L'Oroscopo della settimana da lunedì 16 a domenica 22 dicembre, prevede ottime novità per il Capricorno in ambito professionale, buone notizie anche per Sagittario e Scorpione.

Approfondiamo le previsioni degli astri concentrandoci in questa sede esclusivamente sulla seconda sestina zodiacale, ovvero quella compresa fra Bilancia e Pesci.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: se nell'ultimo periodo avete attraversato dei momenti ricchi di tensione, adesso potrete tirare un sospiro di sollievo. Venere tornerà ad essere a vostro favore, regalandovi quella serenità che avevate perso.

Nei rapporti di coppia in particolare, tornerà a regnare una certa tranquillità e sintonia. Venerdì e sabato potrete approfittarne per organizzare qualcosa di molto romantico.

Scorpione: queste giornate andranno sfruttate al meglio. Dovrete infatti affrontare delle questioni rimaste irrisolte con il partner. Approfittate delle giornate di lunedì e martedì, quando sarà favorita la comunicazione. Da venerdì, Venere a vostro sfavore potrebbe rendere le cose più complicate. Sul lavoro invece, saranno in arrivo delle liete novelle.

Sagittario: Mercurio in congiunzione sul vostro segno in questa settimana dal 16 al 22 dicembre, porterà per voi delle belle novità. In particolare saranno giornate all'insegna della fortuna quelle che trascorrerete e che non dovrete lasciarvi scappare. Chi è single potrà fare nuovi incontri se eviterà di rimanere chiuso in casa.

Capricorno: nonostante non avrete l'appoggio di Venere in questo periodo, l'ambito sentimentale della vostra vita sembrerà proseguire per il meglio. Le conoscenze fatte da poco proseguiranno in maniera invariata.

Chi ha una relazione da lungo tempo riuscirà a sentirsi amato con il partner. Martedì e mercoledì saranno le giornate più interessanti sotto l'aspetto professionale.

Acquario: per quanto riguarda i sentimenti, questa sarà una fase speciale ed importante per voi. Le coppie che negli ultimi tempi hanno avuto delle discussioni, riusciranno finalmente a trovare un punto d'incontro. Per i single ci saranno invece degli incontri molto interessanti, ma dovrete stare attenti a non essere troppo precipitosi e a valutare bene ogni situazione.

Previsto un po' di nervosismo per lunedì.

Pesci: la settimana dal 16 al 22 dicembre sarà parecchio altalenante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. In ambito professionale potreste incontrare qualche ostacolo maggiore da dover superare. Mercurio a vostro sfavore potrà portare degli scontri con i colleghi di lavoro. Riuscirete a trovare maggiore serenità nel rapporto di coppia: vi sentirete sinceramente compresi ed amati. Anche il supporto dei vostri familiari sarà utile per calmare alcuni attimi di nervosismo.