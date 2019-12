Il 2020 sta per arrivare, e per i nativi Ariete sarà un anno costellato da alti e bassi. Consideratelo più un anno di transizione, dove cercherete di costruire il vostro futuro con tenacia, ma anche con alcuni sacrifici da compiere e acquisti da rimandare. In ambito sentimentale, Saturno in quadratura al vostro segno fino a marzo, renderà poco stabile la vostra relazione di coppia. Inoltre, bisogna dirlo, se già a partire dai mesi passati state trascorrendo una relazione di coppia poco entusiasmante, potreste prendere in considerazione l'idea di voltare pagina.

Se al contrario la vostra storia d'amore procede bene, dovrete cercare di essere comprensivi e far comprendere al partner quanto saranno importanti per voi i sacrifici che state facendo per poi ritrovarvi insieme in una posizione superiore.

Per quanto riguarda i cuori solitari, tra gennaio e marzo avrete una configurazione astrale a sfavore, che potrebbe spesso impedirvi di fare passi avanti con la vostra potenziale anima gemella. Ciò nonostante a partire dal mese di giugno, quando Marte vi sorriderà, potreste riuscire a fare qualcosa di concreto, concedendovi un’estate più che positiva.

In quanto a lavoro, come detto in precedenza, è periodo di sacrifici, dove sarà necessario lavorare qualche ora in più del solito per guadagnare di più. Attraverserete tale periodo con il sorriso sulle labbra, consapevoli che state cercando di elevare la vostra posizione, ma la vostra salute pian piano calerà. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per questo 2020 ormai in arrivo per i nativi sotto il segno dell'Ariete.

Amore e amicizie

L'inizio dell'anno sarà caratterizzato da alcuni rallentamenti all'interno della sfera sentimentale a causa del passaggio del pianeta Saturno nel vostro cielo.

Ci sarà una stabilità apparente, che verrà infranta molto facilmente. Fareste meglio dunque a tenere al massimo la comprensione e a freno la lingua in caso di discussioni. Alla fine di aprile potreste riuscire a sistemare alcune cose con il partner, favorendo l'affiatamento di coppia, ma sarà necessaria in ogni caso cautela. Periodo difficile anche per i cuori solitari, che potranno contare su un pizzico di fortuna soltanto nel periodo estivo per riuscire a fare colpo.

Amicizie in ottimo aspetto per tutto l'anno per voi nativi del segno.

Sarà un ambito in cui punterete tanto, al punto che spesso avrete tanti incontri tra voi e i vostri cari e magari qualche pizzico di fortuna potrebbe portarvi da qualche parte, in amore o al lavoro.

Fortuna e salute

Purtroppo per voi nativi del segno la fortuna non sarà sempre alla vostra portata. Una configurazione astrale appena sufficiente non vi consentirà di ottenere tutto ciò che volete con uno schiocco di dita, ma ciò riuscirete ad ottenere sarà per voi fonte di soddisfazione.

Non preoccupatevi invece per quanto riguarda la salute in quanto questa sarà molto spesso buona. Il problema vero e proprio è la volontà che a volte vi mancherà quando dovrete iniziare dei nuovi progetti.

Lavoro e impegni

Con gli influssi negativi di Giove e Saturno non potete sperare in grandi miracoli in ambito lavorativo durante l'anno. Ciò nonostante questo non vuol dire che non riuscirete più a guadagnare bene oppure a fare il vostro lavoro. Gli affari procedono, ma con lentezza, e con un po’ di controvoglia da parte vostra, che di certo non migliora la situazione. Insomma, almeno fino a marzo il lavoro è davvero molto pesante e rischiate di commettere vari errori a causa della vostra distrazione.

Le cose inizieranno a migliorare quando Saturno si troverà in sestile, attorno il mese di aprile.

Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, e se vi piace mettervi alla prova e sperimentare ruoli diversi, di sicuro troverete pane per i vostri denti. Periodo ottimale sarà in tarda primavera e in estate inoltrata: non disdegnate di ricoprire un posto anche se temporaneo. Potrebbe aprirvi porte insperate.