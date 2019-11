Lunedì 11 novembre 2019 troviamo la Luna ed Urano nel segno del Toro mentre Marte stazionerà nel segno della Bilancia. Mercurio ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno che proseguirà a sostare nel segno dei Pesci. La classifica della giornata vede sul podio i nati sotto il segno del Capricorno con un pieno di energia che gli consente di conquistare il primato. Posizione intermedia per una Vergine sotto stress. Chiude la graduatoria un Sagittario piuttosto perplesso.

Sul podio

1° posto Capricorno: pieni di energie. Lunedì in cui le energie presumibilmente non mancheranno per i nati Capricorno che avranno la fortuna di poterle orientare ovunque vorranno ottenendo ugualmente proficui risultati.

2° posto Toro: volitivi. Saturno dal Capricorno e la congiunzione Luna-Urano renderà, con ogni probabilità, la giornata nativa ricca di voglia di fare in ambito professionale.

La volitività che dimostreranno non passerà di certo inosservata in azienda.

3° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico, dopo giornate burrascose, potrebbe tornare a regnare il sereno e, finalmente, i nati del segno potranno godersi l'affetto delle persone a cui tengono.

I mezzani

4° posto Pesci: relax. La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare per i nati del segno che di buon grado opteranno per dedicare ampi spazi al rilassamento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Partner ed amici tenteranno invano di invitarli a mettere il muso fuori l'uscio di casa.

5° posto Cancro: umore basso. Il tono umorale dei nati Cancro, con ogni probabilità, non sarà dei migliori ed a risentirne maggiormente sarà l'ambiente professionale dove qualche collega potrebbe non gradire il loro muso lungo.

6° posto Acquario: distratti. Lunedì in cui i nativi avvertiranno presumibilmente un appannamento di idee ed intenti che li renderanno inclini alle distrazioni durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

7° posto Leone: attendisti. Il mood dei nati Leone quest'oggi potrebbe essere 'attendista' perché avvertiranno, a ragion veduta, che queste 24 ore non saranno consone a premere il piede sull'acceleratore.

8° posto Gemelli: gelosi. L'ambiguo comportamento dell'amato bene potrebbe innervosire i nativi che si sfogheranno con una scenata di gelosia ottenendo, però, solo l'incredulità del partner.

9° posto Vergine: stressati.

Le molteplici incombenze che i nativi dovranno portare a compimento potrebbero risultare più del dovuto e, per molti di loro, lo stress finirà con il prendere il sopravvento nel corso della giornata.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: litigiosi. Nel focolare domestico dei nativi si respirerà, con tutta probabilità, un'aria ostile che renderà i nativi inclini ad innescare un diverbio col partner per questioni di poco conto.

11° posto Scorpione: esagerati. Al lavoro oggi i nati del segno potrebbero 'uscirsene' con dichiarazioni forti, a tratti esagerate, che faranno storcere il naso a capi e colleghi. Un atteggiamento più morigerato sarebbe più consono alle circostanze.

12° posto Sagittario: straniti. L'ambiguo modo di fare del partner in questa giornata non andrà a genio ai nati Sagittario che non faranno presumibilmente nulla per nascondere le loro perplessità.