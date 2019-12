L'inizio dell'anno 2020 non sarà particolarmente idilliaco per voi del segno dell'Ariete, soprattutto se ci si focalizza sul vostro aspetto amoroso, mentre da giugno in poi subentreranno dei conflitti all'interno della famiglia. Le cose potrebbero procedere in questo senso per molti mesi successivi, ma ci saranno comunque delle situazioni in cui troverete dei punti di incontro per superare delle problematiche in comune. Sul piano delle amicizie, ci saranno dei periodi estremamente altalenanti ma dipenderà molto anche dalle persone.

Amore

Ci sarà una stabilità apparente per i primi tre mesi per quanto riguarda le coppie più datate. In verità la quadratura di Giove e di Saturno fino a marzo darà una prospettiva che, appunto, vi darà solo delle illusioni di miglioramento, ma che si riveleranno per quel che saranno in realtà quasi immediatamente. Da marzo in poi infatti ci potrebbero essere delle discussioni che inevitabilmente potrebbero portare a una separazione più o meno definitiva, a seconda della gravità della situazione sentimentale.

Una volta soli, però, sarete molto più propensi a rimanere per conto vostro. Che sia per riflettere oppure per assaporare le gioie della vita da single, avrete comunque un aprile molto più sereno, libero dall'influenza di Saturno e ideale anche per fare incontri con il preciso scopo di intrecciare con l'altro una storia d'amore seria. Ma finché dureranno i primi tre mesi dell'anno soltanto le avventure superficiali e fatte di sole energie erotiche saranno ottimali e vi daranno delle soddisfazioni a tutto tondo.

L'estate sarà costellata da molti incontri che però non daranno i frutti desiderati in ambito amoroso.

Le prospettive di trovare effettivamente un partner stabile infatti saranno ridotte al minimo, ma non dimenticate che comunque per qualche eventuale consiglio potrete fare affidamento su qualche nuova conoscenza che a prima vista non implicherà nessun impegno.

Affetti e amicizie

Le amicizie saranno quelle che riusciranno ad offrirvi molta più stabilità emotiva rispetto alle altre relazioni di stampo affettivo, ma Marte con la sua influenza potrebbe accendere delle discussioni anche piuttosto forti.

In ambito familiare, se i primi mesi non ci saranno dissapori rilevanti che potrebbero compromettere l'intesa e la serenità, la seconda metà dell'anno invece sarà caratterizzata da molte incomprensioni di una portata tale che sarà difficile sorvolare.

Questa situazione dettata dagli influssi di Marte genererà anche del nervosismo che implicherà dei litigi con figli e genitori. Tuttavia ci saranno delle situazioni spinose che vi indurranno a collaborare, e non le percepirete come delle forzature.

Gli ascendenti favorevoli in amore per il segno dell'Ariete saranno il Toro, il Leone, la Vergine e il Capricorno.