Venerdì 8 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare in Ariete, mentre Mercurio e il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione.

Plutone e Saturno permarranno nel segno del Capricorno, così come Urano in Toro e Giove resteranno sui gradi del Sagittario. Marte continuerà a sostare in Bilancia, nel frattempo Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare proseguirà nel segno del Cancro.

Le previsioni zodiacali sono quindi favorevoli per Sagittario e Leone, meno concilianti invece per Pesci e Vergine.

Toro distratto

Ariete: bizzosi. Questo venerdì i nativi, con ogni probabilità, avranno a che fare con un clima piuttosto nervoso nel focolare domestico che potrebbe indurli ad assumere un atteggiamento bizzoso con la persona amata.

Toro: distratti. Idee ed intenti saranno probabilmente offuscati nelle menti native a causa della retrogradazione mercuriale in trigono a Luna e Nettuno. Sarà bene che porgano la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale odierno dei nati del segno non sarà dei migliori e tale apaticità sarà ben evidente alle persone che incontreranno. Amore in secondo piano.

Cancro: viaggi. I nativi in queste ore sentiranno il bisogno di staccare la spina dalla quotidianità organizzando una gita fuori porta assieme al partner che gradirà molto questo trovata rigenerante.

Amore 'top' per Leone

Leone: passionali.

I nativi che vivono una relazione amorosa godranno, con ogni probabilità, dei favori astrali facendo risaltare il loro lato sia romantico che passionale, a seconda dei momenti.

Vergine: stressati. Le molteplici incombenze che i nati Vergine dovranno affrontare in queste 24 ore potrebbero stressarli oltremodo, a causa dell'aspro scontro tra Mercurio ed i Pianeti Lenti nel loro Elemento.

Bilancia: perplessi.

L'ambiguo comportamento del partner potrebbe far storcere il naso ai nati del segno che, sulle prime, vestiranno i panni da detective per poi chiedere esplicitamente numi.

Scorpione: acuti. La retrogradazione 'colpisce' più o meno tutti i segni eccetto lo Scorpione che, invece, potrà contare su ottime doti intuitive che andrebbero indirizzate nei loro progetti professionali.

Sagittario galante

Sagittario: galanti.

Insolitamente alla loro indole i nativi potrebbero assumere un atteggiamento decisamente galante che susciterà probabilmente emozioni contrastanti nella persona amata, questa si barcamenerà tra lo stupore iniziale e la successiva soddisfazione per tante attenzioni.

Capricorno: stand-by. In questa giornata poco conciliante i nativi potrebbero, a ragion veduta, optare per un atteggiamento 'attendista' che servirà per ponderare a dovere le prossime mosse da effettuare.

Acquario: pensierosi. Durante l'ultimo periodo sono stati molti i nativi che hanno preso decisioni su due piedi, perlopiù dettate dall'istinto anziché dalla ragione: tali scelte potrebbero riaffiorare nelle loro menti facendoli riflettere parecchio.

Pesci: oziosi. La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare per i nati Pesci che decideranno di buon grado restare in panciolle tra le mura domestiche. Invano partner ed amici cercheranno di dissuaderli dall'oziare.