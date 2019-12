L'Oroscopo di domani lunedì 23 dicembre 2019 annuncia un inizio settimana positivo per cinque segni. Come sempre i migliori in assoluto avranno dalla loro le buone stelle della fortuna, mentre gli altri potranno contare sul periodo discreto o, nella peggiore delle ipotesi, andare incontro ad una giornata molto impegnativa. Allora, curiosi di sapere a chi toccherà quest'oggi la palma d'oro della fortuna? Come sempre, a tenere alta l'attenzione di chi ama l'Astrologia applicata alla quotidianità, la classifica stelline e le relative predizioni giornaliere, in questo contesto impostate sui primi sei simboli dello zodiaco.

Dunque, riflettori puntati sull'amore e sul lavoro in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che questo lunedì d'inizio settimana vedrà il dominio quasi assoluto di coloro nati in Toro e Vergine, valutati nel frangente entrambi a cinque stelle. Leggermente al di sotto dei primi, ma senz'altro discreto il periodo sotto osservazione anche per coloro aventi nel proprio Tema Natale Gemelli, Cancro o Leone, segni preventivati in giornata a quattro stelle. Di ben altro avviso intanto le previsioni zodiacali del 23 dicembre per gli amici Ariete, nel frangente considerati in periodo da "ko".

Andiamo pure a visionare più in profondità ogni singolo segno, ovviamente subito dopo aver dato voce alla nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 23 dicembre 2019

Questo lunedì il nostro metro di misura tra positività e negatività sarà, nella maggior parte dei casi, influenzato dal nuovo transito lunare previsto proprio in questo primo giorno di avvio settimanale. Come già anticipato in altra sede, la Luna, astro simbolo dell'amore e dei buoni sentimenti, si appresta ad entrare nel segno del Sagittario lunedì alle ore 17:34. Sulla base di queste ottime premesse, la nuova classifica stelline interessante il giorno 23 dicembre 2019, è pronta ad esaudire la curiosità in merito a quale sarà il grado di positività attribuito dalle stelle alla giornata in oggetto. Abbiamo già svelato i simboli astrali migliori in assoluto, adesso non resta altro da fare se non passare direttamente alla scaletta riassuntiva segno per segno.

Pronta da consultare nel riepilogo sottostante, a voi i segni dal migliore al peggiore:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro, Leone;

★★★: NESSUNO

★★: Ariete.

Oroscopo lunedì 23 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★. In arrivo una giornata abbastanza in salita, per non dire che potrebbe essere davvero pessima. Il motivo? Diciamo che questa parte iniziale della settimana sarà negativa soprattutto nelle cose o nelle situazioni che richiedono sveltezza e tanta concentrazione. Calma, ascoltate i consigli o magari dando credito al vostro buon intuito, evitando di fare cose non richieste o inutili. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, non sarà una bella giornata. Occhio dunque al comportamento generale: malumore e un po’ di malinconia saranno gli elementi chiave dei vostri stati d’animo.

Per la maggioranza di voi Ariete non saranno individuabili cause oggettive per questo strano atteggiamento interiore. Se amate la famiglia intanto, non fate l'errore di dare certe cose per scontate, perché gli affetti vanno curati ogni giorno, non solamente "quando avete tempo". Single, una questione privata vi darà senz'altro da fare. Ritagliatevi quindi del tempo per riflettere e prendere eventualmente sagge decisioni. Nel lavoro, sarà sicuramente una giornata un po' grigia. Quindi, fate tesoro delle esperienze passate e non fatevi cogliere impreparati, neanche di fronte alle più impensate richieste.

Tenetevi pronti a tutto!

Toro: ★★★★★. Il prossimo lunedì sarà in gran parte marcato dal segno di spunta della piena positività. Quindi, periodo splendido per la maggior parte di voi Toro. Valutato nelle predizioni di lunedì come perfetto, il frangente non mancherà di regalare novità e buone nuove alla maggior parte di voi nativi. In amore, il vostro innato senso di sfumature e il buon gusto creeranno un alone di armonia intorno a voi, il che affascinerà la vostra metà. Lentamente, ma in modo progressivo, otterrete ottimi risultati su alcune questioni aperte che tanto vi stanno a cuore. Single, la Luna sarà per voi silenziosa ma attenta osservatrice, una sorta di spia celeste alla quale non sfuggiranno dettagli impercettibili.

A lei potrete così confidare i vostri segreti e pregarla di esaudirveli: senz'altro sarete accontentati. Nel lavoro invece, i pianeti saranno ben disposti e potrebbero garantire fortuna e soddisfazioni insieme a qualche occasione da prendere al volo! Sole, Luna e Marte sembreranno incrociarsi favorendo inventiva e intuito negli affari.

Gemelli: ★★★★. Giornata di partenza della nuova settimana valutata discretamente. Diciamo che l'avvio del primo giorno del periodo non sarà tra i più entusiasmanti, ma niente panico! Questo vostro lunedì, visto con l'occhio critico delle previsioni astrologiche, sicuramente si riprenderà abbastanza in fretta con il passare delle ore stabilizzandosi nella media sufficienza a fine pomeriggio.

In amore intanto, sarà buona la fine della mattinata ed il secondo pomeriggio. Mentre la serata potrà riservare dei momenti di relax assoluto in compagnia della dolce metà. Approfittatene per regalarvi momenti di pace e spensieratezza: fare i preparativi per Natale sarebbe un'ottima scelta. Single, sarà una giornata ricca di soddisfazioni, sarete presi da questioni familiari che risolverete grazie al vostro carattere perspicace e alla vostra disponibilità. Potrete così godervi una giornata libera da intoppi e sicuramente da trascorrere come più vi piace. Nel lavoro, sarà una giornata elettrizzante per molti del segno.

Giove speculare positivo al 50% influenzerà quasi ogni iniziativa, promettendo discreto aiuto. Anche se nei giorni passati avete temuto di non farcela, adesso sarete finalmente felici per i primi risultati.

Astrologia del giorno 23 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Partirà e chiuderà discretamente bene questo vostro lunedì di partenza della nuova settimana, senza affanni né lodi. Piccoli esperimenti potrebbero dare risultati insperati: molto importante il non fermarsi proprio adesso ma continuare, senz'altro arriverete abbastanza lontano oppure ne scoprirete delle belle! Le previsioni del giorno intanto prevedono in amore l'arrivo di buone speranze.

In molti casi il rapporto con il vostro partner migliorerà sensibilmente, tuttavia tenete presente che dovrete fare la vostra parte impegnandovi affinché tutto proceda per il verso giusto. Single, un cielo astrale molto favorevole vi concederà sicuramente numerose chance in più, soprattutto per quanto riguarda l'ambito dei vostri interessi. Tutto sembrerà perfetto per organizzare qualcosa di speciale con gli amici di sempre e di divertirvi insieme. Nel lavoro infine, nuove porte saranno disponibili per il vostro avvenire professionale. Non dubitate ma abbiate fede, anche perché non farlo sarebbe un peccato.

Vedrete sicuramente la fine di un grosso problema.

Leone: ★★★★. Questa parte della settimana per tanti Leone inizierà in maniera poco eclatante, poi però si riprenderà lievemente sul finire del periodo. Certamente le quattro stelline a corredo alla lunga risulteranno abbastanza positive anche se bisognerà tenere bene in osservazione le questioni di una certa importanza. In amore, nonostante Venere faccia i capricci per via della negativa specularità verso il vostro segno, nessun contrattempo riuscirà a rovinare il vostro umore e la giornata. L'Astrologia invita a cogliere il lato positivo che si nasconde in ogni cosa.

In coppia vi sentirete amati, desiderati e rispettati da un partner che si impegna ogni momento per realizzare i vostri bisogni. Single, i vostri sentimenti troveranno il terreno ideale per esprimersi e per sbocciare. Diciamo che il giorno vi sarà amico e vi renderà aperti e socievoli, aggiungendo calore umano e tanta voglia d'amore. Sarete vivacissimi e carichi di ottimismo: pronti per un nuovo incontro? Nel lavoro, non perdete tempo con cose frivole e siate concreti in tutto quello che deciderete di fare. Portate avanti progetti e idee ben programmati, perché la giornata sarà sicuramente elettrizzante per molti del segno.

In arrivo aiuti importanti.

Vergine: ★★★★★. Questo nuovo lunedì sarà una giornata davvero insuperabile, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi della Vergine. Potrebbero arrivare finalmente quelle risposte o quei riscontri che attendevate da un pezzo: cercate di non fare passi falsi con la persona che sapete. L'oroscopo di domani 23 dicembre consiglia in amore tranquillità e prontezza di riflessi. Avrete tendenza a sognare ad occhi aperti e ad idealizzare il vostro partner, il che vi permetterà di superare eventuali vostri dubbi a riguardo. Approfittate di questo periodo positivo per evadere dalla solita routine, ovviamente insieme a chi amate.

Visto il periodo, una vacanza per Natale sarebbe una piacevole scelta. Single, sarete sicuramente sotto il mantello protettivo della Luna. Finalmente vi scoprirete sereni ed allegri, come piace a voi. Ma non mancherà anche la giusta dose di sana autocritica e meditazione, ideali per organizzare programmi un po' speciali con gli amici del cuore e divertirvi. Nel lavoro, per chiudere, i vostri suggerimenti e le proposte verranno sicuramente ascoltati e qualcuno anche messo in pratica con grande soddisfazione. I progetti andranno nella giusta direzione, non fermatevi.

