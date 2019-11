Durante la settimana dal 4 al 10 novembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dall'Acquario all'Ariete mentre il Sole, Venere e Giove saranno nell'orbita del Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno nell'orbita dei Pesci. Infine Marte sarà stabile in Bilancia, Mercurio sosterà in Scorpione ed il Nodo Lunare rimarrà in Cancro.

Ariete perplesso

Ariete: perplessi.

L'ambiguo comportamento di un amico farà, con ogni probabilità, drizzare le antenne dei nativi rendendoli inclini a delle scenate di gelosie che il partner apprezzerà ben poco.

Toro: distratti. La dissonanza mercuriale potrebbe influire in maniera determinante nella settimana per quanto riguarda l'acutezza mentale. Difatti sarà bene che i nati del segno porgano la massima attenzione durante le attività pratiche.

Gemelli: partenza smart. Lunedì e martedì col vento in poppa in quanto a tono umorale lasceranno spazio a giorni meno frizzanti seppur da non 'buttare via'. Amore in secondo piano.

Cancro: romantici. Il clima in casa si farà più sereno rispetto alle scorse settimane e tali energie positive favoriranno l'emergere della romanticità nei nativi verso la persona amata. Figli da attenzionare.

Leone paziente

Leone: pazienti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Settimana dove i nativi assumeranno, con ogni probabilità, un mood 'conservatore' a fronte di alcune situazioni professionali che sembrano stentare a decollare. Servirà ancora un po' di pazienza prima che accada.

Vergine: voltagabbana. Le loro opinioni e idee potrebbero mutare più volte in questi sette giorni facendo storcere il naso ai colleghi, i quali probabilmente faranno loro una sonora lavata di capo.

Bilancia: shopping. In questo periodo i nati Bilancia avranno, con tutta probabilità, voglia di compere e si daranno alla pazza gioia tra outlet e boutique.

Scorpione: ombrosi. Il loro umore non sarà probabilmente dei migliori ed il loro comportamento andrà di pari passo. Se al lavoro tale atteggiamento passerà inosservato, non sarà così nel focolare domestico.

Capricorno venale

Sagittario: mondani.

I nati Sagittario durante questa settimana sentiranno il desiderio di staccare la spina dalla routine quotidiana per dedicare più tempo alle amicizie, organizzando un'uscita serale o una cena a casa loro.

Capricorno: venali. Ogni spesa o uscita in generale sarà conteggiata con dovizia dai nativi che, a gli occhi del partner, risulteranno venali più di quanto lo siano solitamente, colpa dell'avversità di Marte e Mercurio.

Acquario: amore 'flop'. Il clima nel focolare domestico non sarà dei più concilianti tanto che i litigi saranno più che probabili, a meno che i nativi non 'fiutino' il diverbio ed escano per evitarlo.

Pesci: creativi. Le idee che verranno in mente ai nativi, specialmente a partire da giovedì, avranno buone chance di risultare fruttuose sul piano economico. Amore in secondo piano.