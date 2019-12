L'Oroscopo del giorno 12 dicembre 2019 è finalmente disponibile per essere consultato.

Periodo sicuramente importante soprattutto per gli appassionati d'Astrologia che, senz'altro, attendono con curiosità buone notizie in arrivo dalle previsioni zodiacali giornaliere. Come specificato nel titolo principale, ad essere analizzata in questo contesto è la giornata di giovedì, messa sotto la lente astrologica in rapporto ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Volendo quindi cominciare a sottolineare il simbolo astrale al "top del giorno" in assoluto, diciamo che la corona relativa al super-fortunato spetta senz'altro al Sagittario nel frangente risultante al primo posto nella nostra classifica stelline (provvisoria in quanto relativa ai soli ultimi sei segni).

A figurare tra i baciati dalla fortuna questo nuovo giovedì saranno senz'altro anche i nativi in Scorpione, valutati a cinque stelle e sostenuti rispettivamente dalla Luna, ancora presente nel segno dei Gemelli fino a tarda serata del 12 dicembre. Per quanto concerne la parte negativa del periodo, a dover sottostare a turbolenze astrali abbastanza pesanti saranno Bilancia e Pesci.

Il primo dei due, quindi Bilancia, avrà contro la pessima configurazione della Luna e del Sole, tra loro in opposizione, ambedue risultanti quindi speculari negativi al 75%.

Invece il sensibile segno di Acqua relativo a Pesci dovrà fare i conti con il pianeta di settore Nettuno, nel frangente negativo al 80% per via della quadratura in con il Sole presente in Sagittario. Ansiosi di sapere cosa fare e come comportarsi questo giovedì? Bene, a seguire maggiori dettagli.

Classifica stelline 12 dicembre 2019

Siamo ora una valutazione quanto più possibile oggettiva al quarto giorno dell'attuale settimana andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline interessante appunto la giornata del prossimo 12 dicembre 2019.

In odore di positività, come in parte annunciato in apertura, risultano ben quattro simboli astrali su sei e, ovviamente, presenti nei primi posti della scaletta con le stelline. In bella mostra nel riepilogo sottostante lo schema condensato, fatto appositamente per rendere immediatamente idea sul grado di positività attribuita dall'Astrologia ad ognuno dei simboli in oggetto. Il responso nel prosieguo:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Bilancia;

★★: Pesci.

Oroscopo giovedì 12 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★.

Una giornata tutto sommato vivibile anche se valutata "sottotono": pensate magari a chi sta sotto di voi (vedi quelli dei Pesci!). A causa di congiunzioni astrali dissonanti, la giornata invita a rimandare eventuali discussioni, altrimenti potrebbero esserci complicanze pesanti. Consiglio: lasciate stare tutto e riposatevi, senza cercare di capire il perché di questa giornata storta, ok? In amore, date alla giornata quell'impronta di facilità che si merita, senza forzature o apprensioni di sorta.

Seguendo le indicazioni dei nostri oroscopi quotidiani eviterete di cadere in una lieve forma di malinconia o indecisioni varie. Single, non dovete perdere la fiducia in voi stessi se le cose ultimamente non hanno preso la direzione auspicata. Tranquilli, non per questo dovete perdervi d'animo. Quello che dovete invece fare sarà cercare una soluzione adeguata alla situazione difficile che si è venuta a creare, senza pensare troppo alle cose di contorno. Le previsioni del giorno in merito al lavoro invitano a "tirare il freno a mano" e non forzate eventuali situazioni a rischio.

Molte tra quest'ultime hanno ancora bisogno di maturare. Pazientate, presto verrà il tempo di raccogliere quei frutti tanto attesi.

Scorpione: ★★★★★. Molto positive le previsioni per questo giovedì. In generale si presume possa essere una giornata calma, sicuramente molto reattiva riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la mattinata e solo a fine periodo potrebbe riprendere un po' più vigore. In amore, questo giovedì porterà sorrisi e fortuna.

Molti di voi nativi pur passando spesso per tipi ombrosi e solitari, atteggiandovi diversamente in questo momento riuscirete a dare a chi amate una sensazione diversa dal solito. La tenerezza del partner (o l'ammirazione di chi sapete...) invoglierà al relax affettivo e al desiderio di fare insieme qualcosa di diverso. Single, sarà una giornata importante per i sentimenti, sappiatelo. Lasciatevi pertanto andare a nuove emozioni, senz'altro riscoprirete com'è bello stare insieme a qualcuno: gli astri del periodo indicano come importante, se non davvero necessario, portare avanti un confronto (pacato) in merito ad una questione familiare di comune interesse.

Nel lavoro infine, si intravvedono all'orizzonte progetti molto impegnativi, potenzialmente soddisfacenti ma di assoluta difficoltà nel metterli in pratica. In vista altresì cambi di mansione, trasferimenti in altre sedi o reparti: calma, soprattutto se non dovessero essere troppo di vostro gradimento.

Sagittario: ’top del giorno’. Giornata di centro settimana certamente da vivere al massimo della positività disponibile. Quindi periodo valutato super-fortunato nelle predizioni di giovedì, grazie anche all'avvicinarsi della Luna al segno del Cancro. Le stelle, pertanto, invitano voi nativi a mettere l'ansia da parte sfruttando il periodo per godere di ciò che di interessante prossimamente potrebbe capitare.

In amore, la prospettiva di un viaggio basterà a mettervi le ali ai piedi: pronti a mobilitare la fantasia per costruire un itinerario esclusivo e appassionante? Se avete una vita di coppia appagante, contate su astri amici per godervi una serata eccezionale insieme a chi amate. Diversamente, sfruttate il buon momento offerto dagli astri del periodo per tentare di rimettere in sesto quelle situazioni che ben sapete. Single, lo sappiamo già, avete preso così tante "cantonate" che adesso vi state seriamente scoraggiando: tranquilli, le stelle saranno ancora una volta dalla vostra parte, pronte a farvi innamorare di nuovo, ok?

Dai, sorridete alla vita, solo così ritroverete la voglia di vivere e la serenità! Nel lavoro invece, avrete presso di voi il pieno supporto delle stelle pronte a dare una mano nel realizzare i vostri progetti. Vi accorgerete di avere una marcia in più e quindi di poter ottenere facilmente quanto vi sta a cuore in questo preciso momento.

Astrologia del giorno 12 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata sarà prettamente sotto l'egida della Luna in Gemelli, nel contesto in opposizione al vostro Giove. Meno male che a rimettere in positivo la giornata sarà compito di Nettuno e Marte, nel frangente in ottimo trigono astrale a Plutone, Venere e Saturno vostri pianeti di settore.

Le predizioni di giovedì intanto, in merito all'amore, indicano piccole novità in arrivo dal punto di vista affettivo che, certamente, vi piaceranno molto invogliandovi a proseguire verso quegli obiettivi già prefissati. In coppia soprattutto, la Luna in Gemelli porterà sufficiente movimento alla vostra giornata: se presa con il giusto spirito (positivo!) sorprenderà più di qualcuno con proposte anche eccitanti o curiose. Single, migliorerà la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenterà il piacere di stare in compagnia delle persone che vi piacciono. Buoni i rapporti sociali in generale: questo giovedì, ma anche venerdì e sabato prossimo avrete la possibilità di incrementare nuove amicizie.

Nel lavoro tutto come sempre: potrete svolgere i vostri compiti in tutta tranquillità e dedicarvi ai soliti impegni con buoni profitti e soddisfazioni. Sarà il momento giusto per fare viaggi culturali o magari seguire qualche corso interessante per qualcuno di voi nativi.

Acquario: ★★★★. La giornata del 12 dicembre è prevista in gran parte semplice e ordinaria. Con astri parzialmente a favore avrete non troppe difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: discreti i rapporti con amici, familiari e parenti in genere, portati avanti con indubbia intelligenza.

In campo sentimentale, una serata speciale con la persona del cuore, magari incorniciata dalla bella presenza di amici simpatici, sarà la medicina giusta per staccare con i problemi che ogni giorno dovete affrontare. Iniziate ad organizzare subito qualcosa di interessante in modo da essere sicuri di partire con il piede giusto. Single, siete pronti a dimenticare il passato? Se sì, allora fatelo senza rimpianti! La vostra naturale predisposizione alla buona meditazione vi spingerà a ragionare, quindi a prendere tempo per scegliere se perseguire i vostri pensieri più profondi e fare delle scelte oppure mollare tutto con un sonoro "arrivederci e grazie!".

Nel lavoro invece, fate pure le vostre normali attività con un occhio particolare all'autocontrollo. Intanto potrebbe essere un periodo interessante per coloro che hanno un'attività a contratto o in imminente scadenza: probabile un finale a sorpresa (da intendersi positiva).

Pesci: ★★. In arrivo un giovedì valutato dall'Astrologia come poco efficace, in questo caso identificato con le due stelline relative ai frangenti da "ko". Quasi sicuramente la giornata di metà settimana sarà abbastanza tediosa, in alcuni casi sfiorerà punte di stress difficili da contenere. In senso generale, invece di brontolare e sbuffare come spesso fate, date un po' di fiducia in più a chi riterrete degni della vostra attenzione, per gli altri fate finta di non vederli nemmeno! Secondo l'oroscopo del giorno 12 dicembre, riguardo l'amore, meglio non tirare troppo la corda: molte situazioni se forzate potrebbero avere una conclusione spiacevole. Non peccate d'ingenuità nelle faccende personali, se saprete essere dolci e comprensivi con il partner, la vostra vita di coppia sarà molto più gratificante. Se single invece, per quanto riguarda l’amore sappiamo (di certo) che a molti di voi in questo periodo piace "giocare" con i sentimenti: attenti, non sempre riuscirete a trovare qualcuno disposto ad assecondarvi. Venere in ottimo sestile al vostro Nettuno vi aiuterà ad avere più fascino del solito, ma non questo giovedì: le stelle perciò invitano a restare tranquilli in attesa di prossimi sviluppi. Nel lavoro, per chiudere, tante piccole questioni da sistemare meriteranno un po' d'attenzione. Non sbuffate e affrontatele con spirito costruttivo, sarà nel vostro interesse farlo. Anche per innalzare un grattacielo si comincia dalle fondamenta.