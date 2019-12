Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali e l'Oroscopo del 16 dicembre è pronto ad aggiornare la situazione astrologica. Sarà un periodo sereno per i nati sotto il segno del Toro, mentre le persone del Cancro devono fare attenzione alla salute e fare più movimento.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo periodo sarete senz'altro più tranquilli, chi ha avuto una crisi di recente dovrebbe averla risolta.

Non abbiate troppa fretta a iniziare nuove relazioni perché sarebbe come giocare d'azzardo. I single avranno la fede e la fiducia per poter esprimere ciò che provate per qualcuno di speciale In campo lavorativo avrete tutto il tempo di recuperare.

Toro – Questo periodo lo vivrete con grande serenità. Avrete la possibilità di maturare, fortificare il vostro rapporto o di scegliere i vari spasimanti. L'importante è essere razionali, oltre che sentimentali. In campo lavorativo c'è un misto di coraggio e timidezza, che spesso vi porta a non osare per paura di offendere qualcuno.

Certi scrupoli non sono neanche bene accetti nell'ambiente in cui vivete. Gli altri tirano dritti per la loro strada.

Gemelli – Questo periodo vi servirà per conoscere meglio chi vi sta vicino. Il tempo è dalla vostra parte, perciò non avrete problemi a socializzare e incontrare nuove persone. Una relazione promettente potrebbe iniziare con una richiesta di aiuto e consigli su un problema con il quale state riscontrando grandi difficoltà. Dopo un po' diventerà evidente per entrambi quanto sentite l'uno per l'altro.

Previsioni di lunedì 16 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In campo affettivo dovete essere più cauti nei confronti del partner. Farete felice una persona che ha bisogno di essere apprezzata e considerata. In campo lavorativo vi sentirete soddisfatti del vostro lavoro di squadra e di come siete riusciti a risolvere problemi che sembravano insormontabili. In questo periodo sarebbe opportuno riprendere un po' di movimento. Non è salutare trascorrere le giornate mangiando o poltrendo davanti alla Tv, dovreste fare il contrario: passerete le festività natalizie con qualche peccato di gola.

Leone – Periodo in cui vi mostrerete piuttosto contraddittori. Le cose intorno a voi non vanno così male e per questo motivo non dovrete essere così pessimisti. Siete già abbastanza fortunati di vostro, perciò non vi aspettate di più dalle stelle. I single saranno più indecisi che mai e cercheranno in un modo nell'altro di allontanare quelle persone che provano sentimenti nei loro confronti. Alcuni fastidi saranno presenti anche in campo lavorativo. Nonostante gli scontri con i colleghi, non avrete difficoltà a raggiungere i vostri scopi e ad ottenere un discreto successo.

Vergine – Gli affari più complicati dovreste lasciarli per l'inizio dell'anno nuovo, periodo in cui farete un esame di coscienza e assumerete un atteggiamento più cauto. I vostri interlocutori vi sembreranno più simpatici e potete stipulare delle piacevoli collaborazioni. In questo periodo siete decisi a frequentare soltanto persone nuove e soprattutto interessanti. Ovviamente se avete già un partner, non dovete dimenticare di coinvolgerlo.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questa sarà per voi un periodo di stasi.

Non aspettatevi storie passionali o colpi di fulmini per due motivi: non siete persone di carattere e questo non è un periodo elettrizzante. Per molti di voi il lavoro è intenso e vi richiede molto impegno. Il vostro è un ambiente che richiede cambiamenti e innovamenti. Puntate molto sui giovani.

Scorpione – Le relazioni che di recente hanno trascorso un periodo di lieve incertezza, diventeranno ancora più stabili. Avete sempre il coltello dalla parte del manico, quindi anche nelle piccole discussioni avrete possibilità di farvi valere.

Curate gli affari nel miglior modo possibile, poiché questa seconda parte di dicembre sarà intensa e piena di novità. Mantenete i contatti giusti, presto si aprirà una nuova strada per i vostri progetti.

Sagittario – In campo lavorativo questo sarà un periodo in cui dovete impegnarvi moltissimo e collaborare con i colleghi. Ci potrebbero essere delle promozioni in vista, oppure prenderete il posto di un neo-pensionato o di qualche rinunciatario. Molte sono le novità per il futuro. Le coppie più giovani avranno modo di conoscersi meglio e di approfondire il rapporto sotto vari punti di vista. Rimandate le conoscenze con i genitori dopo le festività, in questo periodo potreste essere tutti di umore diverso dal solito.

L'oroscopo di lunedì 16 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questo periodo dell’anno vi sarà molto utile, sotto diversi aspetti. Potete mettere a posto i vostri sentimenti, classificarli se necessario. Stilare delle liste di proprietà, in fondo riflettere fa bene e possono saltare fuori delle decisioni che non avreste mai preso. I vostri interessi professionali e finanziari potrebbero cambiare improvvisamente in meglio. Questo è un buon momento per fare progetti per il vostro futuro e perseguire le vostre ambizioni più care.

Acquario – In questo periodo sarà più facile proporre o concludere affari.

Lasciate a casa la pigrizia se avete voglia di guadagnare per comprare la macchina nuova o qualcos'altro. Se siete appena usciti da una storia, questo è il momento giusto per farvene una ragione e andare avanti. Il dolore vi farà maturare e vi aiuterà a non commettere lo stesso errore in futuro.

Pesci – Periodo particolare, cercate di trovare dei compromessi con il partner o la situazione potrebbe degenerare. Prendetevi del tempo per sbollire alcune situazioni, potreste dire cose che non pensate. In campo lavorativo vi siete sempre lamentati ma nonostante tutto, anche senza entusiasmo, avete fatto il vostro dovere.

Per capovolgere certe situazioni dovete essere intraprendenti. Le vostre capacità di gestione del denaro potrebbero essere richieste per aiutare un amico o un familiare. Molto probabilmente avrete alcuni buoni suggerimenti da dare e la gratitudine sarà imminente.