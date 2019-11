Nel mese di dicembre 2019 troveremo sul piano astrologico Giove ed il Sole viaggiare dal Sagittario al Capricorno, dove stazionano Plutone, Saturno e, appena arrivato dallo Scorpione, anche Mercurio. Marte continuerà a transitare nello Scorpione, così come Urano in Toro e pure Giove nel munifico Sagittario. Infine Venere cambierà domicilio spostandosi dal Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Di seguito un approfondimento sulle previsioni astrologiche mensili del segno dell'Acquario.

Amore

Le faccende di cuore dei nati Acquario in questo ultimo mese dell'anno balzeranno sotto la luce dei riflettori a causa dello spostamento di Venere nel loro segno. Il che sarebbe un bene, se non fosse per la quasi totalità dei pianeti che gli 'rema contro' lasciando ben poco spazio alla serenità nel focolare domestico nativo. Difatti, quando Giove, Sole e Venere s'incontreranno nell'austero Capricorno, il clima in coppia potrebbe essere gelido, quasi anaffettivo, e molte relazioni uscirne veramente provate da ciò.

Quelle che, invece, passeranno indenni l'ostico momento si troveranno a 'combattere' con Venere nel loro segno che anziché addolcirli gli confonderà presumibilmente le idee. Tale confusione potrebbe portare i nati Acquario a provare forte gelosia nel confronti dell'amato e a non riuscire a frenare il proprio malcontento. Tutto ciò, come se non bastasse, senza una motivazione degna di nota, suscitando pertanto la legittima irritazione del partner.

I nativi che sentiranno il bisogno di chiudere una storia d'amore dovrebbero seguire l'istinto, come 'suggeriscono' Urano e Saturno che spingono da un po' ad un ammodernamento delle loro abitudini, figlio di una 'pulizia' interiore ed esteriore.

Lavoro

Anche sul versante lavorativo riguardante il mese di dicembre ci sarà presumibilmente da sudare le cosiddette sette camicie. Tra ottobre e novembre molti nati Acquario hanno deciso di ascoltare la loro voglia di rinnovamento professionale facendo scelte spesso azzardate o fuori dalle righe.

Tali scelte, in questo dicembre, potrebbe essere nuovamente messe sul piatto della bilancia. La revisione che ne deriverà, però, non sarà delle più concilianti in quanto è probabile che i nativi si accorgano di come non si possa più tornare indietro e, cosa forse più grave, che non è così facile recuperare i rapporti professionali interrotti bruscamente.

Dicembre, con ogni probabilità, sarà un mese confuso ,che però farà chiarezza sul perchè i nati del segno abbiano deciso di cambiare strada inaspettatamente: le Stelle 'suggeriscono' che il loro cambio di rotta sia stato influenzato dal voler tentare una strada autonoma.

Peccato, però, che abbiano scelto un momento e delle metodologie tutt'altro che opportune. Giorni fortunati: 21 e 29.