L'Oroscopo dell'amore per i single del 20 dicembre approfondisce il transito di Luna in Bilancia e punta un riflettore sulle opportunità amorose. I sentimenti diventano più profondi con l'astro d'argento posizionato nella casa astrologica del matrimonio e nuove sorprese si affacciano all'orizzonte nelle previsioni astrologiche seguenti.

Astri e oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: cercate di credere di più in voi stessi e riuscirete ad aprirvi all'amore in modo più concreto e spontaneo. Mercurio dal Sagittario propone splendide novità sentimentali, ma dovrete affrontare il tutto con maggiore vitalità e ottimismo.

Il Sole sarà vostro complice.

Toro: Luna illumina la sfera sentimentale in modo concreto e intuitivo, mettendo in risalto alcune prospettive amorose che vi erano sfuggite. Urano garantisce una spinta dinamica e imprevedibile a cui non potrete tirarvi indietro, via libera quindi alla gioia.

Gemelli: non restate ancorati alle sensazioni passate e non rinchiudetevi in un presente che spaventa. Piuttosto insicuri delle proprie capacità con Luna in quadratura, tenderete ad accontentarvi di ciò che avete, quando potreste ottenere di più dall'amore.

Cancro: più delicati e molto amabili grazie agli influssi lunari, potrete approcciarvi alle nuove storie con maggiore garbo e con una lucidità mentale che farà chiarezza nell'amore, in modo più introspettivo e rigoroso. Così potrete valutare meglio chi vi sta di fronte.

Leone: alcune tensioni familiari o amorose potrebbero farvi perdere quello slancio tipico di voi Leone nei confronti delle opportunità sentimentali. Luna in Bilancia però diffonderà nuove sensazioni più sensibili a captare alcune situazioni, valutandole con una curiosità in più.

Vergine: Luna molto vicina rende le emozioni piuttosto controllate e tenderete a nascondere o ad accantonare per un po' i sentimenti che provate per una persona che vi ha colpito dritto al cuore. Forse avete bisogno di farvi un quadro ancor più completo della situazione amorosa per sbottonarvi dichiarando un sì.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto concentrati nel gestire la sfera amorosa, un'applicazione logica nelle faccende del cuore sarà elargito da Luna nel segno che stavolta vi chiederà di approfondire anche ciò che c'è dietro alla facciata esteriore.

Scorpione: Luna un po' imbronciata non garantisce gli stimoli giusti per affrontare alcune novità sentimentali. Sarete molto passionali, ma attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti del nuovo probabile partner.

Sagittario: Mercurio insieme al Sole porteranno bene all'amore e nuovi incontri potrebbero accadere in modo imprevedibile. Luna rende il carattere più socievole, quindi via libera a una comunicazione più spiccata e intraprendente.

Capricorno: buone le sensazioni con i pianeti presenti nel segno, che approfondiscono l'amore in modo più serio e stabile.

Avete bisogno di un amore duraturo e non vi basterà una storia superficiale, cercherete la persona giusta e Giove indicherà la strada giusta per trovarla.

Acquario: indecisi se essere amici di una persona a voi speciale o trasformare questo legame in qualcosa di più profondo, non saprete decidervi. Attenzione a non trovare una scusante che nasconda le vostre paure e insicurezze.

Pesci: Luna e Nettuno remano contro poiché in opposizione e un'eccessiva sensibilità potrebbe offuscare la realtà sentimentale, sprigionando sensazioni confuse. Attenzione ad arginare pensieri inconsci di insicurezza che ostacolano il progredire in campo amoroso.

Solo attingendo alla presenza benefica degli astri in Capricorno, potrete tenere testa a questa confusione emotiva.