Lunedì 4 novembre 2019 troveremo la Luna stazionare in Acquario mentre il Sole e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Marte sarà nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone stazioneranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto nel segno del Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: shopping.

Lunedì dove i nati del segno vorranno e potranno probabilmente concedersi un esoso acquisto che desideravano da tempo. Amore in secondo piano.

2° posto Gemelli: amici. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere orientato verso il divertimento dunque sarà probabile che organizzeranno una scanzonata serata con i loro amici, che risulterà la scelta ottimale.

3° posto Bilancia: amore 'top'. Dopo i giorni faticosi in ambito amoroso appena trascorsi, ecco che questo lunedì potrebbe portare una ventata di tranquillità nel ménage di coppia. Per la passionalità, però, non è ancora il giorno più consono.

I mezzani

4° posto Scorpione: intuitivi. Coglieranno al volo ogni minuzia in queste 24 ore i nati Scorpione e ne faranno tesoro in ambito professionale, dove tali 'scoperte' serviranno per ponderare a dovere le prossime mosse da effettuare.

5° posto Sagittario: umore alle stelle. Grazie alla Luna favorevole che li predisporrà alla briosità, oggi i nativi accantoneranno il loro solito fare brontolone per un atteggiamento più conciliante, che sarà apprezzato dalle persone con cui avranno a che fare.

6° posto Capricorno: riordini. Le incombenze rimandate nei giorni scorsi dovranno essere ultimate in tempi brevi, in modo da evitare ulteriori accumuli, difatti oggi i nati Capricorno sembreranno disposti ad occuparsi delle attività procrastinate.

7° posto Leone: pensierosi. Le asperità planetarie odierne tenderanno, con ogni probabilità, ad appannare idee ed intenti dei nati del segno rendendoli pensierosi sul da farsi.

Sarà bene che prendano un giorno di ferie dall'ambiente professionale.

8° posto Toro: spossati. Le energie probabilmente saranno in deficit e, come conseguenza, anche la voglia di darsi da fare potrebbe venir meno in casa Toro durante la giornata odierna.

9° posto Ariete: gelosi. Mentre il partner riallaccia i rapporti con una vecchia fiamma, seppur in tono amichevole, i nati Ariete potrebbero divenire oltremodo gelosi scatenandosi in furiose scenate.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: umore basso. Le molteplici asperità in onda quest'oggi potrebbero inficiare il tono umorale nativo rendendoli cupi ed ombrosi, specialmente nell'ambito familiare.

11° posto Vergine: stressati. Le copiose incombenze da portare a termine questo lunedì novembrino saranno, con ogni probabilità, più del solito, e tale dispendio energetico per ultimarle li stresserà oltremodo.

12° posto Pesci: accidiosi. Si rinchiuderanno tra le mura domestiche viaggiando tra divano, tavola e letto assumendo un mood accidioso che non si farà convincere probabilmente nemmeno dal partner per un'uscita mondana.