L'Oroscopo di giovedì 12 dicembre dei single ci anticipa le previsioni della giornata di domani, con un focus sul piano sentimentale e sulle sorprese che riserveranno gli astri ai cuori solitari. Di seguito le previsioni zodiacali per chi è ancora alla ricerca della sua anima gemella relative a tutti i segni: dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete particolarmente nervosi e polemici, il vostro stato mentale si tradurrà in una scarsa voglia di uscire e di fare nuove conoscenze.

Toro: non c'è solo l'amore tra le vostre priorità. Dedicherete la vostra giornata a tutte quelle attività che vi trasmettono gioia di vivere e che vi fanno sentire sereni.

Gemelli: serata molto interessante, organizzatevi bene e non tralasciate nessun particolare, ne ricaverete delle buone soddisfazioni e otterrete ciò che stavate cercando.

Cancro: i nuovi incontri e le nuove conoscenze daranno di nuovo smalto a quella che per voi stava diventando una vita senza troppi sussulti. Approfittatene e fate del vostro meglio per non ricadere nell'anonimato.

Leone: la giornata sarà dedicata ai vostri affetti e alla vostra famiglia. Cercherete calore e coccole e le riceverete da coloro che vi vogliono più bene e ci sono sempre.

Vergine: non sprecate l'occasione propizia, avrete l'opportunità di conoscere persone interessanti con cui poter avviare una conoscenza. Giocate bene le vostre carte e non abbiate paura di mettervi in gioco.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potrebbe essere arrivato il momento giusto per cambiare definitivamente il vostro stato sentimentale.

L'amore è dietro l'angolo: cosa state aspettando? Basterà una vostra mossa e sarete coinvolti in rapporto che vi darà molta gioia.

Scorpione: giornata senza particolari accadimenti, la trascorrerete serenamente e non avrete voglia di turbare quella tranquillità che avete ampiamente dimostrato di possedere di vostro.

Sagittario: giornata proficua nel campo delle nuove conoscenze, sarete attratti da diverse situazioni interessanti. Alcune di queste potrebbero rivelarsi una piacevole e inaspettata sorpresa.

Credete di più in voi stessi.

Capricorno: serata all'insegna dell'intrigo e delle nuove conoscenze, quello che volevate è a portata di mano. Non si tratterà certamente di qualcosa che possa portare ad un legame solido e duraturo. Accontentatevi.

Acquario: le feste imminenti raffreddano un po' la vostra voglia di fare, preferirete passare il vostro tempo in tranquillità e serenità con le persone a voi più care.

Pesci: è il momento di uscire e svagarsi e perché no sperare di incontrare la persona giusta per voi.

Questa è una di quelle giornate in cui qualcosa di bello può accadere. Spetterà anche a voi aiutare la sorte e prendere la strada giusta.