Martedì 12 novembre troviamo la Luna ed Urano stazionare in Toro mentre Marte sarà nell'orbita della Bilancia. Mercurio ed il Sole saranno sui gradi dello Scorpione come Plutone e Saturno in Capricorno e Giove, assieme a Venere, nel segno del Sagittario. Infine, il Nodo Lunare sarà nel Cancro e Nettuno continuerà il suo moto in Pesci. Di seguito la classifica dei dodici segni zodiacali per il 12 novembre.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro 'top'. Le influenze astrali odierne favoriranno, con ogni probabilità, l'incedere in ambito professionale dei nati Leone. Sarà bene inviare curriculum vitae e/o candidarsi in ambienti lavorativi consoni alle loro peculiarità.

2° posto Capricorno: energici. Stracolmo il bottino energetico di cui presumibilmente potranno far affidamento i nati del segno. Ovunque orienteranno tali forze, potranno ricevere in cambio gratificazioni di ogni sorta.

3° posto Vergine: poliedrici. Oggi i nati Vergine vorranno e potranno indirizzare la loro voglia di mettersi in gioco su più fronti col benestare dei Pianeti Lenti supportati dalla congiunzione Urano-Luna.

I mezzani

4° posto Bilancia: mondani. Il focus odierno nativo sarà probabilmente orientato sul divertimento e, per tale motivo, organizzeranno un'uscita mondana con i loro amici che si rivelerà spensierata e rigenerante.

5° posto Toro: entusiasta. L'avanzamento a passo spedito sul fronte professionale potrebbe rendere i nativi oltremodo entusiasti, incoraggiandoli ancor di più a dare il massimo sul luogo di lavoro. Tale stacanovismo sarà ben apprezzato dal capo.

6° posto Pesci: routine. Giornata senza troppe novità o scossoni di sorta in cui i nati Pesci farebbero bene a dedicarsi alle attività pratiche insolute anziché procrastinarle ancora.

7° posto Gemelli: attenzione ai figli. L'educazione della prole potrebbe essere motivo di discussione con la consorte a cui non vanno a genio le svariate concessioni e la mancanza di regole ferree impartite dai nativi.

8° posto Ariete: malinconici. I pensieri dei nati Ariete risulteranno, con tutta probabilità, scorbutici in quanto la loro mente andrà a pescare una vecchia amicizia o relazione amorosa che adesso non fa più parte della loro vita.

9° posto Cancro: umore basso. Sotto i livelli standard potrebbe essere l'umore dei nati Cancro che preferiranno di gran lunga prendersi un giorno di ferie anziché sopportare le 'frecciatine' dei colleghi.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: stressati. Il fronte professionale sarà probabilmente fonte di stress in questo martedì novembrino a causa degli Astri di Terra che faranno avvertire una certa pressione anche quando non ci sarebbe nulla per cui stressarsi.

11° posto Scorpione: taciturni. Invece di esternare il loro malcontento, oggi i nati Scorpione opteranno per un mood taciturno che consentirà loro di lavorare senza distogliere l'attenzione, anche se ciò potrebbe non andare a genio a qualche collega.

12° posto Acquario: invidiosi. Le scelte fatte dai nati del segno, nelle scorse settimane, potrebbero essere fonte di ripensamento e, come conseguenza, di invidia nei confronti delle persone che hanno scelto 'strade' differenti dalla loro.