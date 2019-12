L'Oroscopo di domani, martedì 17 dicembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo la Luna calante in Vergine, questo aprirà le porte ad un periodo interessante e al contempo favorevole. Nel dettaglio, questo risulterà essere il giorno ideale per seminare i propri sogni e progetti, in quanto saranno destinati a fruttare. Anche l'amore si riaccenderà, esattamente come nel caso dei nativi di Vergine e Gemelli. Ci saranno delle importanti novità economiche e amorose da non sottovalutare. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 17 dicembre

Capricorno - 12° posto - Giornata decisamente brutta a causa di alcuni problemi che potrebbero sorgere sul lavoro o tra le mura di casa. Anche il fisico risulterà 'KO' e qualcuno potrebbe accusare dei piccoli dolori fisici. Il corpo chiede riposo in quanto risulta spossato. Nell'alimentazione occorre fare una bella revisione perché ultimamente ci sono state fin troppe trasgressioni. I nativi di questo segno sono molto golosi, per questo non riescono a resistere alle tentazioni.

Con la fine di questo mese saranno archiviate tutte quelle problematiche che nei mesi scorsi vi hanno attanagliato.

Ariete - 11° in classifica - Coloro che attendono una risposta potrebbero riceverla e rimanerne delusi. Sarà una giornata fin troppo piatta e alle prese con le consuete faccende quotidiane. Da un po' di tempo qualcuno è stufo della solita monotonia e vorrebbe cambiare. Questa potrebbe essere la settimana giusta per progettare e capire cosa non funziona più. In amore non si escludono delle discussioni, delle tensioni o dei problemi.

Bisognerà essere molto prudenti e meno istintivi.

Toro - 10° in classifica - In questo martedì la pazienza sarà messa a dura prova. Un famigliare o un collega vi guasterà la giornata con una notizia a dir poco sconvolgente. Qualcuno si ritroverà a pensare ad un vecchio amore, infatti non si escludono ritorni di fiamma. Organizzate una partenza, magari un bel viaggio da fare nella settimana tra Natale e Capodanno. Coloro che stanno combattendo una battaglia interiore non dovranno assolutamente demoralizzarsi.

In serata sarà meglio evitare programmi impegnativi altrimenti si rischieranno discussioni pesanti.

Acquario - 9° posto - Questa giornata e quella di dopodomani saranno decisive. Chi attende l'esito di un test oppure una risposta, la riceverà. Nel prossimo anno ci saranno dei cambiamenti, magari un trasferimento, una convivenza, un viaggio. Sarà un martedì di riflessione, dunque sarà meglio approfittarne per stendere un piano ben dettagliato. Coloro che si occupano del focolare domestico e dei figli avranno molto lavoro da fare.

Attenzione ai fornelli, l'ispirazione e la concentrazione scarseggeranno.

Sagittario - 8° in classifica - Giornata da non sottovalutare. I nativi di questo segno avranno a che fare con la spesa di casa o con lo shopping natalizio. Man mano che si avvicinano le feste, sarete più preoccupati. Presto sarà possibile ritrovare l'agognata serenità e dedicarsi esclusivamente al proprio benessere. Questa settimana sarà piena di impegni e questo finirà per turbare l'umore che sarà a dir poco ballerino.

Leone - 7° posto - Giornata niente male anche se qualche insidia sarà da mettere in conto.

Nello specifico, saranno 24 ore valide per cercare un nuovo impiego, per chiedere un aumento o per fare una dichiarazione d'amore. Da tempo desiderate avviare dei progetti, sfruttate gli influssi di questo martedì per mettere nero su bianco un bel progetto. I soldi scarseggiano a causa delle troppe spese e bollette tipiche di questo periodo. Coloro che cercano la giusta ispirazione, presto la riceveranno.

Gemelli - 6° posto - A partire da questa giornata e fino alla fine dell'anno tornerà la voglia di programmare sperando in un 2020 fantastico.

Quindi i nativi di questo segno avranno modo di stilare la lista dei buoni propositi andando in cerca delle giuste intuizioni. Questo non è stato un anno completamente facile, soprattutto dalla fine dell'estate. Ci sono stati alcuni ostacoli da combattere e qualcuno ha perso il lavoro. Ma da questo interessante martedì, gli astri saranno estremamente incoraggianti. Quindi bisognerà mettere da parte ogni forma di pessimismo e rialzarsi, del resto anche i giganti cadono. L'amore tornerà protagonista, si prevedono scintille sotto le lenzuola.

Scorpione - 5° in classifica - L'intera settimana sarà frenetica per i nativi di questo segno d'acqua.

Ci saranno migliaia di cose da sbrigare, qualcuno sarà in ritardo con i regali e altri dovranno rivedere dei conti. Comunque sia, questo martedì favorirà l'ispirazione, quindi si avrà modo di mettersi in pari oppure di portarsi avanti con delle faccende lavorative o casalinghe. In serata le coppie di vecchia data saranno al centro di un particolare dibattito politico o finanziario. Ultimamente, infatti, le entrate scarseggiano.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani vede tornare il sereno dopo un periodo di turbolenze. I giorni scorsi sono stati estremamente pesanti poiché qualcuno si è ritrovato sommerso di impegni lavorativi o di studio.

In giornata, in casa ci saranno delle pulizie da fare e non sarà più possibile rinviare! Qualcuno potrebbe ricevere un invito, magari un aperitivo in compagnia o una cenetta romantica. Questo martedì favorirà anche i cambiamenti e la nascita di nuove intese. Significa che coloro che da tempo cercano un aumento della busta paga oppure non sono più soddisfatti del proprio impiego, potranno avanzare delle richieste oppure cercare una'alternativa migliore rispetto a quella attuale.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche del giorno 17 dicembre risultano positive. Le finanze, dopo un periodo di calo, torneranno a respirare.

Presto si avrà modo di accrescere i propri risparmi magari grazie ad un'entrata extra. In questo martedì sarà possibile ottenere un valido aiuto o un consiglio finanziario. I cuori solitari che soffrono per la solitudine, nella prossima primavera vivranno svariate occasioni avventurose. A volte si ha paura di mettere la testa fuori dal guscio, ma la vita va vissuta fino in fondo. Occhio alle insidie virtuali, qualcuno avrà intenzione di sfruttarvi.

Cancro - 2° posto - L’Oroscopo del 17 dicembre dice che l'amore tornerà protagonista. Il dolore di una separazione o una rottura verificatasi poco tempo fa, potrà finalmente essere archiviato.

Nei prossimi giorni, infatti, la mente sarà presa da tutt'altro e si riuscirà a ritrovare la serenità di un tempo. Le giovani coppie avranno modo di organizzarsi per un viaggio o una futura convivenza. Insomma, i legami d'amore risultano agevolati. Non ci sarà da stupirsi se la passione sarà alle stelle. Per quanto riguarda il lavoro o lo studio, questa sarà una lunga settimana ma si riuscirà a completare tutti i compiti prima delle vacanze. In famiglia, chi è genitore avrà a che fare con dei capricci.

Vergine - 1° posto - Questa giornata si presenta molto promettente soprattutto per coloro che da tempo sognano di vivere in grande.

Sarà un martedì carico di aspettative e stravaganze. La Luna stimolerà le passioni ma favorirà anche l'impulsività. Per tale ragione sarà meglio fare attenzione a non reagire d'istinto poiché potrebbero verificarsi degli errori. Giornata favorevole per chi cerca la cicogna o per chi deve convolare a nozze. Qualcuno potrebbe fare un sogno premonitore. L'amore brilla.