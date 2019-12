Non occorrerà sforzarsi per avere una stabilità e una tranquillità di coppia durante l'anno 2020, per voi nativi del segno dei Gemelli. L'amore andrà a gonfie vele, quindi anche se non ci sarà un ulteriore “decollo”, avrete comunque la prospettiva di far maturare la vostra relazione, che sia appena iniziata oppure già datata.

Molto più altalenanti saranno le relazioni all'interno della famiglia, nella quale ci potrebbero essere dei dissidi su questioni più o meno rilevanti. Per quanto riguarda la cerchia delle amicizie, non sempre si dimostreranno vere come voi desiderate.

Amore sentimentale

L'opposizione di Giove, l'anno prossimo, svanirà, quindi potrete avere un'intesa di coppia decisamente più tranquilla e spontanea. Ci saranno, pertanto, molte occasioni per affrontare tematiche più mature e consapevoli, ma avrete anche modo di vivere una confidenza libera da dubbi e incomprensioni. Non ci saranno dei passi avanti molto importanti, ma vi accontenterete di ciò che al momento vi farà stare bene. Le difficoltà superate saranno, comunque, un incentivo per migliorare la stabilità di coppia, soprattutto per quanto riguarda la seconda metà dell'anno, quando avrete occasione di sentirvi quasi in simbiosi con la vostra dolce metà.

Voi single, invece, potrete fare delle conquiste che potrebbero realmente cambiarvi la vita, ma soltanto da giugno in poi, con un Marte che vi renderà seducenti e irresistibili. Il vostro atteggiamento più disinibito sarà vincente sia se le vostre intenzioni saranno quelle di vivere una storia d'amore vera e propria o se desiderate soltanto una avventura di qualche settimana.

Affetti e amicizie

Sul fronte familiare, Marte potrebbe cercare di mandarvi degli influssi pregni di tensione, soprattutto a partire da giugno e andando via via a intensificarsi verso settembre.

Se sarete disposti a collaborare con i vostri genitori, o i vostri figli, per mantenere un equilibrio positivo in casa, allora potreste trascorrere giorni interi senza entrare in conflitto.

Il periodo del 2020 sarà molto traballante per quanto riguarda le amicizie, tanto che potreste perderne qualcuna forse a causa di qualche dissapore passato che non avete provveduto a sanare del tutto. Sorprendentemente, però, potreste legare molto intensamente con delle nuove conoscenze, in particolare con quelle che a prima vista non vi piaceranno affatto.

Sarà un atteggiamento autentico quello che farà breccia nel vostro cuore e nella vostra mente. Gli ascendenti del segno dei Gemelli, che avranno influssi positivi per l'amore nel 2020, saranno il Toro, i Gemelli, la Vergine e i Pesci.