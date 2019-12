L'Oroscopo di mercoledì 11 dicembre punta un riflettore sull'intelligenza e garantisce nuovo brio per superare alcune situazioni amorose alquanto complicate. La Luna in Gemelli diventa complice di un modo di amare più leggero, che si basa più sulla ragione che sui sentimenti.

Buone le sensazioni anche per la Bilancia, Leone, Ariete e Acquario nelle previsioni astrali seguenti che approfondiscono anche gli influssi inerenti la sfera professionale.

Fortuna e amore indagati nell'oroscopo di mercoledì da Ariete a Vergine

Ariete: più sognatori e fantasiosi grazie agli influssi lunari, sarete anche molto curiosi e cercherete di andare in fondo alle situazioni lavorative e in quelle sentimentali con coraggio e con una nuova vitalità conferita dal Sole in posizione favorevole.

Sono previste nuove e interessanti conoscenze di tipo femminile.

Toro: più concreti grazie alla vicinanza dell'astro d'argento che influisce benevolmente, inboccherete la strada giusta in campo lavorativo e alcune scelte saranno fortunate. In amore, Urano imprevedibile offre buone occasioni per concretizzare i sogni amorosi, dovrete solo lasciarvi trascinare dalle novità in modo più entusiasmante.

Gemelli: la curiosità sarà molto profonda con la Luna nel segno e un nuovo intuito sarà utile per superare eventuali difficoltà in campo amoroso.

Sole e Luna in opposizione creano delle zone di luce e ombra in grado di sprigionare un atteggiamento molto altalenante sia in ambito lavorativo che in quello amoroso.

Cancro: gentili e affabili con una Luna molto vicina, su di voi si potrà sempre contare e sarete pronti ad ascoltare e ad aiutare gli altri senza esitazione. In ambito lavorativo cercate di restringere questa disponibilità, altrimenti i colleghi potrebbero approfittarne in maniera eccessiva. In amore non siate troppo permalosi.

Leone: simpatici e pieni di senso dell'umorismo, sarete molto apprezzati in un gruppo di amici.

I single potranno approfondire nuove conoscenze mediante i viaggi svolti all'estero mentre voi in coppia potreste pensare di staccare la spina dal lavoro per qualche giorno, regalandovi giorni di relax con il partner in una meta romantica.

Vergine: la Luna dissonante crea qualche attrito in ambito amoroso e molta indecisione sul da farsi. Piuttosto capricciosi e indolenti in ambito professionale, cercate di arginare una superficialità che non vi è consona.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: intelligenti e più aperti alle influenze esterne, che filtrerete con sensibilità e razionalità, sfrutterete al massimo le capacità logiche ottenendo successi in ambito lavorativo.

I piccoli gesti assumeranno maggiore importanza in amore rispetto ai fatti concreti.

Scorpione: molto indagatori e sospettosi, analizzerete la sfera amorosa con circospezione cercando di intuire il modo di fare di chi sta accanto a voi. In campo professionale, buono un dinamismo intellettuale e fisico che sprona a fare di più.

Sagittario: Mercurio e Sole nel segno garantiranno una grande forza vitale e contrasteranno una Luna in quadratura che potrebbe scatenare un po' di instabilità affettiva, cercando di confondere le idee.

L'astro diurno emanerà calore utile a smorzare una freddezza sentimentale che potrebbe farvi chiudere in voi stessi, minacciando anche la sfera lavorativa.

Capricorno: molto rigorosi e seri con Saturno nel segno, potrete lasciarvi andare almeno in campo sentimentale, dove è possibile approfondire l'amore in modo più emotivo, grazie a una Venere favorevole. In ambito professionale, sarà premiata la lealtà.

Acquario: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dai Gemelli e un'energia sbarazzina e libera pervade gli animi.

L'amore viene influenzato molto dal pensiero dove sentimenti e ragione cammineranno a braccetto, rendendo le emozioni più nascoste e distaccate. Buono il lavoro.

Pesci: nessuna esitazione in amore, cercate di scacciare via alcune indecisioni che pesano come un macigno sulla sfera sentimentale. La quadratura di Luna e di Mercurio potrebbe confondere un po' le idee in campo professionale, provocando anche una mancanza di concentrazione piuttosto marcata.