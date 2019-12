L'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 dicembre 2019 pronto ad evidenziare i voti, le previsioni e le stelline relative ai prossimi sette giorni in programma. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito alla seconda settimana dell'attuale mese? Bene, diciamo subito che in primissimo piano l'Astrologia, in questo caso applicata ai primi sei segni dell'arco zodiacale, evidenzia nelle prime posizioni tre segni altamente fortunati. Curiosi? Allora, riguardo i voti assegnati questa settimana, di sicuro ad avere la miglior pagella in assoluto tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sarà uno solo, ovvero "sua maestà" il Leone (voto 10).

Il regale simbolo astrale di Fuoco avrà il piacere e l'onore di indossare la corona di segno al "top della settimana". Buone le previsioni messe a nudo dall'Astrologia del periodo anche per coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Cancro (voto 9) oppure quello dei Gemelli (voto 8), sorretti entrambi a piene mani da astri particolarmente positivi e senz'altro pronti a soddisfare quasi ogni desiderio. Invece per quanto riguarda la parte bassa della scaletta, le previsioni da lunedì 9 a domenica 15 dicembre vedono abbastanza magro il periodo a venire per tutti quelli che hanno come personale simbolo astrale i Gemelli (voto 5).

Bene, a questo punto vediamo di dare maggior profondità a queste nuove predizioni, subito dopo aver dato spazio ai nuovi spostamenti della Luna nei segni.

Luna nel segno: transiti della settimana

Prima di assaporare piano piano le attesissime previsioni dell'oroscopo settimanale, come da prassi ormai consolidata da un pezzo inizieremo a dare notizie sui passaggi messi in agenda dall'Astro della Terra. Il periodo sotto osservazione annovera in tutto tre fermate in altrettanti tre segni: il primo tra questi sarà l'arrivo della Luna in Gemelli, presente nel segno d'Aria già da questo martedì 10 dicembre alle ore 17:47.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Il secondo stop messo in conto dall'Astro d'Argento avverrà venerdì 13 dicembre, precisamente alle ore 0:23, dove andrà a sviluppare la meravigliosa figura astrale relativa alla Luna in Cancro. La settimana infine giungerà al capolinea con l'ingresso della Luna in Leone annunciato per domenica 15 dicembre. Per dovere di cronaca, visto che non riguarda un transito lunare, segnaliamo altresì l'arrivo di Mercurio in Sagittario, nella mattinata di lunedì 9 dicembre.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 7.

Abbastanza in linea con le attese quasi tutto il periodo sotto analisi, anche se alcune giornate non porteranno i frutti sperati. Prendete nota delle giornate migliori e state alla larga da quelle poco positive, ok? Vediamo come sono state inserite le stelline giornaliere:

★★★★★ mercoledì 11, giovedì 12 e domenica 15;

★★★★ lunedì 9 e martedì 10;

★★★ venerdì 13 dicembre;

★★ sabato 14 dicembre.

Toro: voto 6. Le giornate sotto osservazione in questo momento annunciano un mercoledì e un giovedì decisamente poco gradevoli in quanto a positività.

Infatti, la parte centrale della settimana avrà i colori spenti del "sottotono", mentre la parte interessante la metà del periodo si profila abbastanza complicata. Vediamo cos'altro riserveranno le stelline quotidiane applicate ai singoli giorni:

★★★★★ lunedì 9 e sabato 14;

★★★★ martedì 10, venerdì 13 e domenica 15;

★★★ mercoledì 11 dicembre;

★★ giovedì 12 dicembre.

Gemelli: voto 8. Si preannuncia un periodo sicuramente positivo per voi Gemelli. Le stelle brilleranno per tantissimi nativi già dai primi due giorni del periodo, con uno splendido martedì all'insegna della Luna nel comparto.

Dunque non preoccupatevi ma iniziate pure a sorridere fin da adesso. Si consiglia tanto relax, soprattutto insieme a chi amate di più, cercando di cogliere le giornate migliori che il periodo intenderà offrire. Vediamo la scaletta:

Top del giorno martedì 10 dicembre - Luna in Gemelli;

martedì 10 dicembre - Luna in Gemelli; ★★★★★ lunedì 9, mercoledì 11 e giovedì 12;

★★★★ venerdì 13 dicembre;

★★★ sabato 14 dicembre;

★★ domenica 15 dicembre.

Cancro: voto 9. Per voi, meravigliosi amici del Cancro, in arrivo un periodo valutato ottimo dall'oroscopo settimanale.

Il frangente vedrà l'arrivo della Luna nel comparto venerdì 13 dicembre. Infatti, sarà da considerare perfetto questo giorno quasi per fare tutto, un po' alla stregua degli amici del Leone analizzati nella parte sottostante. Partiamo subito "a spron battuto" mettendo in luce l'unica giornata in cui dovrete stare un pochino allerta: lunedì 9 dicembre, portatore di qualche disguido a livello gestionale/organizzativo o con qualche intoppo a livello familiare. Pronto a seguire come si presenteranno i prossimi sette giorni:

Top del giorno venerdì 13 dicembre - Luna in Cancro;

venerdì 13 dicembre - Luna in Cancro; ★★★★★ martedì 10, sabato 14 e domenica 15;

★★★★ mercoledì 11 e giovedì 12;

★★★ lunedì 9 dicembre.

Leone: voto 10.

Eccoci arrivati finalmente a voi, carissimi amici nativi del Leone! Diciamo pure (finalmente!) meritatamente al comando della classifica generale. Dite la verità, aspettavate tanto questo momento, non è così? Bene, gustate a fondo la nuova scaletta e prendete nota delle giornate ad alto tasso di positività. Ovviamente la migliore su tutte sarà quella relativa all'ingresso della Luna nel segno, domenica 15 dicembre. Fatene buon uso senza sprecare eventuali buone occasioni che dovessero presentarsi, ok? A voi intanto la scaletta completa con le stelle quotidiane:

Top del giorno domenica 15 dicembre - Luna in Leone;

domenica 15 dicembre - Luna in Leone; ★★★★★ lunedì 9 e venerdì 13;

★★★★ martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e sabato 14 dicembre.

Vergine: voto 5.

Settimana abbastanza negativa e questo non lo neghiamo purtroppo! Diciamo che ad essere abbastanza impegnativa sarà senz'altro la parte iniziale con quella finale meno peggio, seppur sempre sotto le attese. L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 dicembre 2019 pertanto, vista la Carta Astrale alquanto negativa, consiglia di prendere in esame solo le giornate valutate positive, per le altre come spesso invitiamo a fare in questi casi, seguirete i soliti consigli dispensati giorno per giorno nei nostri oroscopi quotidiani. Vediamo quando agire e quando invece stare fermi:

★★★★★ giovedì 12 dicembre;

★★★★ lunedì 9, venerdì 13 e sabato 14;

★★★ martedì 10 e domenica 15;

★★ mercoledì 11 dicembre.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.