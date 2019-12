Anche questa settimana volge al termine. L'Oroscopo del 22 dicembre riporta notizie importanti per ciascun segno dello Zodiaco. Questa giornata vedrà i nativi del Cancro combattere contro i sensi di colpa per aver mangiato troppo. Per le persone dell'Acquario, invece, sarà una giornata sofferente. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni degli astri per tutti i simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Se volete avere un maggior riscontro in ambito sentimentale dovete impegnarvi di più.

Dovete credere di più in voi stessi e permettere al vostro cuore di aprirsi con le persone. In campo lavorativo cercherete di non peggiorare il clima abbastanza teso che si respira all'interno del vostro ufficio o della vostra attività. Qualcuno potrebbe anche parlare male di voi o licenziarvi senza preavviso.

Toro – In questa giornata cercate di focalizzare i vostri obiettivi. Se avete da dire qualcosa di carino al vostro partner, non trattenetevi per orgoglio. Imparate a mettere una pietra sopra e non a guardare troppo i dettagli.

Chi lavora da solo può ottenere dei buoni risultati. Se in questa giornata avete voglia di lavorare poco, potreste prendervi una pausa, poiché nessuno vi controlla. Tuttavia, non prendetevela troppo comoda.

Gemelli – In questa giornata lasciate da parte le provocazioni, soprattutto se in passato avete attraversato un periodo critico. Con il vostro amante dovete avere molta pazienza, sta solo cercando di capire se i vostri sentimenti sono autentici. Nel lavoro ci vuole una certa dose di impegno e occorre dare un buon esempio. Chi è a contatto con la gente deve saper interagire con loro e conquistare la fiducia. Alla fine i guadagni fioccheranno e avrete successo. Per chi lavora alle dipendenze, non deve avere nessuno scrupolo a chiedere ciò che spetta, se vi spetta davvero.

Previsioni di domenica 22 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Crudeltà è quando qualcuno vi chiede di rinunciare agli eccessi e soprattutto ai dolci. In questa giornata potreste abbuffarvi e in seguito combattere i sensi di colpa con i mezzi che voi conoscete. Neanche il partner si lamenterà se prenderete qualche chilo di più. In campo lavorativo sarete pronti a ogni evenienza, sentite il senso del dovere e non volete perdere neanche un attimo di tempo. Tutto questo vi fa onore.

Leone – In questa giornata potreste ritrovare la serenità perduta e una pace interiore, soprattutto nella vita di coppia. Anche i cuori solitari troveranno dei benefici, poiché lentamente inizieranno a cambiare modo di vivere. In campo lavorativo sarete propensi ad accettare i consigli degli altri. Fareste bene ad accettarli da chi davvero vi stima.

Vergine – Questa è la giornata di chi avrà voglia di mettersi in gioco. Nonostante ci siano le feste di mezzo, avrete belle occasioni per concludere affari o fare qualcosa di speciale. Nuove collaborazioni o nuovi investimenti, l’importante è farlo con passione ed entusiasmo. Le vostre relazioni saranno più stabili. Con la calma che avete, sbalordirete il partner o la persona che vi piace, e sicuramente si deciderà a darvi una risposta.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Giornata da dedicare solo alle persone che vi fanno stare bene. I single saranno più spigliati e disinvolti del solito e non avranno nessun problema a trovare qualcuno con il quale iniziare una bella conoscenza.

Se c’è stato un momento di stallo in campo lavorativo, adesso potete riscattarvi. I primi risultati si vedranno subito e saranno oltre le vostre aspettative. Recupero in tempo da record per tutti coloro che hanno avuto dei problemi stagionali.

Scorpione – Periodo in cui si lavora un po' di più, magari lavorerete oltre l’orario stabilito dal contratto. Tuttavia, avrete il tempo anche per dedicarvi a voi stessi, si tratterà di occasioni speciali nelle quali otterrete qualcosa di talmente grande da dimenticarvi la fatica. In amore, le coppie ritroveranno lo spirito di una volta e il gusto di sorprendere e stupire il partner, e soprattutto ritroveranno serenità nel parlare e comunicare.

Finalmente un 'ti amo' potrà uscire dalle vostre labbra, senza troppi giri di parole.

Sagittario – Periodo importante per coloro che vogliono sposarsi o fare progetti in grande. Invece di essere gelosi e pensare che combina il vostro partner quando voi non ci siete, cercate di riempire la vostra presenza accanto alla persona amata. Questo discorso vale anche per le convivenze o chi vuole un figlio. Insomma, tutti i grandi eventi saranno ben accetti e prenderanno vita con basi solide. Evitate le spese eccessive.

Oroscopo di domenica 22 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Gli ultimi giorni del 2019 saranno frenetici, voi come tutti avrete voglia di concludere le ultime questioni e stipulare accordi.

Se, però, avete dei dubbi, esponeteli piuttosto che tenere la bocca chiusa. Tacere significherebbe accettare determinate situazioni che non hanno nulla di conveniente per voi. Approfittate dei luoghi pieni di gente ben disposta e cordiale, sicuramente vi divertirete e avrete modo di scambiare consigli e idee. Magari non troverete l'amore della vostra vita, ma vale la pena provare.

Acquario – Giornata sofferente. Vi farete prendere di nuovo dalla rabbia e cadrete nella tentazione di agire d'istinto, rischiando di rovinare i rapporti con la persona amata. Spesso siete testardi e il peggio è che non vi pentite neanche di ciò che fate.

Questo si può dire anche in campo lavorativo e tra colleghi. Molti potrebbero essere i battibecchi, come ad esempio chi farà le ferie e chi lavorerà anche nelle giornata festive. Cercate di essere più accomodanti, tanto ciò che vi tocca non ve lo toglie nessuno.

Pesci – In campo lavorativo non potete lamentarvi, in quanto gli affari continueranno ad andare avanti con lo stesso ritmo, e alla fine il bilancio non potrà che essere positivo. I sogni di gloria non dovete abbandonarli ma è bene studiarli, se non sono troppo elaborati e frettolosi. L’ambizione è sana quando non si nuoce ad altre persone e non si spendono soldi altrui per arrivare in cima.

A causa della troppa tensione, rischiate di avere qualche problema a livello muscolare. Meglio prevenire con una bella passeggiata, in modo da non potervi arrabbiare con voi stessi.