Nuovo appuntamento con l'Oroscopo, che è sempre pronto ad aggiornare la situazione astrologica di ogni segno zodiacale.

Sabato 14 dicembre l'amore sarà meraviglioso per le persone del Toro, giornata passionale per i nati sotto il segno della Bilancia. Nel dettaglio approfondiamo l'astrologia della giornata e le previsioni degli astri per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno da Ariete a Gemelli

Ariete – Anche in questa giornata dimostrerete al lavoro la vostra intelligenza, ma attenzione a non ostentarla: potreste far irritare colleghi e datore di lavoro.

La vanità e la falsa modestia danneggiano i rapporti di lavoro. In amore alcuni sentimenti si amplificheranno, altri svaniranno.

Toro – Per molti di voi l’amore è una cosa meravigliosa, soprattutto se siete giovani. In questo periodo proverete la forza dei sentimenti, la passione e cosa essa vi spinge a fare. L’amore sarà la colonna portante di questo mese di dicembre. Periodo propizio nel campo professionale e degli affari. In voi cresce la voglia di divertirvi durante le festività natalizie e di fare shopping.

Gemelli – Anche se è un periodo favorevole, dovete fare i conti con i vostri capricci. I vostri sbalzi d’umore rischiano di confondere le persone che vi stanno vicino. Dovete cercare un equilibrio interiore. Alcune situazioni professionali richiedono determinazione e fermezza. Sia i colleghi che i superiori sanno a chi rivolgersi quando tutto si complica, cioè voi.

Previsioni di sabato 14 dicembre da Cancro a Vergine

Cancro – Alcuni di voi in questo periodo vivono relazioni sentimentali parallele, ma dovete fare una scelta, poiché è irrispettoso nei confronti delle due persone.

Se continuate a portare avanti due storie, correte il rischio che vengano allo scoperto e potreste perderle entrambe Tenere il piede in due staffe non vi fa onore. Il coraggio non vi manca neanche negli affari, perciò se volete fare un passo importante, fatelo ora.

Leone – In questo periodo potete ancora riconsiderare vecchie proposte che avevano visto la luce grazie alle vostre capacità ma che poi sono state abbandonate per mancanza di fondi. Adesso tutto è più semplice e non avete bisogno di supporto.

In amore avete voglia di coccole e cenette romantiche.

Vergine – Anche se in questa giornata non mancheranno le tensioni, il vostro carattere si fortificherà e nessuno saprà piegarvi, nemmeno in campo sentimentale. Dovete essere più determinati che mai se volete raggiungere un obiettivo, anche se non sarà facile. L’esservi messo in gioco in campo lavorativo, fa di voi il punto di riferimento.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Le coppie più affiatate vivranno momenti di intensa passione e di grande complicità.

Vi sembrerà di non essere mai andati così d’accordo in passato. Effettivamente ora i litigi sono minori o inesistenti. La tranquillità vi permetterà di affrontare tutto con più flessibilità mentale, troverete numerosi momenti da condividere con la persona amata. In campo lavorativo, otterrete ben presto dei buoni risultati, come risposta al vostro impegno. Per alcuni progetti dovete insistere molto.

Scorpione – In questo periodo non dovete sbizzarrirvi se non volete cambiare radicalmente la vostra vita.

Le relazioni più stabili potrebbero saltare per un nonnulla. Il periodo non è splendido in campo professionale, anche se voi non vi fate intimorire dagli ostacoli. Anche se siete molto prudenti, alcuni affari potrebbero saltare o quantomeno essere rinviati a data da destinarsi.

Sagittario – In questo periodo dovete rassegnarvi, poiché i vostri modi un po' rudi e arroganti non sono molto apprezzati, soprattutto da qualcuno che prova un sentimento nei vostri confronti. Sarebbe il caso di essere più umili, altrimenti rischiate di perdere tutto.

In campo professionale ci sono grandi occasioni per iniziare un progetto e portarlo a termine. Chi vi aveva ostacolato cambierà opinione e vi dimostrerà la propria fiducia.

L'oroscopo di sabato 14 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Alcuni di voi in questo periodo devono cercare di salvare un rapporto a cui tengono davvero. Le decisioni che prendete saranno molto importanti per determinare il futuro della vostra vita sentimentale. Se in passato qualcuno vi ha ostacolato in campo lavorativo, adesso cambia idea e vi dimostrerà la propria fiducia. Il vostro futuro si presenta pieno di soddisfazioni e riacquisterete amicizie e fiducia negli altri.

Acquario – La situazione economica potrebbe sfuggirvi di mano, non siete molto abili a tenere i conti senza fare confusione. Nel complesso, grazie alla riuscita dei vostri scopi, non soffrite tanto di queste piccole mancanze. In amore, nessuno è più disposto ad assecondarvi. Il vostro grande problema è l'ego, cercate di combatterlo e di essere più disponibili verso il partner.

Pesci – In questo periodo le coppie devono impegnarsi a fare in modo che il partner non si annoi. Questo capita quando ascolta i vostri problemi di lavoro o di altre cose. In poche parole, dovete godervi questo periodo natalizio senza pensare troppo al futuro.

In queste festività natalizie, molti di voi sono costretti a lavorare. Avranno delle buone motivazioni, come ad esempio il denaro in più o la necessità.