesci: il segno avrà la mattinata piuttosto negativa a causa di un problema imprevisto sul posto di lavoro. Il pomeriggio sarà piuttosto sfiancante mentre la serata sarà più pacata e divertente.