Durante il weekend che va dal 14 al 15 dicembre, i nativi Ariete avranno poche cose a cui pensare e potranno godere di un po’ di relax, mentre il Leone sarà particolarmente affettuoso verso la propria dolce metà. Scorpione cercherà di rimanere sereno verso alcuni problemi in ambito lavorativo, al contrario Capricorno dovrà cercare di risolvere in fretta dei problemi al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 14 al 15 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 14-15 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana tutto sommato facile da gestire in quanto avrete poco da fare in ambito lavorativo, permettendovi di concentrarvi meglio con i sentimenti, ma soprattutto con la vostra anima gemella, trascorrendo un periodo sereno. Voto - 8

Toro: avete fatto del vostro meglio durante la settimana in ambito lavorativo. Durante il weekend dovrete cercare di portare a termine delle mansioni che saranno particolarmente importanti per la vostra carriera professionale.

Voto - 7,5

Gemelli: l'ambito lavorativo si rivelerà piuttosto ostico da superare e potreste quindi ottenere dei risultati scadenti. Cercate di mantenere la calma e capite dove avete sbagliato. Voto - 5,5

Cancro: qualcuno potrebbe approfittare della vostra generosità al lavoro, spingendovi in una collaborazione a vostro svantaggio. Prima di accettarne le condizioni cercate di proporre qualcosa di più equilibrato. Voto - 6

Leone: sarete particolarmente affettuosi nei confronti della vostra dolce metà durante il fine settimana, al punto che l'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto, permettendovi di proporre qualcosa di romantico.

Voto - 8,5

Vergine: sarete particolarmente allegri in quanto potrete trascorrere delle serate di divertimento con il partner oppure con i vostri amici, non pensando per una volta al lavoro oppure allo studio. Voto - 8,5

Bilancia: la vostra situazione economica potrebbe subire una battuta d'arresto, al punto che dovrete trovare presto una soluzione prima che la situazione peggiori. Voto - 6

Scorpione: sarete particolarmente sereni nel weekend. Ciò nonostante dovrete fare i conti con alcuni problemi che si manifesteranno al lavoro.

Nulla di drammatico, ma potrebbero farvi perdere un po’ di tempo. Voto - 7

Sagittario: l'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto. Approfittatene per fare un piccolo viaggio con il partner, oppure vivere una piccola avventura che rafforzi il vostro legame. Voto - 8,5

Capricorno: potreste avere qualche problema di tipo burocratico da risolvere al lavoro. Cercate di non fare le cose di fretta per evitare di poi rifarle. Con il partner, le cose andranno molto bene, con un'intesa di coppia discreta.

Voto - 6,5

Acquario: avrete voglia di dedicarvi di più all'ambito familiare, considerato inoltre l'avvicinarsi delle feste. Potreste provare a proporre qualcosa di diverso dal solito, l'importante è che vi divertiate insieme ai vostri cari. Voto - 8

Pesci: sarete piuttosto solitari a causa di un malessere generale. Non avrete una gran voglia di stare con il partner o con gli amici. Meglio il lavoro che sarà una fonte utile per distrarvi un po’ dai vostri problemi quotidiani. Voto - 6