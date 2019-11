Venerdì 8 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna nel segno dell'Ariete, mentre Marte sarà nel segno della Bilancia. Mercurio ed il Sole stazioneranno in Scorpione mentre il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Nettuno permarrà in Pesci come Saturno e Plutone in Capricorno. Infine Giove continuerà il suo moto in Sagittario ed Urano nel segno del Toro.

È quindi interessante approfondire la classifica dei vari segni zodiacali per questa giornata.

Sul podio

1° posto Scorpione: intuitivi. Questo venerdì i nativi godranno, con ogni probabilità, di 'fruttuose' intuizioni che andrebbero messe in atto prima possibile per godere dei probabili benefici economici che genereranno.

2° posto Leone: passionali. Nel focolare domestico dei nati Leone regnerà probabilmente un clima di ritrovata passionalità difatti, dopo giorni dediti esclusivamente all'ambito professionale, i nativi sentiranno il bisogno di dedicare le giuste attenzioni al partner.

3° posto Cancro: viaggi. Sebbene l'ultimo periodo non sia stato dei più concilianti per le faccende di cuore, questo venerdì potrebbe invece rivelarsi favorevole per dare una scossa al rapporto grazie ad un breve viaggio.

I mezzani

4° posto Sagittario: romantici. Vorranno dimostrare al partner che anche loro sanno essere romantici quando vogliono e, con ogni probabilità, riusciranno perfettamente nel loro intento.

5° posto Capricorno. stand-by. Venerdì utile ai nati Capricorno per staccare la spina dalla quotidianità e riorganizzare le idee per ripartire nei prossimi giorni carichi di energie e voglia di darsi da fare.

6° posto Toro: poco lucidi. Fluidità ed acutezza di pensiero potrebbero deficitare in queste 24 ore per i nati Toro che farebbero bene a porgere la dovuta attenzione durante lo svolgimento delle incombenze quotidiane, onde evitare errori di distrazione.

7° posto Gemelli: umore basso. Dopo giorni briosi per i nati Gemelli avanza un venerdì dove il tono umorale sarà probabilmente sotto i livelli standard e le persone con cui avranno a che fare non ci metteranno molto ad accorgersene.

8° posto Bilancia: straniti. Il comportamento sopra le righe del partner potrebbe far drizzare le antenne dei nati Bilancia, i quali inizialmente cercheranno di indagare ma, col passare delle ore, chiederanno esplicitamente spiegazioni in merito.

9° posto Vergine: stressati. Le attività pratiche che la giornata metterà di fronte ai nativi potrebbero risultare molteplici e la cupidigia dei nati nel volerle ultimare tutte li stresserà oltremodo.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: litigiosi. Ogni scusa sarà probabilmente buona in casa Ariete per litigare con la persona amata. D'altro canto il partner non farà nulla per evitare i probabili diverbi che nasceranno.

11° posto Acquario: pensierosi. Le scelte che i nativi hanno fatto nell'ultimo periodo potrebbero riaffiorare prepotentemente in questa giornata rendendoli, come conseguenza, pensierosi e dubbiosi.

12° posto Pesci: oziosi. I nati Pesci opteranno probabilmente per un mood letargico 'chiudendo' il mondo circostante fuori dall'uscio della propria abitazione. Amici e partner tenteranno invano di invitarli a prendere una boccata d'aria: l'accidia prevarrà.