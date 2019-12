L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 dicembre 2019 presenta le classifiche con i voti e le relative previsioni per gli ultimi sei segni dello Zodiaco. Per la precisione andremo ad analizzare (per chi non l'avesse ben chiaro) i simboli astrali relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, ansiosi di scoprire le novità riguardo l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni in calendario? Certamente, come si evince già dal titolo di apertura, è prevista una settimana 'alla grande' per la Bilancia (voto 9), seguita a ruota da quelli del Sagittario (voto 8), dallo Scorpione (voto 7) e dal Capricorno (voto 7) e, accodati al gruppetto l'Acquario (voto 6) e Pesci (voto 6).

Bene, andiamo pure subito a incominciare, scoprendo insieme a voi lettori cosa ci porterà di interessante il periodo, come al solito dettagliatamente descritto nelle nostre analisi astrologiche. Come sempre vi ricordiamo che, dopo le previsioni zodiacali da lunedì 9 a domenica 15 dicembre, pronta da svelare vi aspetta la classifica settimanale finale e completa per l'intero zodiaco.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 9. Le giornate sotto analisi in questo frangente si annunciano in gran parte positive per voi della Bilancia.

Senz'altro sarà una settimana bella e quasi tutta performante, eccezion fatta per il solo giovedì 12 dicembre valutato con tre stelle. Ovviamente, a fare la differenza su tutte sarà quella cadente proprio ad inizio periodo: lunedì infatti è stato valutato con la "top del giorno", sottoposto al positivo appoggio della Luna nel contempo in ingresso nel segno dei Gemelli. Vediamo di dare un senso ai restanti periodi mettendo in chiaro la scaletta di vostra competenza, a seguire:

Top del giorno lunedì 9 dicembre;

lunedì 9 dicembre; ★★★★★ martedì 10, venerdì 13, domenica 15;

★★★★ mercoledì 11, sabato 14;

★★★ giovedì 12 dicembre (sottotono).

Scorpione: voto 7.

Si preannuncia un periodo in linea con le normali aspettative, escludendo i soli sabato e domenica: proprio nel weekend non ci voleva! Pazienza, sappiate comunque che per per "i sogni", quelli veri, ce ne vorrà ancora ma saprete aspettare, vero? Bene, intanto l'Astrologia del periodo invita a godere l'adorabile giornata di mercoledì valutata al "top", in arrivo proprio a metà settimana. La positività quotidiana poi vi sarà senz'altro servita dagli astri su un piatto d'argento anche martedì e giovedì, due giorni classificati a cinque stelle.

Di seguito, le stelline giornaliere relative all'intera settimana:

Top del giorno mercoledì 11 dicembre;

mercoledì 11 dicembre; ★★★★★ martedì 10, giovedì 12;

★★★★ lunedì 9, venerdì 13;

★★★ domenica 15 dicembre (sottotono);

★★ sabato 14 dicembre 2019 (ko).

Sagittario: voto 8. Il periodo coincidente con la seconda settimana di dicembre è previsto ottimo per voi del Sagittario anche se, diciamolo pure, non lo sarà per tutti e sette i giorni. Per la precisione, il lasso temporale sotto esame prevede una partenza abbastanza fortunata con la parte centrale ugualmente positiva, però con un sabato e una domenica decisamente poco convincenti.

Tranquilli, gran parte di voi nativi nel simbolo astrale del Sagittario di certo avrete l'opportunità di far conto, ad occhi chiusi già da adesso, su quattro super-positive giornate altamente produttive, tutte preventivate con la "top", coincidenti con il 9, l'11, il 12 e il 13 dicembre. Intanto da segnalare una chicca che senz'altro farà piacere: l'arrivo questo lunedì 9 del Pianeta Mercurio in Sagittario. Bene, vediamo di togliere definitivamente il velo dalle stelline quotidiane di vostra competenza poste di seguito:

Top del giorno giovedì 12 dicembre;

giovedì 12 dicembre; ★★★★★ lunedì 9 (Mercurio nel segno), mercoledì 11, venerdì 13;

★★★★ martedì 10 dicembre;

★★★ sabato 14 dicembre (sottotono);

★★ domenica 15 dicembre (ko).

Capricorno: voto 7.

Si preannuncia un buon periodo per voi nativi sotto il segno del "fantasioso" Capricorno, soprattutto nella parte mediana e finale del periodo. Ottime le giornate a partire da quella di venerdì, con un gran sabato ed un'altrettanto super-domenica: pronti a gongolare questo weekend? Senz'altro da considerare molto buona anche lunedì e giovedì, pur essendo state valutate con quattro stelline relative ai frangenti di routine. Occhio al prossimo martedì e conseguente mercoledì, nel frangente sottoscritti rispettivamente con tre e due stelline.

Vediamo il resoconto messo in mostra dalle stelline, giorno per giorno:

Top del giorno sabato 14 dicembre;

sabato 14 dicembre; ★★★★★ venerdì 13, domenica 15;

★★★★ lunedì 9, giovedì 12;

★★★ martedì 10 dicembre (sottotono);

★★ mercoledì 11 dicembre 2019 (ko).

Acquario: voto 6. Valutato con il "minimo sindacale", è in arrivo per tanti di voi dell'Acquario un periodo abbastanza complesso. Sfruttate a fondo le uniche due giornate sicuramente ottime, considerate pertanto al top: mercoledì 11 e sabato 14 dicembre; arriveranno cinque stelle per due giornate da sfruttare al meglio. Invece si presume possa essere un periodo stabile ma decisamente un po' al rallentatore martedì, giovedì e domenica, valutate con quattro stelline.

A questo punto andiamo pure a mettere in luce il pensiero delle stelle, come al solito classificato con le stelle giorno per giorno:

★★★★★ mercoledì 11, sabato 14;

★★★★ martedì 10, giovedì 12, domenica 15;

★★★ venerdì 13 dicembre (sottotono);

★★ lunedì 9 dicembre (ko).

Pesci: voto 6. Settimana in linea di massima accettabile, con alcune giornate anche abbastanza buone. A dare soddisfazione, i giorni riguardanti la zona iniziale e finale del periodo. Intanto, anche se la parte iniziale sarà interessata da due giornate positive, una a quattro e l'altra a cinque stelle, di certo saranno quelle subito a seguire relative a mercoledì 11 e giovedì 12 a tenere in scacco: si consiglia di prestare massima attenzione in questa fase.

Pertanto, sarebbe utile nei giorni negativi fare poco o meglio, non fare quasi nulla di impegnativo. A tal proposito, seguendo i nostri consigli giornalieri messi in conto ai vari oroscopi quotidianamente, non avrete problemi in merito. Da segnalare anche le discrete giornate a quattro stelle di lunedì, venerdì e domenica. Vediamo insieme nel riepilogo a seguire come saranno i prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 10 e sabato 14;

★★★★ lunedì 9, venerdì 13 e domenica 15;

★★★ mercoledì 11 dicembre;

★★ giovedì 12 dicembre 2019.

Classifica stelline settimanale segno per segno

Eccoci arrivati forse alla parte più interessante dell'intero trattato settimanale: la classifica stelline della settimana, in questo contesto ingegnata sul periodo che va da lunedì 9 a domenica 15 dicembre e, come da prassi, risulta valida per l'intero comparto zodiacale.

In questa parte del mese di dicembre a risultare vincente tra tutti e dodici i simboli astrali, pertanto valutato al "top" per la prossima settimana, sarà il Leone. Andiamo dare voce in capitolo all'intera scala di valori, iniziando come sempre dal migliore in assoluto a venire giù. A voi il responso:

1° Leone , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Cancro e Bilancia, voto 9;

3° Gemelli e Sagittario voto 8;

4° Ariete, Scorpione e Capricorno, voto 7;

5° Toro, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Vergine, voto 5.

Il report astrologico messo in evidenza nell'oroscopo settimanale dal 9 al 15 dicembre 2019, pertanto impostato sulla seconda settimana di dicembre, chiude qua.

Come sempre vi esortiamo a non tralasciare il nuovo appuntamento con l'Astrologia settimanale e ovviamente anche con con le previsioni, le classifiche con le stelline quotidiane. Il periodo sul quale verteranno le prossime analisi astrologiche sarà quello compreso tra il 16 e il 22, sempre del corrente mese.