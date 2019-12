Il nuovo anno è sempre più vicino, quali saranno i presagi degli astri e delle per i nati sotto il segno del Leone durante il 2020? Il nuovo anno sarà molto interessante per il segno. In amore sono favoriti i progetti a lungo termine e i nuovi incontri. In ambito professionale si potranno riscuotere i successi desiderati e anche economicamente il Leone ritrova un po' di serenità. Bene il fisico. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del 2020 per i nati sotto il segno del Leone, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 2020 per il Leone

Amore: le stelle lasciano presagire un 2020 splendente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Già durante i mesi di gennaio e febbraio il Leone ritroverà la serenità venuta a mancare durante l’anno precedente, con il partner si ritrova la complicità e la passione e anche gli incontri sono favoriti. Coloro i quali vogliono ricominciare dopo la separazione e desiderano trovare l’anima gemella dopo un lungo periodo di solitudine saranno ascoltati dalle stelle. In tal senso particolarmente vantaggiose si riveleranno i mesi di maggio e giugno.

Anche le coppie insieme da tempo che desiderano fare progetti per il futuro riceveranno l'appoggio delle stelle, è il momento ideale per chi desidera sposarsi o avere un figlio. Certo, durante il 2020 non mancheranno i piccoli ostacoli o i momenti sottotono, ma riuscirete a recuperare con tempestività.

Lavoro: i primi due mesi del 2020 permetteranno al Leone per quanto riguarda il lavoro nelle questioni professionali. Durante la fine del 2019 qualcuno potrebbe aver dovuto prendere una scelta, aver iniziato un nuovo impiego o compiuto un trasferimento in un’altra città.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Dunque durante i mesi iniziali del 2020 il Leone avrà bisogno di tempo per sentirsi a proprio agio nelle nuove vesti. Con l’arrivo della primavera il segno riscuote i primi frutti del lavoro svolto, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare e anche dal punto di vista economico ci sarà maggior stabilità. La stagione autunnale sarà ideale per coloro i quali intendono fare degli investimenti o acquisti di tipo immobiliare.

Salute: come anticipato i mesi di gennaio e febbraio saranno ancora leggermente sottotono per il segno che continuerà a portarsi dietro alcune delle problematiche nate alla fine dell’anno precedente.

Con l’avvicinarsi della bella stagione, però, il segno ricarica le energie e la forza fisica. Il 2020 in generale sarà un anno positivo per la salute, le cure e i trattamenti porteranno buoni risultati, vi sentirete in piena forma e pronti a superare ogni sfida. Il consiglio degli astri, per chi ancora non lo facesse, è di iniziare la pratica di attività sportive o di meditazione, che vi aiutino a liberarvi dello stress accumulato e a ritrovare la serenità nelle giornate sottotono.