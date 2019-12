Gli appoggi celesti nell'Oroscopo dell'amore per i single di domenica 15 dicembre, non mancano di certo anche se alcuni transiti planetari molto sensibili e introspettivi incitano alcuni segni zodiacali a non passare all'azione, se non quando saranno in grado di far fronte alle nuove opportunità sentimentali in modo più consapevole. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Fragilità e consapevolezza nell'oroscopo dell'amore di domenica

Ariete: la voglia di rinnovare la sfera sentimentale è tanta, ma Nodi lunari e Luna in quadratura tendono a frenare gli impulsi dinamici, elargendo un modo di fare molto emotivo.

Se non vi sentite sicuri di fare un passo avanti verso le opportunità amorose, aspettate i tempi giusti.

Toro: un modo di gettarsi nelle braccia dell'amore viene frenato dall'influenza del satellite notturno che rende le sensazioni più emotive e pacate. Le energie uraniane saranno arginate da un modo di fare che valuta la situazione prima di agire.

Gemelli: iniziate a stilare una strategia amorosa che tenga conto di un'ampia capacità di patteggiare per raggiungere i propri scopi sentimentali. La diplomazia di solito non vi manca e sarà un'arma vincente per sedurre la persona che vi ha rapito il cuore.

Cancro: un bagaglio di ricordi karmici potrebbe frenare un po' il desiderio di uscire, esortandovi a rivivere alcuni momenti passati nel vostro focolare domestico rassicurante. Ma avete una meta amorosa ambiziosa da tagliare, attuando le mosse giuste per progredire, quindi non tergiversate.

Leone: alcune interferenze esterne potrebbero ostacolare la concretizzazione dei progetti amorosi a cui ambite. Marte e Urano in quadratura mischiano un po' troppo le carte in tavola, ma la praticità sarà vostra alleata e riuscirete a trovare le soluzioni giuste per arginare il tutto.

Vergine: dovrete spazzare via prima dubbi e incertezze, per aprirvi all'amore in modo più consapevole e positivo. E ricordate c'è un tempo per riflettere e uno per passare all'azione. Gli astri propongono di intraprendere adesso un percorso di evoluzione interiore profonda.

Previsioni astrali sensazionali

Bilancia: il bisogno di affetto è tanto a causa di una quadratura lunare con Saturno che pesa sui sentimenti. Se la casa sembra triste e vi sentite eccessivamente soli, che ne dite dunque di uscire e di procurarvi nuove intriganti avventure?

Scorpione: è giunto il momento di fare un bilancio della sfera affettiva, valutando le sensazioni positive e quelle negative che provoca una persona per voi molto speciale. Questo approfondimento più consapevole darà la spinta giusta per passare all'azione o rinunciare.

Sagittario: Mercurio nel segno, in sinergia con Sole, invoglia a pianificare una strategia amorosa senza tralasciare il minimo dettaglio. In questo caso avrete le idee più chiare e seguirete una scia sottile che conduce alla felicità sentimentale.

Capricorno: Luna opposta al segno produce un desiderio sfrenato di concretizzare l'amore, causato dal bisogno eccessivo di affetto. L'astro d'argento quasi sfida a superare un periodo di stallo emotivo che non attua i cambiamenti proposti da Saturno e Plutone in domicilio astrologico.

Acquario: una Luna un po' tesa dal Cancro produce insicurezze e fa approfondire un modo di prendersi cura di sé a volte eccessivo. Va bene cambiare look, purché queste premure per l'aspetto fisico non siano dei pretesti per rinchiudervi in casa, evitando il mondo esterno e l'amore.

Pesci: più fantasiosi e sensibili con Luna e Nettuno in sinergia che rendono l'amore più romantico, dovrete solo allungare una mano verso la felicità avendo maggiore fiducia nelle proprie capacità. I pianeti in Capricorno sono favorevoli a elargire successo in amore.