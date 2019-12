L’Oroscopo di venerdì 20 dicembre è pronto a rivelare che giornata sarà per ciascun segno zodiacale. Ci sarà molto lavoro da fare, soprattutto per coloro che saranno impegnati nella settimana delle festività natalizie. La Luna (fase calante) continuerà il suo soggiorno al domicilio della Bilancia. I Gemelli faranno delle conoscenze, mentre per i nati del Sagittario sarà una spinosa giornata. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche del giorno.

L'oroscopo di venerdì 20 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: sarà un venerdì estremamente stancante, specie per chi lavora abbastanza lontano.

I vostri progetti quest’anno non sono andati come sperato e in giornata vi capiteranno dei momenti di sconforto. Cercate di tenere sotto controllo la pressione ed evitate cibo fast-food.

Toro: le stelle vi sorrideranno conferendovi energia a gogò. In casa tutto filerà a gonfie vele. Chi ha un’attività in proprio riuscirà ad ottenere qualcosa in più anche economicamente. Soltanto nel comparto amoroso bisognerà tenere alta la guardia. Evitate discussioni con il partner.

Gemelli: coloro che da anni sono in cerca dell’anima gemella, in giornata potrebbero fare delle conoscenze più che gradite.

Ai tempi di oggi l’amore può nascere anche via social network e a qualsiasi età, per cui non dovrete mai disperare. Presto giungeranno delle liete sorprese.

Cancro: ormai manca pochissimo al Natale e in giornata sarete occupati nella corsa agli ultimi regali. Dovrete sistemare casa e ultimare dei lavori arretrati, insomma vi mancheranno le energie ed arriverete a sera molto spossati. Avrete un gran bisogno di spazio e riposo.

Leone: in giornata potrebbero esserci degli incontri e qualcuno apprenderà una notizia interessante. Non date per scontato nessuno. Chi lavora, ultimamente si sente svalutato e per questo ha poca voglia di impegnarsi. Non disperate e cercate di resistere, in arrivo giornate migliori.

Vergine: l’oroscopo del giorno 20 dicembre parla di un venerdì abbastanza interessante.

Molti nativi stanno portando avanti un progetto destinato a cambiarvi la vita, ma dovrete essere abbastanza tenaci. In famiglia cercate di non riaprire delle vecchie ferite.

Bilancia: tensione in vista, in giornata sarà meglio tenersi alla larga dai colleghi e da alcune amicizie che ultimamente si sono rivelate false. In amore la passione sarà stellare soprattutto in serata. Chi è solo non dovrà scoraggiarsi, arriverà presto il vostro momento. Salute in lenta ripresa.

Scorpione: le previsioni astrologiche parlano di una giornata niente male anche se ci potrebbero essere delle inaspettate transazioni economiche. Sarete oberati di lavoro e non vedrete l’ora di prendervi una pausa. Qualcuno addirittura programmerà le vacanze estive.

Sagittario: in questa giornata si parlerà di argomenti spinosi quali l’eredità, il patrimonio e il lavoro.

Il vostro punto di vista sarà differente da quello dell’interlocutore. Apprenderete un pettegolezzo che vi lascerà di stucco. In arrivo un venerdì tutto sommato positivo per la maggior parte dei nativi.

Capricorno: sarete annoiati a causa della solita quotidianità. Avete bisogno di fuggire, di scompigliare un po’ la routine. Qualcuno avrà la testa tra le nuvole mentre altri faticheranno a restare concentrati su un compito importante. Non disperate, presto arriveranno tempi migliori.

Acquario: state vivendo una settimana impegnativa ma anche abbastanza emozionante. Questo venerdì ritroverete un po’ di pace e vi dedicherete a quello che più vi piace.

In serata sarete molto assonnati. Approfittatene per ricaricare le batterie in vista delle festività natalizie.

Pesci: evitate di fare tardi la sera soprattutto se il giorno seguente dovrete essere in ottima forma. Occhio alle insidie dei social, non fidatevi tanto facilmente. Programmate qualcosa di bello per il weekend. Avete bisogno di rilassarvi e passare più tempo con i vostri cari.