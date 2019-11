L'Oroscopo dell'amore per i single di giovedì approfondisce i transiti planetari fortunati e crea un varco per intraprendere la strada che porta alla felicità sentimentale. Luna in Pesci elargisce una sensibilità e un'emotività fuori dal comune, tanto che molti segni zodiacali dovranno faticare per vincere una fragilità direttamente collegata al bisogno di affetto. L'astro d'argento in quadratura ricollegherà Gemelli, Vergine e Sagittario a ricordi passati difficili da superare. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Buone sorprese nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: con Luna e Venere alleati, non avrete nulla da temere dall'amore e potrete esprimere i sentimenti con un nuovo slancio, superando alcune divergenze e tenendo testa a una rivalità amorosa che cerca di mettere i bastoni tra le ruote.

Toro: Mercurio in opposizione confonde un po' le idee in ambito sentimentale e Venere pone degli interrogativi su cosa desiderate dall'amore.

Qualche imprevisto potrebbe ribaltare in modo imprevedibile i progetti in via di attuazione ma non temete, Luna è dalla vostra parte.

Gemelli: il satellite notturno in quadratura crea un atteggiamento un po' mutevole nei confronti dell'amore. Misteriosi e indecifrabili, tenderete a tenere tutto dentro ma la partecipazione emotiva è forte e potreste rischiare di sfiorare l'autolesionismo, quando invece dovreste parlare chiaro con una persona che ha conquistato il vostro cuore.

Cancro: attenzione a non farvi suggestionare dall'influenza della Luna che dai Pesci fa faticare la mente per acquistare un pizzico di raziocinio. Il satellite notturno infatti sprigiona una sensibilità talmente intensa che diventa difficile tenere testa a un inconscio collegato a un passato ricco di esperienze, che dovrete metabolizzare per evolvere in modo positivo.

Leone: Venere e Giove sono in pieno fermento per sollecitare l'inizio di nuovi amori, dovrete solo darvi da fare e costruire la storia passo dopo passo.

Non temete di non avere altre chance in campo sentimentale, ma osate e lanciatevi nelle proposte amorose.

Vergine: attenzione a non essere ancorati a un passato di ricordi che rende schiavi e imprigiona nella gabbia dell'inconscio. Queste reminiscenze sentimentali potrebbero diventare potenti nemici per ostacolare l'apertura emozionale ai nuovi amori.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'aggressività marziana viene smorzata dall'influsso venusiano che addolcisce gli affetti, avviando una tecnica di seduzione più pacata e romantica.

Molto affascinanti, potrete contare su una vitalità e un modo di amare molto intellettuale elargito dalla vicinanza di Sole e Mercurio.

Scorpione: vivrete splendide emozioni in modo forte e Luna diventa complice in sinergia con Mercurio, aprendovi a una comunicazione molto profonda. Potrete parlare chiaro con un probabile futuro partner, immedesimandovi anche nel suo stato d'animo, grazie a un potere lunare che diventa quasi sovrannaturale.

Sagittario: la quadratura Venere-Luna punta a farvi attuare una crescita evolutiva che parte da una presa di coscienza a stretto contatto con i sentimenti vissuti in passato e quelli presenti. Potrete valutare dal risultato ottenuto quanto impegno dovrete investire nelle nuove storie per saldare le nuove esperienze amorose in modo più consapevole.

Capricorno: nuove emozioni fanno capolino nel cuore e in amore non basteranno più gli incontri superficiali, pretenderete di più cercando di costruire una storia stabile e durevole.

Acquario: grintosi e carichi di energia, potrete sfruttare una posizione favorevole di Venere e Giove quasi magica che spinge tra le braccia dell'amore. Dovrete solo riordinare le idee, vincendo quel desiderio di indipendenza che vi è consono e il gioco è fatto.

Pesci: Luna è a vostra disposizione e diventa uno strumento per approfondire la sensibilità e garantire splendide emozioni. L'astro d'argento elargisce un'intuizione unica, utile per percepire i sentimenti più nascosti e intuire le intenzioni di chi sta accanto.