Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del 17 dicembre, che è pronto a rivelare l'andamento del secondo giorno della settimana. Tale giornata vedrà i nativi del Toro mettersi in gioco, mentre le persone della Bilancia dovranno lottare contro le persone invidiose. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Periodo burrascoso ma nulla di preoccupante. Con un po' d’impegno potreste evitare tante situazioni dannose per il vostro rapporto.

Dovete munirvi di pazienza e cercare di non attizzare il fuoco, meglio tenere la bocca chiusa che far uscire parole delle quali potreste pentirvene in futuro. In campo lavorativo evitate gli scontri, non vale la pena litigare con persone cui state in contatto ogni giorno. Un clima di tensione non è certamente la migliore delle idee.

Toro – Anche se avete una gran voglia di mettervi in gioco, non è detto che questo sia il periodo più giusto per improvvisare o provare nuove strade. Cercate di mantenere la calma, solidificate la vostra posizione e valutate i pro e i contro, soprattutto se avete deciso di lavorare in proprio.

Potreste avere un po' di tensione anche nei rapporti affettivi. Meglio deporre le armi e mantenere la calma. Evitate i litigi.

Gemelli – Una nuova attività non s’improvvisa dall'oggi al domani. Se siete giovani, non avete tanti problemi nel pensare al futuro. Partire per l’estero potrebbe non risolvere tutti i vostri problemi, se non sapete che strada prendere. L’anno nuovo sarà pieno di opportunità, magari un lavoro part-time o autonomo farebbe al caso vostro. Giornata ideale per trascorrere un po’ di tempo con una persona che vi aiuta a distendere i nervi e vi incoraggia.

Previsioni di martedì 17 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questo periodo siete più decisi in campo sentimentale e più predisposti verso l'amore. Non avete paura di mostrare quello che provate per la persona amata. Se il vostro rapporto dura da molto tempo, sicuramente uno dei due inizierà a pensare al matrimonio, a una convivenza o a un figlio. Riuscirete a mettere in pratica dei progetti lavorativi, ovviamente riceverete l’aiuto di persone che apprezzano e appoggiano le vostre idee.

Leone – In campo lavorativo evitate di giudicare gli altri, se non volete essere giudicati voi stessi.

Se la prima parte di dicembre è stata lenta e poco produttiva, in questa giornata vi date abbastanza da fare per ottenere ciò che desiderate. In amore, le lusinghe fanno molta breccia nel vostro cuore. Fino a quando non trovate l'anima gemella, non vi date pace. Avete proprio voglia di provare la vita in due.

Vergine – In questi giorni dovete riprendervi e riordinare le idee, in quanto ci sono persone che vorrebbero avere delle risposte più concrete da voi. Non potete continuare a nascondervi dietro certi comportamenti ambigui. Se in campo lavorativo avete avuto discussioni anche con i colleghi, questo periodo permetterà di appianare i vostri dissidi.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata dovete cogliere al volo delle opportunità ma dovete lottare contro le persone che vogliono approfittare delle vostre debolezze. Non permettete agli altri di scavalcarvi. In amore se siete timidi e avete paura ad approcciarvi per primi, per tale motivo siete in grandi difficoltà. Dovete sciogliervi un po' e permettere agli altri di dialogare con voi, il resto verrà da sé.

Scorpione – Cercate di essere più comprensivi con il partner che non avrà sempre un umore alle stelle, mentre voi siete sempre in forma per discutere di questioni importanti.

In questa giornata dovete mantenere un certo equilibrio, avere pazienza e la forza per affrontare anche situazioni difficili. Molti pendono dalle vostra labbra e voi dovete contare sulla vostra mente ferrea.

Sagittario – Periodo un po' burrascoso. Gli screzi saranno all'ordine del giorno, la persona che v’interessa non sarà molto disponibile e comprensiva nei vostri riguardi. Anche nel lavoro la situazione sarà più o meno la stessa, in quanto sarete molto testardi, e i vostri colleghi e il vostro capo non saranno soddisfatti del vostro atteggiamento e della vostra collaborazione, al quanto inesistente.

Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Molti di voi vorrebbero essere indipendenti. Non amate più lavorare in un clima di tensione e non stimate neanche i colleghi o chi vi sta vicino. Tirate fuori il coraggio e fate la scelta giusta. In amore non dovete essere sempre categorici. Date qualche opportunità in più a chi cerca in tutti i modi di volervi bene. I sentimenti degli altri sono forti quanto i vostri e se voi non li corrispondete, siate gentili nello scaricarli.

Acquario – In questo periodo, i cuori solitari continueranno a esserlo per propria scelta o per incompatibilità caratteriale. Le coppie, invece, cercheranno di affrontare questioni più grandi di loro.

In campo lavorativo vi manca un po' di esperienza, umiltà, poiché non siete disposti a rinunciare a nulla. Gli studenti beneficeranno di questo periodo, poiché avranno la possibilità di raccogliere le idee prima di affrontare nuovi esami e nuove prove.

Pesci – In questo periodo non sapete come avvicinare alcune persone che v’interessano, ma vi toccherà valutare attentamente le diverse personalità che vi troverete di fronte. Non è detto che l’apparenza sia la verità o faccia la differenza. In campo lavorativo avete una matta voglia di dimostrare a tutti le vostre capacità, soprattutto se avete avuto piccoli problemi di incomprensioni con il capo.