L’Oroscopo di lunedì 23 dicembre è pronto a rivelare che giornata sarà per ciascun segno zodiacale. Luna calante in Scorpione ma nel tardo pomeriggio volerà in Sagittario trasformando l’andazzo della giornata. Per l’Ariete sarà un giorno insidioso mentre per i Pesci sarà un lunedì caratterizzato dal buon umore.

In seguito le previsioni giornaliere segno per segno.

L'oroscopo di lunedì 23 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in arrivo un lunedì insidioso, ci sarà da fare attenzione nel lavoro.

Avrete 24 ore di nervi tesi, qualcuno potrebbe anche perdere le staffe compromettendo un rapporto. Questa settimana permetterà di risolvere alcuni problemi ed anche eventuali discussioni.

Toro: sarà una giornata impegnativa, dovrete occuparvi di una certa questione che vi succhierà via molto tempo. In serata sarete molto spossati e finirete per addormentarvi presto. Coloro che stanno portando avanti una causa, nel 2020 riusciranno a scrollarsela di dosso.

Gemelli: lunedì importante e pieno di faccende da sbrigare.

C’è chi dovrà occuparsi della spesa di casa e chi dovrà sistemare l’abitazione. Tutti questi impegni, però, non intaccheranno il vostro umore. Mente e fisico risulteranno in netta ripresa.

Cancro: secondo le previsioni dell'oroscopo questa sarà una giornata molto faticosa e stremante, avrete tantissime cose da svolgere con le feste alle porte. Fortunatamente vi farete aiutare perché siete circondati dal calore dei famigliari. Con il partner la passione esploderà.

Leone: in quest’ultimo periodo molti nativi hanno avuto dei problemi economici che hanno generato alcune discussioni. Avete bisogno di un aumento o di un lavoro più proficuo, ma purtroppo faticate a trovarlo. Presto avrete modo di riprendere quota, non demoralizzatevi.

Vergine: l’oroscopo di lunedì 23 dicembre si presenta positivo.

In giornata ci saranno dei confronti e dei chiarimenti. Vi sentirete molto sereni e tranquilli. Sarà una domenica dedicata al dolce far niente. Approfittatene per ricaricare le batterie in vista delle festività natalizie.

Bilancia: cercate di evitare di provocare il partner. Da un po’ di giorni siete scostanti e poco invogliati. In famiglia vi chiederanno una mano. Da tempo c’è qualcosa che occupa i vostri pensieri, cercate di rilassarvi. Nel 2020 avverranno dei cambiamenti importanti.

Scorpione: giornata apatica, non avrete voglia di vedere nessuno. Ogni cosa vi risulterà faticosa e sarete molto assonnati. La scorsa settimana è stata molto impegnativa, per questo non ve la sentirete di lavorare o studiare. Rimandate ogni impegno al giorno seguente.

Sagittario: siete un segno impetuoso, ma in giornata cercate di non litigare con nessuno soprattutto con i famigliari.

Queste 24 ore saranno molto stancanti e vi metteranno a dura prova. Mantenete la calma. L’amore appare distante, non trascurate gli affetti.

Capricorno: le previsioni astrologiche annunciano un lunedì progettuale, qualcuno partirà altri mentre altri ultimeranno le pulizie casalinghe. Vi aspetta una settimana piena di eventi, fate attenzione a non stressarvi troppo. Se possibile, cercate di rilassarvi almeno qualche oretta.

Acquario: in arrivo una settimana abbastanza stressante a causa delle festività natalizie. Qualcuno, purtroppo dovrà ancora lavorare. Tenete duro perché il prossimo anno avrete una lieta ricompensa.

Novità in arrivoper quasi tutti i nativi.

Pesci: finalmente torna il buon umore dopo alcune giornate estremamente negative. Una persona che non vedete da tempo si farà risentire in settimana. Cercate di tenere la mente aperta e non vi guastate l’atmosfera natalizia.