Martedì 12 novembre, la Luna ed Urano stazioneranno nel segno del Toro mentre Marte sarà sui gradi della Bilancia. Mercurio ed il Sole permarranno nell'orbita dello Scorpione come Giove e Venere che continueranno il loro moto in Sagittario. Plutone e Saturno sosteranno in Capricorno, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli per Vergine e Leone, meno concilianti invece per Acquario e Cancro.

Umore 'flop' per Cancro

Ariete: pensierosi. I nati del segno, questo martedì, potrebbero tornare con la mente a vecchi ricordi di qualche mese fa e questo continuo rimuginare li renderà poco concentrati nell'ambiente professionale.

Toro: entusiasta. Nell'ambiente lavorativo tutto sembrerà, con ogni probabilità, andare a gonfie vele: i nati Toro gioveranno di questi favori astrali, divenendo entusiasti.

Tale giovale atteggiamento sarà ben apprezzato dai vertici aziendali.

Gemelli: attenzione ai figli. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere orientato sull'educazione della prole, la quale sarà motivo di discussione con l'amato bene. Lavoro in secondo piano.

Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale quest'oggi non sarà dei migliori in casa Cancro. Sarà bene prendersi un giorno di ferie, ove possibile, per riordinare le idee e ritrovare il proprio equilibrio.

Lavoro 'top' per Leone

Leone: lavoro in pole position. Le faccende professionali dei nati Leone godranno, con tutta probabilità, di una splendida giornata grazie al favore dei Pianeti Lenti supportati dall'odierna congiunzione di Terra.

Vergine: poliedrici. Oggi i nativi vorranno e potranno, per merito dei favori planetari, catapultarsi su più fronti spaziando dalle attività casalinghe a quelle professionali non dimenticando le vicende affettive.

Bilancia: mondani. Divertirsi sarà presumibilmente la parola d'ordine della giornata nativa: infatti, organizzeranno una spensierata serata con partner ed amici dove le risate non mancheranno di certo.

Scorpione: burberi. Il netto contrasto tra i Luminari non gioverà all'atteggiamento dei nati del segno rendendoli scontrosi ed indisponenti, specialmente nel focolare domestico. Verso sera, se non raddrizzeranno il tiro, potrebbero subire una sonora ramanzina dal partner.

Acquario invidioso

Sagittario: stressati. Al lavoro qualcosa sembrerà non girare a dovere ed i nativi potrebbero risentire di tali asperità avvertendo un pizzico di stress sin dalle prime ore mattutine. Evitare di ribattere alle provocazioni dei colleghi sarà un'ottima soluzione per limitare lo stress.

Capricorno: energici. Il bottino energetico dei nativi sarà, con ogni probabilità, stracolmo e queste forze risulteranno fondamentali per la loro avanzata professionale.

Amore in stand-by.

Acquario: invidiosi. Le scelte dei nati Acquario fatte nelle ultime settimane potrebbero non essere più in linea con il loro iniziale pensiero e ciò renderli invidiosi verso chi, invece, ha preferito scegliere un mood più morigerato.

Pesci: routine. Martedì senza infamia né lode dove i nativi farebbero bene a dedicarsi a tutte le attività pratiche rimandate nei giorni scorsi. Probabili scontri con il partner per futilità.