L'oroscopo di giovedì 26 dicembre ci fornirà tutte le informazioni relativamente alla sfera amorosa e sentimentale per coloro che stanno vivendo in coppia. Il Capricorno è meno scontroso, la Vergine invece pensa a sorprendere il partner. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i dodici segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci

Ariete: diverse incomprensioni faranno da scenario al vostro rapporto di coppia. Fortunatamente trattasi di tutte cose futili e facilmente superabili.

Non cercate però troppo spesso la polemica, a lungo andare diventerebbe dannosa.

Toro: giornata estremamente positiva, siete cordiali e socievoli, la vostra dolce metà apprezzerà molto tutto questo. A Santo Stefano, dopotutto, sarebbe un peccato non passare momenti sereni.

Gemelli: dovrete fare delle scelte molto nette. Se non vi sentite più coinvolti in una relazione è inutile tirarla per le lunghe. Se invece nutrite dei forti sentimenti, cercate di risolvere tutto.

Cancro: l'amore allevierà diversi vostri problemi.

Il vostro partner starà dalla vostra parte e vi aiuterà a passare dei momenti sereni e spensierati. Sappiate apprezzare.

Leone: giornata molto positiva per chi è in coppia. Passerete del momenti molto intimi con la persona amata, questo non vi succedeva da un po' di tempo. Adesso finalmente capite perchè il partner reclamava le vostre attenzioni.

Vergine: è il momento di fare sul serio, vi siete messi in testa di fare una sorpresa al partner. State pensando che trascorrere con la persona amata l'ultimo dell'anno sia la cosa che in questo momento vi rende più felici.

Bilancia: sarete abbastanza stanchi e stressati, avete bisogno di alcuni giorni di riposo. La vostra dolce metà non la penserà propriamente così e cercherà di coinvolgervi in uscite e situazioni movimentate.

Scorpione: vivrete delle belle ore con la persona amata.

Saprete capire, in questo giorno di festa, quanto può essere bello e rilassante passare del tempo con la persona a voi più cara.

Sagittario: dedicherete molto tempo al partner, se avete già una famiglia passerete dei bei momenti anche con i vostri figli. Vi mancavano molto alcune attenzioni che in genere non avete mai troppo tempo per ricevere.

Capricorno: le feste vi rendono più malleabili, cercate di mantenere questo modo di confrontarvi con gli altri. Soprattutto la persona amata gradirebbe molto.

Acquario: non è la giornata giusta per mettere davanti a tutto liti e scontri, purtroppo non sempre sapete contenere la vostra foga e spesso ne pagate le conseguenze.

Pesci: stare più tempo con la vostra dolce metà vi fa venire in mente cose sempre positive. Potrebbe essere il momento giusto per programmare un bel viaggio.