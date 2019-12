La settimana è ormai prossima alla conclusione ed è quindi interessante osservare quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco durante l'ultimo weekend del 2019. Saranno due giornate serene e spensierate per il Leone e anche per il Toro che sta vivendo un momento astrale molto interessante. Confuso l’Ariete.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo del weekend, sabato 28 e domenica 29 dicembre, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 28 e 29 dicembre segno per segno

Ariete: state vivendo un momento di confusione ed indecisione, sentimenti che vi hanno guidano in tutte le scelte prese durante le giornate precedenti. Le prossime ore potrebbero rivelarsi ancora un tantino sottotono per i nativi del segno, ma a partire da Capodanno potrete recuperare alla grande.

Toro: il weekend sarà il momento ideale per liberare la mente da alcuni pensieri che l’hanno affollata durante le giornate precedenti. In amore torna la serenità e anche gli incontri sono favoriti.

Soddisfazioni sul lavoro.

Gemelli: durante le giornate precedenti è mancato il tempo o l’energia necessaria a dedicarsi all’amore, qualcuno ha infatti risentito di un forte calo fisico, che lo ha messo fuori gioco, impedendogli di trascorrere le feste come desiderava. Sabato 28 e domenica 29 dicembre saranno giornate di grande recupero e ancora meglio andrà il Capodanno. Anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: con Saturno in opposizione saranno 48 ore faticose per il segno, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Dunque sarà meglio non lasciarsi trascinare del nervosismo e dalla rabbia, per evitare la nascita di nuovi contrasti.

Leone: il weekend porterà spensieratezza e novità. È un momento fortunato per il segno, c’è serenità in amore e anche gli incontri sono favoriti.

Tuttavia qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare qualche banale malessere fisico, soprattutto a gambe e schiena. Cercate di concedervi un po’ di riposo ed evitate le situazioni stressanti, con l’avvicinarsi del 2020 potrete recuperare le forze.

Vergine: le giornate di sabato e domani a saranno positive dal punto di vista fisico, tuttavia potrebbero esserci dei grattacapi. In amore e in ambito familiare potrebbero spuntare delle controversie da risolvere. Anche per quanto riguarda l’ambito finanziario sarà bene per i nativi del segno fare attenzione, meglio evitare le spese superflue.

Bilancia: la Luna nel segno vi renderà energici e positivi. È un buon momento per l’amore e i rapporti in generale e anche i single potrebbero fare degli incontri molto interessanti. Al contrario gli influssi di Saturno vi renderanno un po’ nervosi, creando delle agitazioni in ambito lavorativo.

Scorpione: grazie ad una Luna passionale e a Venere molto forte sarà un weekend di fuoco, interessante per l’amore e i nuovi incontri. Ci sarà inoltre un recupero dal punto di vista fisico, energia e voglia di fare non mancherà e gioverà anche alla sfera professionale.

Sagittario: con Venere nel segno si preannuncia un fine settimana positivo e vantaggioso, non solo in amore e per quanto riguarda i rapporti interpersonali, ma sotto tutti i punti di vista. Il segno recupera le energie e la voglia di fare e anche in ambito lavorativo si potrà ottenere molto.

Capricorno: il consiglio delle stelle per le prossime giornate è di stare alla larga da liti e discussioni, tanto in amore, quando in ambito lavorativo.

Con l’arrivo del 2020 inizierà per un vantaggioso momento di recupero non solo per il fisico, ma soprattutto in amore. Incontri favoriti per i single.

Acquario: sabato 28 e domenica 29 dicembre saranno giornata positiva per il segno, Venere inizia infatti un transito interessante per l’Acquario e Giove e favorevole. Durante il weekend potrete vivere un momento di serenità e armonia, vi sentirete in piena forma e potrete dedicarvi all’affetto delle persone care.Incontri favoriti per i single. Recupero in ambito lavorativo.

Pesci: è un momento positivo per il segno, anche se le previsioni delle stelle hanno due facce: da un lato vi sorrideranno, mentre dall’altro vi spingeranno a fare il più possibile per raggiungere la felicità.

Dunque chi ha vissuto delle situazioni di disagio in amore potrebbe decidere di concludere la propria relazione. Chi vive un rapporto stabile non ha nulla da temere e anche i single potranno fare incontri interessanti. Soddisfazioni sul lavoro.