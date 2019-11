L'Oroscopo di lunedì 18 novembre prevede alcune complicazioni per i Gemelli, mentre per la Bilancia potrebbero esserci piccole tensioni. Scopriamo quindi nel dettaglio le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questa fase riuscirete a sentirvi più sereni e a stare in compagnia degli altri. Avrete modo di risolvere alcuni problemi che risalgono all'estate e riuscire quindi a stare più tranquilli.

Avrete bisogno di punti di riferimento nella vita privata.

Toro: avrete l'opportunità di dare una svolta alla vostra vita e cambiare ciò che non vi sta più bene. Potrete riuscire a stringere nuove collaborazioni, nonostante ci siano giornate complicate da gestire.

Gemelli: in questa giornata del 18 novembre potreste avvertire una certa ansia. Anche le problematiche più banali per voi diventeranno oggetto di discussioni.

Sentite che qualcosa sta evolvendo, ma ancora non riuscite ad adeguarvi.

Cancro: potrete avere a che fare con persone che stanno cercando di stringere un legame con voi, ma non sarete del tutto convinti della loro sincerità. Nel lavoro potrebbero arrivare invece dei buoni risultati, nonostante l'eccessiva stanchezza.

Leone: siete delle persone che amano stare al centro nell'attenzione, ma nelle scorse settimane siete dovuti rimanere in disparte.

Adesso ci saranno però migliori opportunità per farsi avanti e per riconquistare la scena. Riuscirete a ritrovare la vostra grinta ed il coraggio.

Vergine: in ambito lavorativo potreste valutare nuove alternative nella giornata del 18 novembre. Se riceverete il sostegno di chi vi è caro, potreste subito mettervi all'azione. Chi è single sarà ancora alla ricerca di una persona che soddisfi le proprie aspettative.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in amore potrete avere modo di parlare in maniera più aperta e schietta con il partner. Non è escluso che nascano alcune piccoli tensioni. La vostra schiettezza potrebbe far infuriare chi vi sta accanto. Sul lavoro potrebbero nascere alcuni conflitti con chi vi circonda.

Scorpione: avrete bisogno di riflettere in maniera maggiore sul vostro futuro. Potreste avere delle buone intuizioni da poter sfruttare al meglio.

Avrete modo di prendere decisioni che vi apriranno le porte verso nuove opportunità.

Sagittario: un po' di nervosismo caratterizzerà la giornata del 18 novembre. Vi potreste trovare a dover discutere con persone che condividono i vostri punti di vista. Potreste chiudere alcuni rapporti con persone che tendono sempre a criticare le vostre scelte.

Capricorno: in amore continueranno ad esserci delle problematiche, motivo per cui dovrete cercare di essere prudenti.

Pesate bene le parole se non volete rischiare di compromettere seriamente una relazione. Avrete bisogno di tempo per capire quale sia la direzione giusta da prendere.

Acquario: questo inizio settimana sarà per voi molto interessante, nonostante tutta la stanchezza che vi portate dietro. Ultimante sul lavoro avete dovuto affrontare un grande stress per poi ottenere pochi risultati. Adesso potrebbero però potrebbero aprirsi alcuni spiragli positivi.

Pesci: in amore alcuni di voi raggiungeranno maggiore sicurezza sulla propria relazione nella giornata di domani 18 novembre. Chi è single potrebbe invece decidere di mettersi in gioco, ma dovrete stare attenti a non lasciarvi influenzare da situazioni passate.