L'Oroscopo di domani lunedì 18 novembre 2019 riparte con nuovi preziosi consigli in merito alla quotidianità. Sotto analisi nel trattato astrologico di oggi il primo giorno della nuova settimana, valutato in relazione ai simboli astrali dall'Ariete fino alla Vergine. Curiosi di sapere, tra quest'ultimi, quali saranno i segni più fortunati del giorno? A tal proposito gli astri annunciano la posizione al "top del giorno" a favore dell'Ariete, senz'altro ben supportato da Mercurio, Sole e Venere, terzetto predisposto in modalità speculare positiva per oltre l'80% di media.

Invece, per quel che concerne la situazione relativa ai restanti cinque segni relativi alla sestina sotto analisi, ad avere un periodo splendido sia in amore che nel lavoro saranno Toro, Cancro e Leone. Intanto, visto il cielo astrologico poco performante, le previsioni zodiacali del 18 novembre ammettono con dispiacere probabili frangenti negativi al'indirizzo dei nati in Gemelli. Allo splendido segno di Aria arriveranno turbolenze astrali particolarmente stizzose, generate soprattutto dalla specularità negativa al 75% da parte di Venere, già di suo in pessima quadratura con Nettuno in Pesci.

Vediamo quindi di appurare qualcosa in più andando a spulciare in seno ai singoli segni, logicamente subito dopo la presentazione della scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 18 novembre

Gli astri hanno già confermato la loro posizione in merito ai sei simboli astrali analizzati in questo contesto. Allora, curiosi di conoscere l'esito in relazione al vostro segno? Bene, in tal senso è disponibile e pronta da spulciare la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 18 novembre 2019.

A spiccare sopra gli altri segni, come abbiamo già anticipato, gli amici nativi in Ariete, seguiti a poca distanza da tre altri certamente molto fortunati che sveleremo nella scaletta a seguire. Iniziamo dunque immediatamente a dare un senso al prossimo lunedì valutando le stelline di competenza ai segni interessati:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Toro, Cancro, Leone;

★★★★: Vergine;

★★★: Gemelli.

★★: NESSUNO

Oroscopo lunedì 18 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete 'top del giorno' - Il prossimo lunedì arriverà sotto i buoni auspici della giornata favorevole agli approcci amorosi, alle amicizie e ai rapporti familiari per voi Ariete.

Sarà, quindi, una buona giornata per stringere nuovi legami di amicizia o magari organizzare incontri con gli amici. Cercate comunque di recuperare le energie perse nei giorni addietro. Secondo le previsioni astrologiche del periodo, per quanto riguarda l'amore, si prevedono occasioni piacevoli per stare bene assieme al partner. Organizzate pure qualcosa di suggestivo, di certo farà scattare una magica scintilla al cuore della persona amata.

Single, sarete felici e contenti tutto il giorno ma il merito non sarà solo vostro, molto farà il Sole in armonia col vostro segno, il che regalerà fascino e simpatia. Dove non aiuteranno le circostanze, l'ispirazione arriverà diretta dal cuore e sarete ricercatissimi. Nel lavoro, sarete i beniamini delle stelle e queste si daranno molto da fare per esaudire ogni vostro desiderio. Tenete occhi e orecchie bene aperti perché vi verranno regalate discrete opportunità per arrivare in alto.

Toro - Una splendida giornata si affaccia all'orizzonte per tanti di voi Toro: migliore di tantissime altre, vi annunciamo subito che potrebbe essere una tra le più belle ed efficaci degli ultimi tempi. In molti sarete smaniosi di condividere idee e progetti con amici o familiari, coinvolgendoli in qualcosa di molto interessante. In amore Venere in Sagittario in "casa 8" proteggerà la vita affettiva e le scelte saranno gestite con maggiore consapevolezza, specialmente verso le cose che più desiderate.

La giornata, ottima per la sfera amorosa di coppia, consentirà di vivere la relazione con serenità e armonia. Single, apparirete molto seducenti, quindi usate al meglio questa qualità intensificando appuntamenti e conoscenze. Sfoderate il migliore dei vostri sorrisi e non dimenticate che l'amore è più vicino di quanto potreste pensare. Nel lavoro questo giorno potrà essere molto interessante e non mancherà di proporre situazioni vincenti. La fortuna sarà dalla vostra parte anche negli affari.

Gemelli - Un lunedì da prendere con le dovute cautele?

Certo che si: il periodo, infatti, è previsto con il duro simbolo del "sottotono", dunque vietato scherzare. Sul piano pratico la prudenza potrà produrre buoni frutti, ma di fatto giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci... In amore, intanto, non date per scontato l'affetto della persona che vi sta vicino, ma cercate di essere quanto più affettuosi e presenti possibile. Cercate di aprirvi e magari di comunicare, soprattutto se volete che il rapporto sia appagante per entrambi. Consiglio: non mostratevi arrabbiati senza motivo perché tale stato non farà bene a nessuno di voi due.

Single, potreste scattare per delle sciocchezze, perciò sarete molto permalosi ed impulsivi, il tutto a scapito della situazione sentimentale che non migliorerà. Evitate quindi i conflitti interiori e cercate di dedicarvi ad altro. Nel lavoro, per voi questo giorno non promette grandi cose, soprattutto nei rapporti con i colleghi. Non aspettate che ve lo dicano, ma rimboccatevi le maniche e mettetevi all'opera, sia per portare a termine gli impegni in calendario che per rimediare ad alcuni vostri errori del passato.

Le predizioni del giorno 18 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Si presume possa essere una giornata ottima soprattutto a livello affettivo, anche se nella parte riguardante il lavoro non mancherà certo nulla. Dunque, periodo all’insegna della serenità: una gradevole e selezionata compagnia o una passeggiata in campagna a respirare l’odore della natura potrebbe essere un'idea vincente. Le previsioni di lunedì, intanto, indicano che in amore tutto procederà alla grande. In generale la partenza della nuova settimana si pregusta particolarmente appagante: il cielo astrale vi addolcirà, rendendovi sensibili alle manifestazioni affettive di qualsiasi genere.

Molto favorevole persino la buona comunicazione con il partner, questo vi renderà senz'altro molto felici. Single, la fortuna è pronta ad assistervi a patto di non essere troppo timidi. Diciamo pure che sarà come camminare sul velluto: cercate innanzitutto di stabilire un contatto socievole con la persona che più vi piace, poi "il resto" arriverà di sicuro. Nel lavoro è previsto un cielo particolarmente armonico e promettente. Le stelle vi eleggeranno super favoriti del giorno regalando momenti gratificanti.

Leone - Il prossimo lunedì sarà bellissimo per voi Leone? Gli astri dicono di sì, quindi iniziate pure a gongolare: le stelle del periodo vi porteranno senz'altro brio, energia e vitalità, dunque un momento perfetto per fare programmi. Perché non pianificare una bella vacanza insieme a che sapete? In amore, intanto, vorrete di certo sentirvi al centro dell'attenzione, soprattutto della persona amata. Se l'intesa affettiva è attualmente buona/ottima allora aspettatevi regali, novità o proposte succulente.

Diciamo che la giornata evolverà in modo positivo risultando pregna di utile energia. In coppia puntare su alcuni obiettivi da portare a buon fine entro la fine della giornata potrebbe essere un'ottima scelta. Single, la vostra socievolezza attirerà nuove amicizie e trascorrerete così una serata interessante, circondati da persone interessanti. Nel lavoro, per qualcuno di voi nativi questa giornata rappresenterà un momento determinante per acchiappare il successo per la coda e tenerlo ben stretto.

Tutto sarà nell'agire con intelligenza e con astuzia, senza farsi incantare da false promesse.

Vergine - Giornata al limite della buona sufficienza, valutata dall'Astrologia senz'altro come positiva. A grandi linee diciamo che potreste dover far fronte a momentanee difficoltà oppure a dover fronteggiare intermezzi abbastanza ostici verso metà o fine pomeriggio. Impegnatevi affinché possano rientrare nella normalità. L'oroscopo di domani 18 novembre consiglia, pertanto, soprattutto in amore, di avere stima e fiducia di se stessi. Se siete in una situazione incerta in questa giornata avrete il modo di avere chiarezze o di cacciar via dubbi che magari vi stavano tormentando da giorni se non da settimane. Avrete una visione più matura e realistica delle prospettive future e sarete felici insieme a chi amate. Single, in amore ci saranno sicuramente dei momenti piacevoli e se vi interessa qualcuno non attendete oltre e fatevi avanti, perché avrete tutte le carte in regola per avere successo. Nel lavoro potrebbero arrivare valide risposte a domande avanzate nel passato. Sarà quindi il momento di guardare avanti con fiducia, per arrivare al traguardo prefissato.

