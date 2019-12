La seconda settimana del mese di dicembre è ormai giunta quasi alla propria metà. Arrivano le previsioni e l'oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali di mercoledì 11 dicembre 2019. Tale giornata vedrà i nati dei Gemelli avere la Luna favorevole che aiuta nel lavoro; per il Leone sarà possibile vivere delle emozioni positive.

Previsioni e oroscopo 11 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: la Luna si fa intrigante nel segno, i rapporti con gli altri vivono miglioramenti e arrivano soluzioni a quei problemi che sembravano insuperabili.

Sfruttate al meglio questo momento positivo.

Toro: avete vissuto dei cambiamenti nel corso degli ultimi mesi, la maggior parte dei quali decisi proprio da voi e dalle vostre necessità. Sentite che qualcosa sta cambiando, state andando verso un momento migliore che coinvolgerà voi e che vi sta attorno.

Gemelli: con la Luna nel vostro segno questo è un momento migliore, soprattutto nell'ambito del lavoro. In amore sarà possibile vivere emozioni nuove e stare più tempo accanto alla persona amata.

Cancro: in amore qualcosa in una storia non funziona da diverso tempo, questo anche perché state trascinandovi dietro alcuni problemi del lavoro anche a casa.

A livello lavorativo alcuni si sentono sotto pressione, ci sono delle esigenze e delle richieste da portare a termine.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale un Mercurio favorevole porta maggiore fortuna. In questa giornata le stelle sono dalla vostra parte, in particolare in una storia sentimentale. Buone le sensazioni che vivrete e le emozioni che arriveranno anche nei prossimi giorni

Vergine: vi sentirete sotto pressione in queste ore, il consiglio è quello di evitare conflitti e discussioni.

Se qualcuno andrà contro di voi superate le complicazione di troppo e puntate a risolvere tutto parlando.

Bilancia: la giornata sarà divisa a metà, in mattinata vivrete maggiori tensioni e un calo anche dal punto di vista fisico, nel pomeriggio migliorano le emozioni e potreste lanciarvi verso nuovi progetti. Nel lavoro momento favorevole fino a giovedì.

Scorpione: in questa giornata date il massimo per risolvere un problema. Le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano in amore a vincere ogni difficoltà.

Alcuni si sentono anche in calo dal punto di vista fisico, dovete recuperare un po' di forza.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna in opposizione avrà un'influenza negativa sull'umore. In particolare dal punto di vista lavorativo cercate di fare le cose con maggiore calma per non andare incontro a problemi. In serata sarà meglio non esagerare con le parole in un rapporto amoroso.

Capricorno: momento favorevole per voi, meglio evitare di rimandare qualcosa al prossimo fine settimana, soprattutto se state vivendo dei conflitti in famiglia.

Acquario: in questa giornata non è escluso che possa arrivare qualche chiamata importante per il lavoro, per questo motivo dovrete farvi trovare pronti.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale ci saranno tensioni per buona parte della mattinata, le cose andranno migliorando soltanto dai giorni successivi. Evitate per questo, in campo amoroso, di aprire discussioni con il partner: potrebbe crearsi un problema molto più grande da risolvere del previsto.