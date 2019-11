Nel mese di dicembre 2019 troveremo sul piano astrale Giove e il Sole cambiare domicilio spostandosi dal Sagittario al Capricorno, dove stazionano pure Plutone, Saturno e il 'nuovo arrivato' Mercurio dallo Scorpione. Nel frattempo Marte proseguirà il suo moto nel segno dello Scorpione, come Urano in Toro e Nettuno sui gradi dei Pesci. Infine Venere viaggerà dal Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Nodo Lunare permarrà in Cancro.

Di seguito un approfondimento sulle previsioni astrologiche mensili del segno Vergine.

Amore

Nel mese di dicembre 2019 i nati del segno godranno favorevolmente del passaggio della triade Giove-Sole-Venere nel loro Elemento. L'anno che volge al termine è stato costellato da alti e bassi amorosi a causa del munifico Giove nel Fuoco del Sagittario, poco affine alla razionalità insita nei nati Vergine. Col Pianeta della Fortuna che si sposta nel favorevole Capricorno, il clima nel focolare domestico profumerà di rinnovata complicità.

A giovare di tali positività astrali saranno sia i nativi che vivono una relazione amorosa, sia i single del segno, anche se in maniera differente.

I già 'accasati' potranno probabilmente contare su un consolidamento del rapporto basato più sulla sostanza dell'affetto che sulla dimostrazione vera e propria. Quindi è difficile prevedere un mese di effusioni e trasporto passionale, più probabile, invece, che dicembre risulti pregno di progetti di coppia per il prossimo futuro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Per i single invece la musica sarà, con tutta probabilità, ben diversa. Qui la focosità sarà ben presente nell'ultimo mese dell'anno perchè la Venere in Acquario pizzicherà la loro vena trasgressiva indirizzandoli verso nuove intriganti conoscenze, alcune delle quali si trasformeranno quasi naturalmente in splendidi flirt.

Lavoro

L'ambiente professionale della Vergine sarà, anch'esso, 'protetto' dagli Astri dicembrini, ma non sarà questo il pensiero principale dei nativi in queste settimane.

Essi, come spesso accade, orienteranno le loro idee ed energie anche verso l'ampliamento delle radici, tra tutte l'abitazione. Ciò vorrà dire che saranno probabilmente molti i nativi che decideranno, dopo una lunga e minuziosa ponderazione in merito, di cambiare abitazione, magari optando per una più grande e adatta alle loro esigenze del momento. Chi tra loro invece si trovasse bene nella propria casa, potrebbe optare per un ammodernamento della stessa.

In questa seconda opzione, c'è da scommettere che i nati Vergine non baderanno a spese per concedersi quegli oggetti d'arredamento che tanto desiderano. Sarà bene, però, che evitino di scialacquare il denaro, visto e considerato che in questo mese ci sono anche le feste, con conseguenti regali da acquistare.

Giorni fortunati: 8, 12, dal 16 al 19, 29 e 31.