L'Oroscopo di domani, sabato 14 dicembre, è pronto a svelare cosa riservano gli astri per ciascun segno. Anche in questa giornata la Luna brilla nel suo domicilio, ovvero il Cancro. Quando ciò succede, è naturale sentirsi spontanei, ispirati e più sensibili nei confronti del prossimo o della famiglia. Questo è un buon momento per chiunque debba sottoporsi a delle cure mediche, ma anche per intraprendere una dieta depurativa o prendersi cura del proprio corpo. I nativi del Cancro e della Bilancia possono contare su una giornata abbastanza positiva. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 14 dicembre

Capricorno - 12° posto - Non si escludono difficoltà di sorta in questo sabato particolare. Dovete prestare un'estrema attenzione alle cose che fate. Per sicurezza è meglio tenersi alla larga dai fornelli e dalle discussioni che potrebbero emergere in giornata. Cercate di superare questo sabato nel miglior modo possibile. Chi sta vivendo un nuovo sentimento potrebbe essere tormentato dai dubbi.

Ariete - 11° in classifica - La giornata riserva delle sorprese più o meno interessanti.

Dopo una settimana affannata, è normale sentirsi provati e spossati. Proprio per questo motivo, il fisico risulta leggermente in calo. Valutate di muovervi di più oppure adottate delle nuove e salutari abitudini di vita. Quando il corpo sta bene, anche la mente ne trae giovamento. Per quanto riguarda il piano sentimentale, l'amore ha bisogno di cure e attenzioni maggiori da parte vostra. Ultimamente avete trascurato la famiglia o il partner, quindi cercate di recuperare sfruttando il weekend. In casa fatevi dare una mano, non potete gestire tutto da soli.

Gemelli - 10° in classifica - Fate attenzione alle uscite extra di denaro che potrebbero verificarsi in questo insidioso sabato. Qualcuno ha degli impieghi da portare avanti entro il pomeriggio. Le recenti settimane turbolente possono considerarsi archiviate, quindi fino alla fine dell'anno potete tirare un respiro di sollievo. In giornata non mancano incontri di famiglia, ma proprio questo campo sarà al centro di un sostanziale cambiamento nel 2020. Il fisico è in ripresa. Tenete alla larga la noia inventando nuovi progetti, non è mai troppo tardi per imparare.

Scorpione - 9° posto - Una parola sgradita rischia di compromettere il vostro umore già dal primo mattino. Tuttavia, questa giornata sorride a coloro che hanno in cantiere dei progetti interessanti. Sono previsti dei confronti tra coppie conviventi o sposate, magari c'è da decidere cosa fare per le imminenti festività. Da tempo state risparmiando e non vedete l'ora di andare in pensione per potervi dedicare maggiormente alla famiglia. I più giovani sognano di vivere da soli e questa novità potrebbe arrivare nel 2020.

Quest'anno è stato pieno di uscite finanziarie, adesso avete un gran bisogno di riprendervi.

Acquario - 8° posto - Giornata di alti e bassi. Quando una cosa non va per il verso giusto, tendete a scoraggiarvi. Qualcuno potrebbe scombussolare il vostro equilibrio interiore, ma non lasciatevi prendere dall'ansia. In amore, le coppie che stanno insieme da tempo spesso si ritrovano a discutere, ma in giornata tutto procede senza problemi. Possibili partenze.

Toro - 7° posto - Sabato importante da riservare all'amore.

Verificate se un sentimento è ancora vivo, in caso contrario procedete con la chiusura. Trascinare avanti quelle cose che non funzionano più blocca la creatività e l'ispirazione. Cercate di ritrovare la voglia di fare e muovetevi nella giusta direzione. In casa avete del filo da torcere, spesso vi sembra che più pulite più si rigenera il caos. Se possibile, staccate la spina dal lavoro oppure cercate di non farvi distrarre dai colleghi o dai pettegolezzi. Possibili uscite di denaro, fate attenzione a certi investimenti.

Oroscopo del giorno

Leone - 6° posto - Giornata adatta a chi da tempo è in cerca di una motivazione. La famiglia e l'amore sono molto importanti per voi, soprattutto in questo periodo natalizio in cui il lavoro scende in secondo piano. È un weekend che dona forza a chi deve superare una sfida, ma anche amore e speranza a chi non ce l'ha. I cuori solitari, che hanno chiuso una relazione importante, possono iniziare a voltare pagina. Chi sta frequentando una persona da alcuni mesi si sente stanco di aspettare e vorrebbe maggiori certezze. Presto avrete modo di chiudere una porta e di aprire un portone.

Vergine - 5° in classifica - Coloro che da tempo hanno deciso di attivarsi per dare una svolta alla propria esistenza, presto otterranno grandi soddisfazioni. Dopo una settimana impegnativa, avvertite una gran voglia di riposare e partire. Sfruttate questo cielo interessante per cogliere le migliori opportunità. Le prossime giornate saranno estremamente movimentate, quindi cercate di programmare in anticipo e di riposare a sazietà. Non lasciate nulla al caso.

Sagittario - 4° in classifica - Impulsivo e spesso ottimista, questo segno è portato a fare grandi cose soprattutto quando ne è consapevole.

Non conoscete limiti anche se talvolta vi capita di farvi cogliere dai dubbi. Comunque sia, in questa giornata avete il supporto del Sole. Chi è a dieta può concedersi una golosità mentre chi lavora finalmente può riposare. Non si escludono incontri o appuntamenti, specie per gli under 30. Chi è in coppia da tempo si ritrova a confrontarsi su questioni di una certa importanza come il denaro o la salute. In serata evitate di andare a dormire più tardi del solito.

Pesci - 3° posto - L’oroscopo di domani vi vede piuttosto rilassati. Da tempo state pensando di fare un gran cambiamento all'interno della vostra vita.

Con le vostre capacità, presto avrete l'occasione di spazzare via ogni cosa che non vi garba. In giornata valutate di accettare un appuntamento oppure organizzatene uno. Trascorrete questo weekend con le persone a cui volete veramente bene. Risultano favoriti gli incontri per i cuori solitari che nel 2020 avranno ottime chance di innamorarsi perdutamente.

Bilancia - 2° in classifica - Le previsioni astrologiche sono interessanti e favoriscono la nascita di nuove intese. Chi è solo può finalmente aprirsi all'amore, ma è necessario uscire dalla propria zona di comfort. Chi è in coppia ha bisogno di mettere un po' di pepe all'interno della relazione.

Coloro che temono un tradimento devono pretendere una spiegazione e magari voltare pagina. Le cose possono migliorare, ma tutto dipende da quanto si è disposti a mettersi in gioco. Presto, per alcuni, la crisi finanziaria dei giorni scorsi potrà finalmente dirsi superata.

Cancro - 1° posto - L’Oroscopo del 14 dicembre si presenta valido e a tratti positivo. Nei giorni precedenti avete avuto difficoltà a concentrarvi e a farvi capire. In famiglia ci sono state delle discussioni e delle lotte. A partire da questo sabato la ruota inizia a girare per il verso giusto, ma tutto dipende dalla vostra capacità di reagire.

Chi vede sempre il bicchiere mezzo vuoto deve imparare a guardare le cose da un'altra prospettiva. Essere pessimisti attrae soltanto infelicità e negatività. In questa giornata cercate di fare meno cose possibili e delegate. Chi ha dei figli potrebbe affidare loro dei compiti, mentre coloro che ancora vivono a casa dei genitori devono muoversi al più presto per imparare a camminare con le proprie gambe.