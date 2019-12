L'Oroscopo di giovedì 19 dicembre annuncia ancora il transito di Luna in Vergine che in amore tende a coprire un po' i sentimenti sotto una corazza che protegge da emozioni troppo impulsive e incontrollabili. La sfera lavorativa nelle previsioni astrali seguenti approfondisce anche un nuovo spirito di iniziativa che invoglia a fare di più, dimostrando grandi capacità tecniche e organizzative elargite a Capricorno, Toro, Scorpione e Cancro.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: originali e bizzarri, le intuizioni non sempre saranno capite dagli altri.

Venere, Giove, Saturno e Plutone ostacolano un po' le iniziative e creano attrito, ma Mercurio e Sole in sinergia dal Sagittario aprono la mente e ampliano le vedute a 360°.

Toro: molto affidabili e seri, sarete apprezzati in campo lavorativo. In amore, Urano cerca di scuotervi da un modo di aggrapparsi alle sensazioni passate troppo radicato e chiuso alle nuove opportunità.

Gemelli: molto ancorati al mondo materiale, preferirete non rischiare in ambito lavorativo evitando di attuare un cambiamento imprevedibile consigliato da Urano in Toro.

Luna in quadratura quasi sfida a rimanere aggrappati ad alcune situazioni sentimentali troppo immobilizzate dal punto di vista emotivo.

Cancro: in amore, il bisogno di una storia è stabile proprio perché sentirete forte il desidero di gettare basi solide con la persona giusta. Un ragionamento pratico elargito anche da Mercurio in Scorpione farà concretizzare le idee in modo più consapevole e con maggiore fiducia nella personali felicità.

Leone: buona la resistenza fisica e la capacità di recupero, con Luna molto vicina al segno. Certo Marte rema contro e scombussola un po' le sensazioni amorose, ma un modo di vivere le emozioni più distaccato sarà benefico per capire cosa volete dall'amore. In campo lavorativo, buona la concentrazione e il senso pratico.

Vergine: in campo sentimentale cercherete di contenere tutto ciò che risulta impulsivo e imprevedibile, seguendo un influsso lunare molto severo e prudente.

Anche sul lavoro, cercherete di mostrare più i segni di forza che i punti deboli, dando sempre il massimo di voi con rigore e riflessività.

Previsioni astrali segno per segno

Bilancia: maggiormente consapevoli che la serenità si raggiunge passo dopo passo, camminerete sulla strada dei sentimenti con maggiore coscienza e vivrete alcuni eventi imprevedibili senza drammi. Questo maggiore equilibrio emotivo sarà contagioso anche nei confronti dei colleghi e dei superiori.

Scorpione: molto affascinanti e ricettivi all'amore con Marte nel segno, le sensazioni fisiche saranno percepite al meglio attraverso i sensi e alcune deduzioni intelligenti consigliate dalla logica saranno benefiche per evolvere anche in campo lavorativo. Gli astri sono tutti dalla vostra parte, non avete nulla da temere.

Sagittario: ancora un poco e Luna romperà una quadratura che rende gli affetti un po' tesi.

Il Sole nel segno illuminerà dubbi e paure, elargendo una carica positiva che spazza via le ombre lunari che cercano di offuscare le idee. Attenzione alla stanchezza accumulata sul lavoro.

Capricorno: una perspicacia intuitiva garantita non solo dagli astri presenti nel segno ma anche da Luna in Vergine, farà capire in modo approfondito come funziona il mondo. Una visuale più concreta sul piano professionale farà svolgere il lavoro con maggiore impegno. In campo sentimentale, Venere insieme a Giove cercheranno di far vivere le emozioni in modo meno contenuto.

Acquario: in amore, il partner potrebbe tenervi il broncio e anche sul lavoro il capo potrebbe trovare da ridire sul vostro operato, ma tutto ciò è dovuto a un Marte molto teso e a una Luna alquanto esigente nei vostri riguardi.

Non temete, ancora un po' e Venere mitigherà il tutto in sinergia con Luna in posizione più favorevole nei prossimi giorni.

Pesci: Mercurio e Sole in quadratura a Nettuno potrebbero rendervi pigri e spuntare un po' le armi in amore così come nel lavoro, rimescolando le carte in tavola in modo alquanto confusionario. Saturno e Plutone insieme a Venere e Giove, attuano un cambiamento produttivo che sta gettando le fondamenta proprio adesso, per poi progredire.