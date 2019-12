L'Oroscopo di domani lunedì 16 dicembre è pronto a valutare l'andamento del prossimo inizio settimana. Dunque in primo piano le previsioni sul primo giorno della settimana su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Come sempre, anche adesso, a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'Astrologia applicata ai comparti della quotidianità inerenti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, in base al titolo è facile intuire quale sarà uno tra i segni più fortunati del periodo: a poter contare sul favorevole appoggio delle stelle sarà il geniale Ariete, in testa alla classifica con la "top del giorno".

Il simbolo astrale di Fuoco citato poc'anzi sarà in ottima compagnia, seguito a poca distanza da Toro e Leone, entrambi valutati con cinque stelle davvero positive. Tutt'altra storia invece, secondo le previsioni zodiacali del 16 dicembre, per coloro appartenenti ai meravigliosi segni relativi a Vergine e Gemelli, valutati rispettivamente con il "sottotono" e il "ko". Ansiosi di approfondire il pensiero degli astri? Bene, tutto messo nero su bianco subito dopo aver dato voce all'attesissima classifica con le stelle del giorno.

Classifica stelline 16 dicembre

Ansiosi di vedere quali saranno i segni al top previsti per questo lunedì? Bene, andiamo a dare lo spazio che merita alla nuovissima classifica stelline interessante il giorno 16 dicembre, appena svelata: il frangente ci mostra in primo piano il segno dell'Ariete al primo posto. Abbiamo già anticipato qualcosa a inizio articolo, adesso conviene senz'altro iniziare a mettere in risalto le stelline quotidiane in bella mostra nella scaletta sottostante. Il responso:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Cancro;

★★★: Vergine;

★★: Gemelli.

Oroscopo lunedì 16 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: "top del giorno".

In arrivo un lunedì 16 dicembre davvero al massimo delle potenzialità, in ogni campo. Senz'altro la giornata d'inizio settimana sarà gioiosa, soprattutto per ciò che concerne i rapporti affettivi in generale: grazie all'influsso della Luna in Leone nel contempo in trigono al Sole in Sagittario, per voi speculare positivo al 90%, vi sentirete pieni di energie da spendere in ogni momento del giorno. Secondo le previsioni di lunedì, per quanto riguarda l'amore, saprete dare il meglio di voi. Le stelle vi garantiranno benessere e vitalità, regalando a molti nativi la possibilità di trascorrere un lunedì davvero speciale.

Chi è già stabilmente in coppia si sentirà ancora più unito grazie a un maggior scambio di tenerezze e di confidenze. Single, l'Astro d'Argento soddisferà alla grande qualunque aspettativa in merito ad amicizie e incontri romantici. Se desiderate un amore con la "A" maiuscola, gli astri saranno sicuramente pronti a favore i vostri intenti. Nel lavoro giornata positiva, grazie a Marte in Scorpione (specularità positiva al 75%). Saprete sempre come e quando agire, quasi foste guidati da un radar in grado di captare il momento giusto: ogni colpo andrà a segno.

Sarà facile trovare alleati per concludere importanti iniziative e ottenere risposte alle vostre domande.

Toro: ★★★★★. Questa prima giornata della settimana in procinto d'iniziare, per molti di voi del Toro partirà e chiuderà con abbondante serenità. Parlando in linea generale, ci saranno momenti in cui le stelle sembreranno gridare a gran voce di vivere a pieno la vita e non pensare a nulla. Datevi da fare, è arrivato il momento d'impostare qualche buon progetto a lungo termine o avviare qualcosa di mai fatto prima.

In amore si annuncia una giornata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno la vostra vita di coppia e sarete desiderosi di concludere qualcosa d'interessante, ovviamente insieme. Single, non mancheranno sicuramente le occasioni di divertimento. Senz'altro perché potreste avere gioia e felicità in campo amoroso dovuti a probabili nuovi e interessanti incontri. Invece di perdervi in troppe considerazioni razionali, lasciate che sia il cuore a dirvi quale strada sia quella giusta da seguire.

Nel lavoro, invece, grandi cose si sentiranno su di voi: mantenete la bella immagine che avete (a fatica) conquistato e siate propositivi. Soprattutto siate rapidi nell'avanzare proposte a sostegno delle vostre argomentazioni.

Gemelli: ★★. Una giornata messa in preventivo dagli astri come abbastanza incerta, valutata con il "ko". Sarà davvero un pessimo periodo? Probabile, non certo: la certezza, se così vogliamo, arriva dalla coppia Luna-Marte tra loro in opposizione, quest'ultimo speculare negativo al 90% al vostro segno. Cercate di gestire al meglio delle possibilità i vari rapporti a livello interpersonale, in primis non trascurando quelli sentimentali.

In amore, perciò, sarete insoddisfatti della relazione che avete in corso: sarete sicuramente litigiosi o delusi, finendo così con l'attaccare il partner in maniera anche violenta: calma! Single, evitate scelte affrettate soprattutto nel campo affettivo, in primis perché a molti nativi le stelle potrebbero rendere impulsivi e ansiosi. Consiglio: evitate di apparire per ciò che non siete, ok? Questo tipo di atteggiamento non sarà sempre vantaggioso ai fini sentimentali, quindi fate attenzione. Nel lavoro non siete molto in forma e nemmeno abbastanza obiettivi per prendere decisioni delicate. Se possibile.

quindi, sarebbe meglio rimandare ad altra data eventuali prese di posizione o cambi di programma. Gli astri vi suggeriscono, inoltre, di evitare le persone che non condividono le vostre idee e i vostri principi. Il rischio è quello di diventare ancora più nervosi.

Astrologia del giorno 16 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata d'inizio settimana valutata con le quattro stelle indicative di routine e normalità assoluta. Dovete lavorare su quei rapporti che risentono di un pizzico di tensione, infondendo magari più serenità e spontaneità: questo suggerimento è valido soprattutto in ambito lavorativo nonché in famiglia.

Le previsioni di lunedì, per quanto riguarda l'amore, indicano che la vostra situazione astrale sarà buona e sarete in grado di affrontare un argomento molto serio con il partner. Perché dovrete sicuramente convincerlo/a su una situazione delicata. Aiutatevi, dunque, con la vostra sicurezza e la dolcezza e tutto sarà più semplice. Single, il tempo non è mai abbastanza per dedicarsi anche all'amore, non è così? Però se volete raggiungere buoni risultati in campo sentimentale dovete trovarne almeno un po', e sopratutto darvi da fare, perché le stelle non aspettano altro che darvi un buon aiuto. Nel lavoro unire la teoria alla pratica sarà senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione.

Diciamo che in tanti ce la state quasi facendo: con un po' di pazienza in più, magari applicando alla realtà le tante esperienze vissute, otterrete buoni risultati.

Leone: ★★★★★. Il primo giorno della settimana per voi del Leone si presume possa essere positivo al 88%, con ottime probabilità di mettere a segno qualche buon colpo in campo sentimentale o nel lavoro. In tanti avrete tanta voglia - visto il periodo pre-natalizio - di fare regali, regali, regali! Fate attenzione però a non perdere il controllo e non spendere troppo. Il vostro sabato sarà comunque molto movimentato e anche divertente: ritroverete tanta energia in grado di far cominciare il weekend nel migliore dei modi.

In amore, grazie alla buona posizione della Luna nel segno, questo lunedì in trigono al Sole, avrete molto senso pratico e sarete anche allegri ed entusiasti. Asseconderete spesso il partner in maniera davvero eccellente, soprattutto in certe scelte. L’umore sarà molto alto grazie alla presenza della Luna, il che aiuterà a rimettere alcune cose al posto giusto. Single, una grande energia vi ridarà quell'entusiasmo ultimamente un po' scemato. Sarete dinamici e brillanti e, se ancora siete in cerca dell’anima gemella, avrete tutte le carte in regola per rendere speciale questa giornata. In programma un incontro molto piacevole.

Nel lavoro, altresì, avrete un grosso aiuto dal cielo e questo senz'altro vi darà sicuramente una grande forza mentale. Dinamismo, coraggio e, perché no, faccia tosta, se ben usati, potranno dare ottimi risultati.

Vergine: ★★★. Questa sezione della settimana, identificata con il primo giorno del periodo, per voi Vergine si intravvede quasi tutta in "sottotono". Senza dubbio, in più di qualche situazione, vi state impegnando molto, ma forse non avete calcolato bene i tempi e rischiate di girare a vuoto: rinviate a momenti migliori eventuali programmi o scelte da fare, soprattutto se dovessero essere azzardate o ad alto rischio.

L'oroscopo di domani 16 dicembre, visto il frangente poco consono, consiglia in amore di restare calmi e possibilmente rilassati. In alcuni momenti potreste essere davvero molto permalosi e per questo non riuscirete a passare sopra ad alcune piccole incomprensioni che vi faranno reagire in maniera troppo impulsiva. Se la sintonia con il partner non dovesse essere tra le migliori non preoccupatevi, ok? Si tratterà solamente di un momento passeggero e presto potrete recuperare l'intesa perduta. Single, se qualcuno che v'interessa dovesse dare buca a eventuali appuntamenti o magari dovesse tenervi sulla corda, cambiate persona, perché questa non fa per voi. Mettetevi subito alla ricerca di novità o emozioni nuove. Nel lavoro, per chiudere, la Luna vi remerà contro, quindi vi converrà programmare in modo dettagliato impegni e rapporti professionali. Attenti, sicuramente ci sarà chi avrà qualcosa da obiettare sul vostro operato.

