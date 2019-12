L'Oroscopo settimanale dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 mette sotto analisi i prossimi sette giorni in calendario svelando le stelline, i voti e le previsioni per i sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda sestina. A tenere con il fiato sospeso in questo periodo è il responso delle stelle in merito alla settimana a cavallo tra l'anno vecchio e la partenza del nuovo 2020. In analisi, lo ricordiamo, sono i soli segni appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ad avere a favore le stelle del momento, come anticipato nel titolo di apertura, saranno certamente coloro nativi dei Pesci (voto 9), sicuramente super-favoriti da una meravigliosa Luna nel segno. Come pure sicuramente molto positivo risulterà il periodo a quelli del Sagittario (voto 8), seguiti a breve distanza dai nativi della Bilancia (voto 7) e dello Scorpione (voto 7). Nella media sufficienza invece i prossimi sette giorni, secondo le previsioni zodiacali da lunedì 30 dicembre a domenica 5 gennaio, per gli amici del Capricorno (voto 6) e dell'Acquario (voto 6).

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 7. In arrivo per voi, meravigliosi amici della Bilancia, sette giornate espresse nella media con il voto della buona positività. In generale, a destare qualche perplessità sarà la parte finale del periodo, con un sabato 4 e ancora una più problematica domenica 5 gennaio, entrambi da annotare in agenda come altamente a rischio. Appoggiatevi con fiducia alle sole giornate di martedì 31 dicembre (top del giorno) e a quelle di mercoledì 1 e giovedì 2 gennaio, certamente non deluderanno eventuali vostre aspettative. Andiamo pure ad approfondire il discorso analizzando le singole giornate:

Top del giorno martedì 31 dicembre;

martedì 31 dicembre; ★★★★★ mercoledì 1 e giovedì 2 gennaio;

★★★★ lunedì 30 dicembre, venerdì 3 gennaio;

★★★ sabato 4 gennaio;

★★ domenica 5 gennaio 2020.

Scorpione: voto 7.

L'Astrologia applicata al segno dello Scorpione annuncia un periodo mediocre, seppur con tre giornate altamente performanti. In particolare i frangente avrà come punto di forza domenica 5 gennaio, sottoscritta dalla splendida "top del giorno". A seguire due meravigliose giornate valutate a cinque stelle, quest'ultime messe in conto sicuramente a lunedì 30 dicembre e a sabato 4 gennaio, regalando un ottimo avvio di weekend. In questo periodo saranno favoriti certamente i legami affettivi e, in generale, le amicizie e la famiglia. A voi il resoconto giorno per giorno relativo alle vostre stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 5 gennaio;

domenica 5 gennaio; ★★★★★ lunedì 30 dicembre, sabato 4 gennaio;

★★★★ giovedì 2 e venerdì 3 gennaio;

★★★ martedì 31 dicembre 2019;

★★ mercoledì 1 gennaio 2020.

Sagittario: voto 8.

Settimana sicuramente molto promettente, in primis nei confronti dei sentimenti e poi, anche se in misura minore, anche nelle attività quotidiane. A trionfare su tutti, la giornata di venerdì 3 gennaio, valutata al "top" grazie all'ingresso del Pianeta Marte nel vostro comparto: in questo caso saranno favoriti i rapporti d'affari, le spese di un certo valore, in parte il lavoro e i progetti a medio e lungo termine. Molto interessanti altresì le stelline giornaliere relative al periodo restante, ovviamente escludendo le sole giornate del 30 dicembre (sottotono) e del 2 gennaio (ko). A seguire, la scaletta completa:

Top del giorno venerdì 3 gennaio - Marte in Sagittario ;

venerdì 3 gennaio - ; ★★★★★ martedì 31 dicembre, sabato 4 e domenica 5 gennaio;

★★★★ mercoledì 1 gennaio;

★★★ lunedì 30 dicembre;

★★ giovedì 2 gennaio.

Capricorno: voto 6.

Settimana un po' fiacca per voi del Capricorno, anche se non mancheranno momenti adatti per "fare" oppure se sarà il caso, per "disfare". In questo contesto l'Astrologia applicata al periodo consiglia di prendere nota delle giornate cosiddette "top" e farne tesoro (30 dicembre e 1° gennaio). Per le altre (4 e 5 gennaio) è decisamente consigliato tenere un atteggiamento alquanto guardingo e con massima concentrazione sulle cose di notevole importanza. Vediamo quando potrete contare sul buon aiuto delle stelle e quando invece sarete costretti a stare alla finestra. A seguire la classifica esplicativa la qualità attribuita ai prossimi sette giorni di vostra competenza:

★★★★★ lunedì 30 dicembre, mercoledì 1 gennaio;

★★★★ martedì 31 dicembre, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio;

★★★ domenica 5 gennaio;

★★ sabato 4 gennaio 2020.

Acquario: voto 6.

In arrivo una settimana valutata al limite della discreta sufficienza, evidenziata da giornate cadenzate da alti e bassi. Tranquilli e sereni, ok? Se seguirete i nostri consigli e le dritte espresse nelle giornate valutate a cinque e quattro stelle (vedi relativi oroscopi giornalieri), non doveste avere quasi alcuna difficoltà di sorta nel portare a buon fine i periodi indicati. In generale diciamo che avrete solamente due giornate ottime su cui spendere tempo e opportunità (giovedì 2 e venerdì 3 gennaio), mentre le altre, escludendo quelle a quattro stelle (30 dicembre, 4 e 5 gennaio), saranno certamente da prendere con le pinze.

Ecco come è stata classificata la settimana e la qualità delle stelline:

★★★★★ giovedì 2, venerdì 3 gennaio;

★★★★ lunedì 30 dicembre, sabato 4 e domenica 5 gennaio;

★★★ mercoledì 1 gennaio;

★★ martedì 31 dicembre.

Pesci: voto 9. Per voi è in arrivo una settimana valutata più che positivamente. Quasi certamente il periodo vedrà l'arrivo di buone notizie, soprattutto nei rapporti sentimentali, in famiglia e nelle situazioni legate all'amicizia in generale, questo grazie all'ingresso della Luna nel segno. Infatti, sarà da considerare perfetto il frangente quasi per fare tutto, un po' alla stregua degli amici Toro.

Partiamo subito "a spron battuto" mettendo in luce l'unica giornata in cui dovrete stare un pochino allerta: venerdì 3 gennaio, portatrice di qualche disguido a livello gestionale/organizzativo o con qualche intoppo a livello interpersonale. Bene, pronta a seguire la scala riepilogativa su come si presenteranno i prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 30 dicembre - Luna in Pesci ;

lunedì 30 dicembre - ; ★★★★★ martedì 31 dicembre, mercoledì 1 e domenica 5 gennaio;

★★★★ giovedì 2, sabato 4 gennaio;

★★★ venerdì 3 gennaio 2020.

Classifica stelline settimanale segno per segno

Un altro anno sta per chiudere i battenti, pronto a lasciare il timone al prossimo 2020.

Allora cosa c'è di meglio se non andare a tastare il polso alle effemeridi del periodo per sapere come evolverà la settimana a cavallo dei due anni. In questo caso, come sempre, a dare le giuste indicazioni è compito della nostra classifica della settimana nel contesto impostata sul periodo che va da lunedì 30 dicembre 2019 a domenica 5 gennaio 2020, ovviamente visto che trattasi del riepilogo finale completo, la stessa è valida per tutti i dodici segni dello zodiaco. Prima di andare al sodo, come si suol dire, d'obbligo mettere in evidenza il segno migliore del periodo: in questo frangente al "top" la prossima settimana, sarà il Toro.

Andiamo a scoprire il resto della classifica generale sintetizzata nello specchietto seguente:

1° Toro , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Pesci, voto 9;

3° Ariete e Sagittario, voto 8;

4° Vergine, Bilancia e Scorpione, voto 7;

5° Gemelli, Leone, Capricorno e Acquario, voto 6;

6° Cancro, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, dunque impostato sugli ultimi due giorni di dicembre e la prima settimana di gennaio finisce qui. Il nostro pensiero va adesso al prossimo incontro con le previsioni, la nuova classifica stelline ingegnate sul periodo interposto tra il giorno 6 e il 12 del mese di gennaio 2020.