Nell'Oroscopo di lunedì 4 novembre troviamo la Luna nel segno dell'Acquario, mentre il Sole e Mercurio transiteranno in Scorpione. Marte sarà nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Giove sarà sui gradi del Sagittario e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Urano in Toro, ed il Nodo Lunare in Cancro. Favorevoli le previsioni zodiacali per Acquario e Gemelli, meno rosee per Toro e Vergine.

Ariete: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nativi che, impulsivamente, chiederanno spiegazioni non ricevendo, però, alcuna delucidazione in merito. Dono sgradito della Luna in Acquario.

Toro: fiacchi. Poche le energie della prima giornata della settimana per i nati Toro che, come inevitabile conseguenza, diverranno probabilmente svogliati optando, ove possibile, per un giorno di ferie dal lavoro.

Gemelli: mondani. La ricerca del divertimento oggi sarà, con tutta probabilità, imprescindibile in casa Gemelli, che organizzeranno una spensierata serata con gli amici di sempre, dove le risate saranno assicurate.

Cancro: umore "flop". I Luminari si scontrano nel cielo ed a pagarne le conseguenze saranno, c'è da scommetterci, i nati del segno e, soprattutto, il loro tono umorale, che registrerà un drastico abbassamento.

Leone: piedi di piombo. Lunedì in cui i nati Leone decideranno, probabilmente, di affrontare tutto senza colpi di testa, avvertendo l'ostilità marcata della triade Sole-Luna-Mercurio, che non li farà essere totalmente lucidi nei loro pensieri.

Vergine: stress. Fare il passo più lungo della gamba è ciò che potrebbe accadere oggi ai nativi che, pieni d'incombenze da sbrigare, non si tireranno indietro arrivando, però, esausti e stressati a fine giornata.

Bilancia: sereni. Nel focolare domestico, grazie soprattutto al favore di Marte e Luna nel loro Elemento, regnerà probabilmente un clima sereno e affettuoso, che sarà fortificante per l'armonia della relazione amorosa.

Scorpione: intuitivi. Oggi i nati Scorpione saranno, con tutta probabilità, dotati di una buona dose d'intuito, che li aiuterà principalmente nell'ambiente professionale, facendogli notare più chiaramente su cosa puntare nel prossimo futuro.

Sagittario: umore "top". Grazie al passaggio favorevole della Luna nelle 24 ore, i nati del segno godranno di un umore alle stelle, che sarà ben apprezzato nell'ambiente familiare, sia dal partner che dai figli.

Capricorno: routine. Lunedì senza infamia né lode, dove i nativi farebbero bene a dedicarsi a tutte quelle attività procrastinate nei giorni precedenti, in maniera tale da riportare il doveroso equilibrio nel loro rullino di marcia professionale.

Acquario: shopping. Le finanze in questa giornata sembrano godere dei favori Astrali e i nativi potrebbero approfittarne concedendosi un acquisto importante che desideravano da tempo.

Pesci: letargici. Non avranno granché voglia di comunicare e nemmeno di mettersi in gioco quest'oggi i nati del segno che, invece, potrebbero preferire dedicarsi anima e corpo all'ozio.