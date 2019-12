Inizia una nuova giornata per tutti i segni dello Zodiaco. L'Oroscopo del 2 dicembre annuncia una giornata piena di ottimismo per i Gemelli. Per le persone del Leone, invece, non è un periodo molto tranquillo. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Non lasciatevi sfuggire le occasioni che si presentano in campo affettivo. Dovete impegnarvi per essere felici, sia con il partner, sia cercando l'anima gemella.

Tutto ciò che è successo in passato non ha più importanza. Dicembre sarà un mese di cambiamenti, soprattutto in campo lavorativo. Niente di drastico, per fortuna. Il vostro è un segno che preferisce andare incontro alle novità piuttosto che affogare nella solita routine. Magari da tempo avete chiesto un trasferimento e in questo mese potreste essere accontentati.

Toro – Coloro che versano in una situazione precaria devono avere ancora pazienza e aspettare. Tuttavia qualcosa si sta muovendo, sarete uno dei segni più fortunati in questo mese.

Potete partire con più ottimismo in tutti i campi. La vostra professionalità può essere apprezzata anche dove non pensate e non speravate. Momenti magici per le coppie, soprattutto per coloro che, in passato, hanno dovuto affrontare tensioni e ne sono usciti vincenti. I single partiranno con il piede giusto se si daranno da fare e si mostreranno intraprendenti.

Gemelli – Questa giornata di lunedì procede con ottimismo e naturalezza, anche i più scettici dovranno ricredersi su cosa li attenderà in questo mese.

Anche il vostro passato, nonostante per alcuni non sia stato roseo, vi sembrerà perfetto. Ovviamente se siete senza lavoro e vi propongono qualcosa che non combacia con le vostre capacità, vi conviene accettare anche se non vi rende felice. A breve troverete la vostra dimensione.

Previsioni di lunedì 2 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se in questo periodo speravate in un miglioramento, dovrete accontentarvi della solita routine. Le discussioni non mancano in questa giornata. Alcuni di voi non vogliono rinunciare a un rapporto che credono perfetto, ma facendo così finirete per peggiorare le cose tra voi e il vostro partner che non vi ama più.

Non rendete così doloroso il vostro addio. In campo lavorativo dovete credere in voi stessi e nelle persone che collaborano con voi. I vostri progetti che fino a ora non hanno spiccato il volo, in futuro potrebbero avere delle opportunità.

Leone – Dopo un breve periodo di stabilità, adesso tornate quelli di un tempo: inquieti e timorosi. Dovete capire che stressarvi con mille dubbi non fa bene alla vostra salute. La persona che dovrebbe capirvi più di tutti non potrà aiutarvi a chiarire le vostre incertezze.

Dal punto lavorativo, questo periodo non sarà molto tranquillo ma sarete assolutamente in grado a tenere testa agli impegni presi. Anche se il lavoro raddoppia, le soddisfazioni non mancheranno.

Vergine – Si respira un'aria nuova in campo lavorativo. In questa giornata, la vostra energia vi permette di andare avanti con un progetto valido, che vi darà grandi soddisfazioni. Avete lavorato bene, adesso è arrivato il momento di concludere e raccogliere i frutti del vostro impegno. Cercate di chiarirvi con chi vi ha appoggiato fino a ora. Concedetevi qualche pausa, altrimenti il vostro temperamento inizia a cedere. Relax.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Continuate con il vostro buonumore e a infondere fiducia nelle persone che amate, poiché apprezzeranno molto i vostri consigli e seguiranno il vostro esempio. Siete fonte di grande energia per chi non ha un equilibrio interiore, quindi aiutate anche coloro che sono ostili. I colleghi potrebbero invidiare il vostro modo di fare, ma non prendetevela più di tanto, potrebbe essere solo gelosia. Se siete al centro dell'attenzione, nessuno avrà da ridire.

Scorpione – In questa giornata cercate di essere molto concentrati sul vostro lavoro e portate al termine ogni cosa. Se faranno dei complimenti sul vostro comportamento impeccabile, cercate di non fare i falsi modesti. Prendete le lusinghe, ringraziate e andate avanti. Riconoscono solo il vostro impegno, perciò non c'è motivo di imbarazzarsi. Cercate piuttosto di mantenere questo ritmo nel tempo. In serata potreste organizzare qualcosa di speciale con gli amici. Potrebbe esserci anche ottime probabilità di riuscita in campo affettivo.

Sagittario – Forse dicembre non è iniziato proprio come ve lo aspettavate ma tranquillizzatevi, sarete in tempo per recuperare e godervi delle belle feste natalizie.

Anche i cuori solitari avranno modo di conoscere persone nuove, invece di deprimersi come fanno alcuni. Se vi sentite un po' spenti è solo perché il vostro umore non è dei migliori. Sarà il caso di prendere una pausa oppure cambiare lavoro: fatevi coraggio.

Oroscopo di lunedì 2 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Chi sta aspettando di realizzare un progetto deve farsi forza e coraggio. Anche se i primi giorni di questa settimana saranno scarsi e senza risultati, la pazienza poi potrebbe premiarvi. Inoltre, scoprirete dei metodi più veloci per arrivare al traguardo. Prima, però, dovete partire come tutti, altrimenti che insegnamento ne ricavereste?

In amore siete stranamente irrequieti e non riuscite a farvi capire dai vostri cari.

Acquario – Non è ancora arrivato il momento di cantare vittoria in campo lavorativo, poiché ci sono ancora ostacoli da superare. Anche questa volta vi tocca rimboccare le maniche. Fate vedere a tutti di che pasta siete fatti, senza avere timore dei loro pregiudizi. Alcune coppie potrebbero mettere la parola 'fine' al loro rapporto e cercare un altro tipo di compagnia. Chi si deve sposare deve evitare di essere paranoico e deve mantenere la calma durante le discussioni con il partner.

Pesci – In questo periodo siete sempre in allerta.

Prima di dare fiducia a qualcuno vi guardate bene le spalle. Tale atteggiamento è saggio ma non tutti sono disposti a essere messi alla prova. Sul fronte professionale avete delle novità che potrebbero aprire le porte del futuro e permettere di scegliere la vostra strada senza indecisioni. Periodo sereno senza intoppi sul lato della salute.