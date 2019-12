Manca veramente poco per dare il benvenuto al nuovo anno. Vediamo, allora, quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Sagittario per il 2020. In amore gli influssi positivi di Giove vi favoriranno sin dall’inizio di gennaio. Sarà un momento vantaggioso per fare dei progetti all’interno del rapporto di coppia, ma anche i single alla ricerca dell’anima gemella avranno buone opportunità. Un cielo vantaggioso proteggerà il segno per quanto riguarda il lavoro e le questioni professionali: sarà un anno ricco di successi, novità e soddisfazioni.

Forma fisica al top. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo del 2020 per il segno del Sagittario, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrali del 2020 per il segno del Sagittario

Amore: Giove e Saturno saranno in posizione favorevole per buona parte del 2020, questo darà al Sagittario una marcia in più in amore. I primi tre mesi del nuovo anno permetteranno, a chi precedentemente ha affrontato delle incertezze, di ritrovare la serenità all’interno del rapporto di coppia.

Anche i single alla ricerca di nuovi incontri, o coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione o una storia finita, saranno avvantaggiati dalle stelle. Le relazioni che nasceranno all’inizio del 2020 si riveleranno importanti per il futuro. Chi desidera avere un figlio potrà fare affidamento sulla protezione di Giove, lo stesso vale per coloro che stanno progettando un passo importante come il matrimonio o la convivenza. Nonostante durante la stagione autunnale Saturno si sposterà verso l’Acquario, il Sagittario non perderà i vantaggi ottenuti. Questo sarà il momento ideale per confessare i sentimenti alla persona amata, ma anche per riavvicinare una vecchia fiamma.

Lavoro: sarà un inizio d’anno ottimo per quanto riguarda il lavoro e le trattative: sarà il momento ideale per concludere un affare o un acquisto di tipo immobiliare.

Tra gennaio e marzo 2020 il Sagittario potrà consolidare tutti i progetti professionali iniziati nei mesi precedenti e di conseguenza riscuotere i frutti, ritrovando la stabilità economica. A partire dal mese di giugno, grazie all’energia che deriva dagli influssi di Marte, saranno favoriti i nuovi contatti e gli spostamenti. Si potranno, dunque, stringere delle nuove collaborazioni, avviare dei progetti o iniziare degli incarichi in un’altra città o all’estero. In autunno i successi raggiunti potrebbero portarvi verso una promozione o un aumento.

Salute: il 2020 non sarà un anno negativo per quanto riguarda la salute. A partire dal mese di giugno Marte, in trigono al segno, vi donerà energia e grande forza. Saranno dei mesi positivi, in cui vi sentirete quasi invincibili, pronti a dare il meglio di voi.

Per chi durante l’anno precedente ha risentito di problematiche fisiche, saranno favorite le cure e i trattamenti, soprattutto da inizio primavera.